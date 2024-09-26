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О Foton Tunland G7

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Foton Tunland G7 (2024) вид спередиFoton Tunland G7 (2024) решетка радиатора с логотипомFoton Tunland G7 (2024) задний фонарьFoton Tunland G7 (2024) салонFoton Tunland G7 (2024) задний диван
Foton Tunland G7 (2024) вид сзади
Сейчас на ранчо самая горячая пора по заготовке кормов на зиму. Загрузив в пикап тюкиовса, мы доставили их в амбар,а свежую траву, сразу выгрузили в стойло
Foton Tunland G7 (2024) вид сзади
Foton Tunland G7 (2024) вид спереди
210 мм клиренса позволяют Foton Tunland G7 справляться с серьезным бездорожьем
Foton Tunland G7 (2024) вид сбоку

Российские необъятные просторы дарят автолюбителям безграничные возможности для эксплуатации пикапов, идеально подходящих для решения самых разных задач — от путешествия в приключенческом стиле до воплощения смелых бизнес-идей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новый полноприводный пикап Foton Tunland G7 вызывает самый пристальный интерес

Широкие городские проспекты или убегающие за горизонт дороги — новый пикап Foton Tunland G7 везде чувствует себя одинаково уверенно. Автомобиль легко можно спутать с самыми современными японскими или европейскими «одноклассниками», но этот пикап берет не только брутальной внешностью, но и надежной агрегатной базой. В основе Tunland G7 прочная стальная рама и неразрезной задний мост с самоблокирующимся дифференциалом.

На трассе и в городе пикап чужаком себя не чувствует. Крейсерскую скорость на федеральных трассах ограничивают только дорожные знаки — Tunland G7 легко поедет быстрее разрешенных 120 км/ч, при этом водитель не будет страдать от лишнего шума. Хорошая курсовая устойчивость и динамика позволяют решительно совершать обгонные маневры, особенно если выбрать динамический режим Sport. В комплектации Premium пикап обвешан по периметру видеокамерами, поэтому трудности с парковкой или маневрированием в тесных местах сводятся к минимуму, к тому же габариты пикапа хорошо чувствуются уже через пару часов эксплуатации, а зеркала заднего вида информативны. Кстати, заботясь о безопасности, производители обычно просто отключают звук медиасистемы при движении задним ходом, но в Tunland G7 трек автоматически встает на паузу, чтобы вы не пропустили любимую мелодию — мелочь, а приятно.

Наш первый пункт теста Foton Tunland G7 — конное ранчо «Аванпост» в Можайском районе. Здесь чувствуешь себя так, словно попал в вестерн: салун, ковбои, своенравные мустанги (лошади, а не автомобили) — все располагает к приключениям. Оседлать лошадь и подстегнуть ее в галоп можно, только если вы опытный наездник, а потому в большинстве случаев вас ждет спокойная и комфортная конная прогулка по пасторальным окрестностям. Мы же здесь оказались не ради развлечений, а по делам. Ранчо, к слову, работает круглый год, и если летом здесь царит атмосфера Дикого Запада, то зимой вас окружает флер русских традиционных зимних забав — катание на тройке в сопровождении русских борзых, битвы снежками, ряженые гуляния по «последней купеческой моде».

На Волоколамском шоссе мы посетили пространство творческой свободы и новых возможностей «Новая Рига — Парк». Здесь, в частности, размещается производство модульных домов.

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Двухлитровый турбодизель, которым оснащен Foton Tunland G7, имеет мощность 162 л.с. и выдает максимум крутящего момента 388 Нм в широком диапазоне, от 1800 до 2600 оборотов в минуту. Для плохих дорог есть «внедорожный» режим 4L с традиционной «понижайкой». В этом режиме центральный дифференциал блокируется, так что крутящий момент распределяется поровну между передней и задней осями. Систему динамической стабилизации можно полностью отключить, чтобы электроника не вмешивалась, оставляя водителю на бездорожье полную свободу действий.

Внедорожные качества пикапа мы испытали сразу на двух подмосковных карьерах — Сычевском и Чулковском. На Сычевском карьере сложились хорошие условия для тестов на свес колес и проверки геометрической проходимости при подъеме и спуске по крутым склонам. На Чулковском — отличая возможность оттачивать мастерство по езде на мягких грунтах, так как преобладающее покрытие под колесами здесь — мелкодисперсный песок.

Для теста по песку, независимо от протектора на шинах, для увеличения площади контакта колеса с поверхностью требуется снизить давление в колесах до 0,7–0,8 атм. Датчики давления в шинах, доступные в Foton Tunland G7 уже со «средней» комплектации Comfort, помогают сделать это максимально корректно. На песке пикап показал себя с самой лучшей стороны. На «внедорожном» режиме с пониженной передачей он упрямо поднимался по песчаным склонам, не зарываясь и даже не пробуксовывая. Возможно, ситуация оказалась бы другой, будь в кузове нашего пикапа груз, но мы, в конце концов, не в ОАЭ, где поездка на максимально загруженном внедорожнике по песку вполне себе необходимость.

В общем, Foton Tunland G7 — не простой утилитарный трудяга с хорошей грузоподъемностью (905 кг, которые он может тащить на себе «по паспорту», явно не предел) — комфортные кресла, климат-контроль, круиз-контроль, большой экран мультимедийной системы и развитая вспомогательная электроника — здесь есть все, что нужно взыскательному водителю. Так что Foton Tunland G7 легко станет надежным помощником и другом, одинаково комфортным и для труда, и для отдыха.

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