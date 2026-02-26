GAC убрал GS3 с российского рынка

Компания GAC прекратила продажи компактного кроссовера GAC GS3 в России. Модель исчезла с официального сайта бренда

Уход GS3 стал неожиданностью для многих. Кроссовер пользовался стабильным спросом и по итогам 2025 года, разошелся тиражом более 6 тыс. экземпляров. Это позволило ему занять второе место по продажам в линейке GAC, уступив лишь флагманскому GS8.

В компании объясняют корректировку модельного ряда общей нестабильностью рынка и изменением структуры спроса. При этом подчеркивается, что речь идет не о полном отказе от модели, а о временном пересмотре ее присутствия в России.

На российском рынке GS3 предлагался с турбированным двигателем объемом 1.5 литра мощностью 170 л.с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – передний.

Прямой замены GS3 в текущей линейке GAC нет. Более крупный GS4 заметно дороже и ориентирован на другую аудиторию. Возможным фактором возвращения GS3 на рынок может стать локализация модели, которая позволила бы сохранить конкурентную цену в будущем.