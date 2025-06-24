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24 июн 2025

Большой кроссовер GAC GS8 в России станет 4270-сильным гибридом

Большой кроссовер GAC GS8 в России станет 4270-сильным гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Компания GAC готовит к выводу на российский рынок самую мощную версию флагманского кроссовера GS8. Это гибридная модификация под названием Dragon

Новинка получил гибридную силовую установку с 2,0-литровым турбомотором и электродвигателем. Суммарная мощность системы составляет 427 л.с. Заявленный разгон до “сотни” – 6,9 с. Средний расход топлива – 7,8 л. на 100 км (сертифицирован АИ-92). ДВС работает в паре с вариатором. Привод – полный.

GAC GS8 Dragon внешне отличается иным передним бампером с широким воздухозаборником, который визуально удлиняет решетку радиатора. Кроме этого, преобразились немного и задние бампера. Больше подробностей о новинке появится ближе к старту продаж.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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