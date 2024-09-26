Российские необъятные просторы дарят автолюбителям безграничные возможности для эксплуатации пикапов, идеально подходящих для решения самых разных задач — от путешествия в приключенческом стиле до воплощения смелых бизнес-идей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новый полноприводный пикап Foton Tunland G7 вызывает самый пристальный интерес

Широкие городские проспекты или убегающие за горизонт дороги — новый пикап Foton Tunland G7 везде чувствует себя одинаково уверенно. Автомобиль легко можно спутать с самыми современными японскими или европейскими «одноклассниками», но этот пикап берет не только брутальной внешностью, но и надежной агрегатной базой. В основе Tunland G7 прочная стальная рама и неразрезной задний мост с самоблокирующимся дифференциалом.

На трассе и в городе пикап чужаком себя не чувствует. Крейсерскую скорость на федеральных трассах ограничивают только дорожные знаки — Tunland G7 легко поедет быстрее разрешенных 120 км/ч, при этом водитель не будет страдать от лишнего шума. Хорошая курсовая устойчивость и динамика позволяют решительно совершать обгонные маневры, особенно если выбрать динамический режим Sport. В комплектации Premium пикап обвешан по периметру видеокамерами, поэтому трудности с парковкой или маневрированием в тесных местах сводятся к минимуму, к тому же габариты пикапа хорошо чувствуются уже через пару часов эксплуатации, а зеркала заднего вида информативны. Кстати, заботясь о безопасности, производители обычно просто отключают звук медиасистемы при движении задним ходом, но в Tunland G7 трек автоматически встает на паузу, чтобы вы не пропустили любимую мелодию — мелочь, а приятно.

Наш первый пункт теста Foton Tunland G7 — конное ранчо «Аванпост» в Можайском районе. Здесь чувствуешь себя так, словно попал в вестерн: салун, ковбои, своенравные мустанги (лошади, а не автомобили) — все располагает к приключениям. Оседлать лошадь и подстегнуть ее в галоп можно, только если вы опытный наездник, а потому в большинстве случаев вас ждет спокойная и комфортная конная прогулка по пасторальным окрестностям. Мы же здесь оказались не ради развлечений, а по делам. Ранчо, к слову, работает круглый год, и если летом здесь царит атмосфера Дикого Запада, то зимой вас окружает флер русских традиционных зимних забав — катание на тройке в сопровождении русских борзых, битвы снежками, ряженые гуляния по «последней купеческой моде».

На Волоколамском шоссе мы посетили пространство творческой свободы и новых возможностей «Новая Рига — Парк». Здесь, в частности, размещается производство модульных домов.

Двухлитровый турбодизель, которым оснащен Foton Tunland G7, имеет мощность 162 л.с. и выдает максимум крутящего момента 388 Нм в широком диапазоне, от 1800 до 2600 оборотов в минуту. Для плохих дорог есть «внедорожный» режим 4L с традиционной «понижайкой». В этом режиме центральный дифференциал блокируется, так что крутящий момент распределяется поровну между передней и задней осями. Систему динамической стабилизации можно полностью отключить, чтобы электроника не вмешивалась, оставляя водителю на бездорожье полную свободу действий.

Внедорожные качества пикапа мы испытали сразу на двух подмосковных карьерах — Сычевском и Чулковском. На Сычевском карьере сложились хорошие условия для тестов на свес колес и проверки геометрической проходимости при подъеме и спуске по крутым склонам. На Чулковском — отличая возможность оттачивать мастерство по езде на мягких грунтах, так как преобладающее покрытие под колесами здесь — мелкодисперсный песок.

Для теста по песку, независимо от протектора на шинах, для увеличения площади контакта колеса с поверхностью требуется снизить давление в колесах до 0,7–0,8 атм. Датчики давления в шинах, доступные в Foton Tunland G7 уже со «средней» комплектации Comfort, помогают сделать это максимально корректно. На песке пикап показал себя с самой лучшей стороны. На «внедорожном» режиме с пониженной передачей он упрямо поднимался по песчаным склонам, не зарываясь и даже не пробуксовывая. Возможно, ситуация оказалась бы другой, будь в кузове нашего пикапа груз, но мы, в конце концов, не в ОАЭ, где поездка на максимально загруженном внедорожнике по песку вполне себе необходимость.

В общем, Foton Tunland G7 — не простой утилитарный трудяга с хорошей грузоподъемностью (905 кг, которые он может тащить на себе «по паспорту», явно не предел) — комфортные кресла, климат-контроль, круиз-контроль, большой экран мультимедийной системы и развитая вспомогательная электроника — здесь есть все, что нужно взыскательному водителю. Так что Foton Tunland G7 легко станет надежным помощником и другом, одинаково комфортным и для труда, и для отдыха.