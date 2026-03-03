Автомобильный портал Motorpage
Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
GAC Empow (2025) вид спереди
У версии S-Style трапециевидная решетка радиатора и передний бампер с отделкой под углепластик
GAC Empow (2025) вид сбоку
Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,26
GAC Empow (2025) вид сзади
Вариантов окраски кузова четыре: кроме этого белого еще черный, серый и серебристый
GAC Empow (2025) вид сзади
Спойлер и четыре выхлопные трубы обещают спортивный характер
GAC Empow (2025) салон
После обновления ПО этим летом, появилась функция комфортной посадки
GAC Empow (2025) передние кресла
Сиденья переднего ряда стремятся выглядеть спортивно
GAC Empow (2025) передние кресла
Водительское кресло регулируется в шести направлениях, регулировки поясничного подпора нет
GAC Empow (2025) кнопки
Кнопки отпирания багажника и бензобака – на передней панели слева от руля
GAC Empow (2025) салон
В отделке салона – три цвета: белый, голубой, черный
GAC Empow (2025) руль
Кнопка под правой спицей, со значком выхлопа, меняет его звук
GAC Empow (2025) монитор
Сдвоенный экран объединяет цифровую приборную панель и сенсорный экран мультимедиа
GAC Empow (2025) приборная панель
Приборная панель 7-дюймовая или 10,25-дюймовая, в зависимости от комплектации
GAC Empow (2025) приборная панель
Еще один вариант дизайна
GAC Empow (2025) приборная панель
В режиме «спорт плюс»
GAC Empow (2025) монитор
Загадочная надпись: «выход из здания»
GAC Empow (2025) монитор
Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay
GAC Empow (2025) монитор
Источник звука выбирается на экране, акустику Yamaha для Empow настраивали специально
GAC Empow (2025) монитор
На центральной консоли есть «качалка» Drive Mode, но выбор режимов вождения выведен и на экран
GAC Empow (2025) монитор
Камеры кругового обзора, динамическая разметка
GAC Empow (2025) монитор
Есть 3D-режим
GAC Empow (2025) монитор
Открывать и закрывать окна и люк можно тоже через экран
GAC Empow (2025) монитор
Все сиденья обогреваются
GAC Empow (2025) монитор
Выбор и регулировка подсветки
GAC Empow (2025) панорамная крыша
В меню написано «панорамная крыша», но это все-таки люк
GAC Empow (2025) АКПП
Управление климатом – с помощью кнопок и «крутилок». Ниже – площадка зарядки смартфона
GAC Empow (2025) бокс
Отсек со сдвижными подстаканниками частично прикрыт подлокотником
GAC Empow (2025) ниша
В нише под центральной консолью есть два USB-разъема и розетка 12V
GAC Empow (2025) второй ряд
Двери имеют двойной контур уплотнения
GAC Empow (2025) второй ряд
В откидном подлокотнике есть два подстаканника
GAC Empow (2025) второй ряд
К услугам пассажиров – дефлектор вентиляции с регулировкой обдува и USB-разъем
GAC Empow (2025) второй ряд
При посадке «сам за собой» колени в спинку не упираются
GAC Empow (2025) багажное отделение
Объем багажника составляет 543 литра
GAC Empow (2025) запаска и органайзер
Под фальшполом – запаска и органайзер со штатными инструментами
GAC Empow (2025) багажное отделение
Сложив спинку заднего ряда, объем багажника можно увеличить, точный цифра не сообщается
GAC Empow (2025) задняя подвеска
Задняя подвеска независимая многорычажная
GAC Empow (2025) колесо
Шины марки Giti Control P10 размерности 225/45 R18
GAC Empow (2025) моторный отсек
В максимальной штатной форсировке мотор выдает 177 л.с. и 270 Нм
GAC Empow (2025) дорожный просвет
Дорожный просвет составляет 145 мм
GAC Empow (2025) шильдик

Плюсы и минусы китайского спортседана

Выгоняя машину с парковки пресс-парка, слегка царапнул передним колесным диском об ограничительную трубу, врытую по периметру стоянки почти на уровне земли. Дальше за дорогой я уже следил с преувеличенным вниманием, и не напрасно: истинный клиренс побывавшего на тесте в motorpage.ru GAC Empow с учетом установленных брызговиков оказался на сантиметр-другой меньше даже заявленных паспортом 145 мм. Что поделать, плата за хорошую аэродинамику, которая так важна спортивному седану. Она у GAC Empow действительно неплохая, коэффициент Сx – 0,26.

