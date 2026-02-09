Дизель, рама, кузов, кунг – что еще примечательного в младшем пикапе линейки Tunland

Галогеновый ближний свет и указатели поворотов – не могу вспомнить, когда последний раз встречалось такое в тестовой машине, светотехника сегодня почти у всех автомобилей светодиодная. С другой стороны, перегоревшую лампочку в фаре менять и проще, и дешевле. А когда речь идет о грузовике, в сущности, ремонтопригодность важнее моды.

Пикапов марки Foton в России продается три. Про старшие в семействе, роскошные Tunland V7 и Tunland V9 мы уже рассказывали, сегодня на тесте в motorpage.ru более практичный Tunland G7. Практичный – да, но аскетичный ли? Попробуем понять.

Автомобиль выпускается в Китае с 2011 года под индексом F9, с октября 2023-го официально продается у нас в стране как G7. Длина этого пикапа с полноценной двухрядной пассажирской кабиной составляет 5340 мм, ширина 1940 мм, высота 1870 мм. Колесная база машины – 3110 мм, дорожный просвет 210 мм. Позади кабины, смонтированной на раме лестничного типа, расположен открытый грузовой отсек размером 1520х1580 мм с бортами в 440 мм высотой, предназначенный для груза массой до 905 кг.

Но такая грузоподъемность у машины в штатном варианте, нам же на тест достался Tunland G7 в версии «мобильная мастерская». У него грузовой отсек закрыт кунгом, который окрашен тем же голубым металликом, что и весь кузов машины. А под кунгом на полу смонтирована выдвижная платформа из рифленого алюминия с отбортовкой по периметру, и нагрузка на ее уже ограничена до 600 кг. Откинув задний борт, лишенный, к слову, гидроупоров, в отличие от старших V7 и V9, платформу можно выдвинуть наружу и использовать как рабочую поверхность, она фиксируется в трех положениях, максимальный вылет – 0,8 метра. Еще одна примета спецверсии – две пары розеток, в каждой из которых одна на 220 В, одна на 12В, расположенные на боковинах кузова у заднего борта. Соответственно, автомобиль доукомплектован инвертером 12/220В мощностью 2 кВт. А также – предпусковым подогревателем двигателя «Бинар», усиленной защитой двигателя, трансмиссии и топливного бака, фаркопом. Разрешенная для буксировки полная масса прицепа, не оборудованного собственной тормозной системой, у «мобильной мастерской» – та же, что и у «гражданской» версии G7: максимум 750 кг.

Снаружи и внутри

В остальном, с какой стороны на Tunland G7 ни взгляни – классических пропорций утилитарный пикап TwinCab. Крупные никелированные надписи Foton и спереди, на массивной зачерненной решетки радиатора, и на заднем откидном борту. С обеих сторон к радиаторной решетке примыкают основные блоки фар, ниже в боковых секциях переднего бампера – противотуманки. Высокопрофильные шины на 18-дюймовых литых дисках выглядят маленькими в просторных колесных арках, которые, – в отличие от более гламурных V7 и V9, – у G7 почему-то не защищены пластиковым обвесом, и передний бампер тоже, он покрашен в цвет кузова. Неширокие подножки, опять же, в отличие от старших братьев, фиксированные. Что ухудшает проходимость при диагональном вывешивании на бездорожье, но зато и вероятность поломки ниже.

У G7 – бесключевой доступ в салон. В отделке интерьера – грубый даже на вид кожзам с прострочкой крупным ромбом, такой и на дверных картах, и на сиденьях с хорошим набором электрорегулировок и подогревами. Подогревы также есть у наружных зеркал и заднего стекла, но вот мультируль их лишен. На передних стойках – крупные ручки, облегчающие посадку в кабину, но средние стойки и, соответственно, задние пассажиры ими обделены. Под правым локтем водителя – широкий подлокотник. Перед глазами – 7-дюймовая цветная приборная панель, в ней два колодца с физическим стрелками спидометра и тахометра, между ними экран маршрутного компьютера. На потолке, над осветительным плафоном смонтирован пульт управления догревателем. В центре приборной панели, отделанной гулким пластиком с имитацией фактуры кожи, – 10,75-дюймовый экран мультимедийной системы, очень неотзывчивый, чтобы добиться реакции, приходится тыкать в него пальцем несколько раз. С другой стороны, и функционал невелик: есть радио, проигрывание музыки с флешки, соединение со смартфоном по Bluetooth или через приложение Carbitlink. Ниже расположен блок управления климатом с физическими, что приятно, клавишами и тумблерами.

На центральной консоли, перед электронным селектором АКП, – нефиксируемая шайба-селектор выбора режимов трансмиссии, 2H, 4H, 4L, и ряд кнопок: отключение ESP, помощь при спуске с холма, камеры круговой обзора. Отдельным блоком – кнопки включения режимов Eco и Sport. Еще две – стояночный тормоз и AutoHold. На переднем ряду есть три USB-порта, один в нише под передней панелью, два в подлокотнике. На заднем ряду разъем один, хотя формовка дивана подразумевает комфортную посадку минимум двух пассажиров. Но дефлекторами вентиляции они обделены.