Впервые GAC Group представила концепт этого компактного седана в Китае в 2020 году, через год автомобиль пошел в серийное производство. На родине он назывался GAC Trumpchi Empow, Trumpchi с китайского переводится примерно как «призрачный леопард», Empow по-английски значит «наделять властью». На глобальный рынок автомобиль вышел под сокращенным именем Empow. Впрочем, в Мексике он вообще продается как Dodge Attitude.

Снаружи и внутри

Формально Empow чуть не дотягивает по размерам до C-класса, к которому относится. Длина автомобиля 4710 мм, ширина 1840 мм, высота 1455 мм, колесная база – 2710 мм. В России Empow продается в двух версиях. У нас на тесте оказалась топовая, S-Style, с литерой S на решетке радиатора. Другие ее внешние отличия – иная форма решетки радиатора, передний бампер с отделкой под углепластик и дополнительными воздухозаборниками, задний с аэродинамическим диффузором, двойные хромированные законцовки выхлопных труб, антикрыло на крышке багажника. Что еще? Низкопрофильные шины 225/45 R18 на дисках иного, чем у младшего Empow, дизайна. Полностью диодная светотехника у машины – в обеих версиях.

Салон тестового Empow – из гладкого кожзама, черно-белый, с голубыми вставками по поясной линии. Подбор цветов и качество подгонки элементов хорошее. На передней панели расположен сдвоенный экран комбинации приборов и тачскрина мультимедиа, диагональ каждого 10,25 дюйма. Двухзонный климат-контроль, акустика Yamaha с восемью динамиками, кресла первого ряда с электроприводами. Поясничный подпор не регулируется, но сесть удобно нетрудно, диапазона регулировки рулевой колонки хватает. Над передним рядом люк со сдвижной солнцезащитной шторкой. Подогреваются руль, переднее и заднее стекла, все сиденья. Но если подогревы стекол включаются кнопками, то руль – на центральном экране, в три хода.

У коробки ручного режима нет, но на центральной консоли есть качающийся переключатель-флажок для выбора пяти режимов движения – Eco, Comfort, Sport, Sport+ и пользовательский. Площадка беспроводной зарядки телефона, поддержка Apple CarPlay. Вроде все, перемещаемся на задний ряд.

Тут удобно сядут двое, среднему будет мешать тоннель на полу и выступ в середине дивана. Над головой пассажира ростом 180 см до крыши останется сантиметров двенадцать. Есть воздуховод с регулировкой силы обдува в торце центрального подлокотника, один USB-разъем, откидной центральный подлокотник.

Крышка багажника отпирается кнопкой из салона, а еще можно подойти с ключом в кармане к задней части автомобиля и подождать, тогда стоп-сигналы в центре антикрыла моргнут дважды и крышка поднимется. Сам багажник вмещает поклажу объемом 543 литра, сложив спинку заднего дивана, можно этот объем увеличить, точная цифра не сообщается.

Агрегаты

Под капотом Eмpow установлен бензиновый рядный четырехцилиндровый двигатель GAC 4A15J2 с турбонаддувом рабочим объемом 1497 см³. Этот полностью алюминиевый мотор имеет в приводе ГРМ цепь, работает по экономичному циклу Миллера и развивает максимальную мощность 170 л.с. при 5500 об/мин, выдавая максимальный крутящий момент 250 НМ при 4500 об/мин. Агрегат выпускается на заводах GAC с 2021 года и устанавливается также на кроссоверы GS3 и GS4. Примерный ресурс – 250 тыс.км.

В трансмиссии машины применена семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа, заводской индекс 7WF25G. Эта РКП разработана и производится также GAC, в ее основе – «робот» DSG. Коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 300 Нм и требует замены масла каждые 5 лет или через каждые 50 тыс км пробега. При этом условии ресурс агрегата составляет примерно 200 тыс км. Привод у Empow на передние колеса.

Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 1420 кг до максимальной скорости 200 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,95 секунды. В смешанном режиме движения Empow расходует 5,9 литров топлива на сотню километров пути.