Агрегаты

Под капотом Tunland G7 установлен рядный четырехцилиндровый турбодизель Foton 4F20TC семейства Aucan с рабочим объемом 1968 см³, выдающий максимальную мощность 163 л.с. при 3600 об/мин и максимальный крутящий момент 390 Нм при 1800 об/мин. Этот мотор, созданный совместно с немецкой FEV и британской Ricardo, оснащен турбиной BorgWarner BV43, производится в Китае с 2019 года и помимо Tunland G7 устанавливается на Tunland V7 и V9 – в этом случае он дополняется системой мягкого гибрида – а также на внедорожники BAIC, BJ40 и BJ60. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, в приводе ГРМ используется ремень, требующий замены каждые 60 тыс км. Примерный ресурс двигателя – 300 тыс км.

Примененная в трансмиссии Tunland G7 восьмиступенчатая гидроавтоматическая коробка передач ZF 8HP50 выпускается в Германии с 2014 года. Эта АКП рассчитана на передачу крутящего момента до 500 Нм, устанавливается на модели BMW, Chrysler, Dodge, Jeep и требует замены масла и фильтра через каждые 60 тыс км. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тыс км. Привод у G7 полный, за него отвечает раздаточная коробка BorgWarner. Есть блокировка заднего дифференциала.

Тандем двигателям и АКП разгоняет этот автомобиль снаряженной массой 2075 кг до максимальной скорости в 160 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 12 секунд. В смешанном режиме, согласно паспорту, Tunland G7 потребляет 8,1 литр топлива на каждые сто километров пути.

Передняя подвеска автомобиля независимая пружинная, задняя – зависимая, неразрезной мост подвешен на рессорах.

В движении

Двигатель запускается кнопкой и рокот непрогретого дизеля сразу сигнализирует: сидишь за рулем грузовика. С точки зрения ГАИ, G7 грузовик и есть, на него распространяются ограничения грузового каркаса Москвы – запрет съезжать с входящих в этот каркас улиц в жилую зону, можно только к месту доставки груза или к месту проживания. Также на G7 нельзя выезжать в крайнюю левую полосу на автомагистрали.

После прогрева на холостых оборотах и на крейсерской скорости мотор становится тише, но стоит прибавить обороты на разгоне до двух-трех тысяч, громкость звука возвращается на прежний уровень. Разгон не очень, мягко говоря, энергичный. Мягкого гибрида, который добавляет крутящий момент старшим V7 и V9 при старте, двигателя G7 лишен и в режиме «эко» отзывчивость педали газа практически нулевая, на кикдаун автомобиль реагирует секунды через две-три – ревом двигателя и еще через секунду разгоном. Кнопка «спорт» эту проблему решает, хотя и не кардинально, все равно остается абсолютно свободный ход педали до пола. Но ведь G7 и не гламурный пикап, а предназначенный для работы. Ему больше важна не динамика, а экономичность, и тестовый G7 показал расход 9,1 литра топлива на сто километров пути.

В остальном ощущения те же, что за рулем любого среднеразмерного пикапа. Высокая посадка и размеры машины дают ощущение безопасности и уверенности – замечаешь вдруг, что выруливаешь с обочины, не глядя в зеркало заднего вида – на пустой загородной дороге, но тем не менее, – и получаешь заслуженную порцию негодующего моргания светом от нагоняющей машины.

На асфальте максимальная комфортная скорость на G7 – 110-120 км/ч. Автомобиль хорошо держит курс, но подвеска у него грузовая, мощная, но с абсолютно рессорным характером, со скачками и вибрацией, сразу вспомнился ЗИЛ-130, на котором я когда-то учился ездить и сдавал на права. И если на переднем ряду тряска терпима, то задним пассажирам не позавидуешь. Особенно на скорости на грунтовке, когда они достают головой потолок – груза-то в кузове нет, с ним бы было иначе. На гравийном покрытии в поворотах, если переборщить со скоростью, G7 теряет контакт с поверхностью и начинает «подплывать» вбок всеми четырьмя колесами, но больше задними, плюс на ухабах они ощутимо переставляются.

Тормоза прекрасно, мягко, мощно замедляют тяжелый пикап, он легко рулится, может быть, за счет того, что сидишь высоко, без труда маневрируешь в узких местах, опять же помогают камеры кругового обзора. Что ценно – G7 позволяет маневрировать с непристегнутым ремнем безопасности. Но с открытыми дверями – уже нет, коробка переключается в режим «паркинг».

А вот за пределами асфальта, в режиме трансмиссии 4L, G7 демонстрирует свое истинное предназначение. Проехать по свежей пашне, забраться на холм по косогору, преодолеть тракторную колею можно даже на штатной резине. В сухую летнюю погоду, конечно, в грязи и снегу было бы иначе.

Грузовик? Да, но с современными системами безопасности – вот сейчас сработало звуковое предупреждение об опасном сближении с впереди идущим, есть система удержания в полосе – правда, я перевел ее в режим не помощи, а сообщения, поэтому она просто сообщает о перенесени разметки звуковым сигналом и сообщением на приборной панели. И, кстати, у Foton Tunland G7 – высший балл, 5 звезд по китайской программе испытаний безопасности автомобилей C-NCAP.

Кому может быть интересен

Если коротко – тем, кому в пикапе больше важен не имидж, а функционал. Привезти стройматериалы или запас дров на зиму для загородного дома. Доставить корма на ферму или товары в небольшой магазин. Доставить квадроцикл на место покатушек для G7 тоже посильная задача. Заплатить за эти возможности придется от 2 898 500 до 3 300 000 рублей. Первая цифра – стоимость Tunland G7 в комплектации Comfort, вторая – в комплектации Premium.

Технические характеристики Foton Tunland G7 ГАБАРИТЫ, ММ 5340/1980/1885 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3110 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2075 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный, L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 163 при 3600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 390 при 1800 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКП-8 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 12 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,1