Подвеска у автомобиля полностью независимая, передняя Макферсон, задняя многорычажная.

В движении

Прежде всего – низкий поклон этому автомобилю. В буквальном смысле слова. При посадке на место водителя нужно беречь голову и низко наклоняться, ныряя в дверной проем. И сев за руль, оказываешься почти у земли: водитель соседнего KIA Rio возвышается над тобой, словно сидит в «Газели». Но отсюда и низкий центр масс Empow, расположенный на 550 мм от уровня земли.

Подхват у Empow вполне приличный, с пробуксовкой передних колес, машина «поводит носом» при разгоне из-за недостаточного контакта с поверхностью. Что с режимами движения? В Eco почему-то не получается точно дозировать газ, автомобиль не знает середины – или почти не реагирует на педаль, или слишком рвет. Похоже, дело в настройках «робота», вот и при движении накатом замедление получается не плавным, а рваным, с легкими толчками. Но на трассе на включенном круиз-контроле Eco – лучший выбор: Empow спокойно катится на 110-120 км/ч на высшей седьмой передаче, двигатель на минимальных оборотах, шум в салоне – только от колес.

Автопилот, кстати, тут включается и настраивается очень удобно, двумя кнопками. Вернее, это ADAS, целый комплекс электронных ассистентов, в него входят адаптивный круиз-контроль с функцией удержания автомобиля в полосе, ассистент движения в пробках, система автоматического экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, интеллектуальная система управления дальним светом фар и система мониторинга слепых зон.

Переходим в Comfort: сразу и педаль газа, и торможение двигателем становятся более внятными. Усилие на руле здесь тоже можно настроить отдельно и настройка Comfort, пожалуй, оптимальная. Курсовая устойчивость у автомобиля хорошая, подруливание не требуется.

Подвеска о мелочах рассказывает не слишком подробно, с более крупными неровностями справляется нормально, совсем крупные я стараюсь пропускать между колес, помня о клиренсе машины. При езде по проселку слышны все мелкие камушки, которые как в консервную банку, бьются в днище.

В Empow можно ехать по трассе на крейсерских 120-130 км/ч –  спокойно, не делая вид, что ставишь какие-то спортивные рекорды. Это хорошо управляемый автомобиль, с низкой посадкой, прилипающий к дороге, позволяющий быстро ехать в поворотах. Даже в режиме Comfort при выезде на Третье кольцо у Рижского вокзала в сторону Сокольников, рывок с 30 км/ч до 80 км/ч у машины получается очень убедительный, несмотря на подъем – весь попутный поток, идущий по левому борту, остается в зеркале заднего вида.

Но если хочется драмы, переходишь в Sport+. Включается звук четырехствольного выхлопа, коробка перестает подниматься выше пятой передачи и ровно на тех же гражданских скоростях, что и раньше, GAC Empow позволяет человеку за рулем ощутить себя гонщиком, спортсменом. При том, что есть автомобили не менее быстрые, в которых можно ехать на 150 км/ч расслабленно и в окно поглядывать.

Единственное, пожалуй, нарекание – скрип исполнительных механизмов тормозной системы при торможении на малых скоростях, на высоких он не слышен. Но это, возможно, особенность конкретного тестового экземпляра.

Средний расход топлива за время теста в режиме город/трасса составил 6,4 литра на сто километров пути.

Кому может быть интересен автомобиль 

Начнем с цены. За тестовый GAC Empow в комплектации GL, версия S-Style, на момент написания этого материала просили 3,219 млн рублей, это без учета скидок. За быстрый седан вроде бы не так много. Стоит лишь помнить, что это не универсальный многоцелевой кроссовер, а летняя городская «зажигалка»: низкий клиренс, даже на бордюр заезжать нужно крайне осторожно, а лучше вообще этого не делать. Так что как единственный автомобиль GAC Empow, вероятно, будет интересен горожанам лет тридцати-сорока, скорее всего, не обремененным семьей и дачей. Впрочем, исключения возможны всегда.

    

Технические характеристики GAC Empow

ГАБАРИТЫ, ММ

4710/1840/1455

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2710

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

145

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1420

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, L4, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1497

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

170 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

250 при 4500 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

РКП-7

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,0

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

5,9

