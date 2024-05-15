Какой же он здоровый! Такая мысль пришла мне в голову, когда в московских весенних сумерках я увидел громаду GAC GS8

Бренд GAC — крупный производитель, занимающий не последнее место не только в китайской, но и в мировой табели о рангах. В настоящее время группа GAC находится в Китае на пятом месте по объемам производства автомобилей. Ежегодно заводы компании производят более 2,2 млн машин. Часть из них — это автомобили брендов Toyota, Honda, Mitsubishi и Fiat, которые выпускаются на совместных с этими брендами предприятиях. Также компания производит двигатели и автозапчасти. В списке крупнейших мировых компаний, составленном журналом Forbes, она занимает строчку во второй тысяче.

Много места

GAC GS8 вполне соответствует значимости своего бренда. Автомобиль выглядит довольно внушительно, и дело здесь не только в размерах, хотя и они совсем не скромные: длина 4980 мм, высота — 1780, ширина — 1950 мм. Картину дополняют огромная решетка радиатора, крупные, давящие взглядом фары-глаза, прямо­угольные формы кузова и 20 е диски. Автомобиль «мускулистый» и выглядит агрессивно. Говоря о дорожном просвете, представители GAC указывают всего 160 мм. Но это на полностью загруженном автомобиле. Мои измерения показали 190 мм.

Колесная база — 2920 мм, и, забегая вперед, могу сказать, что она позволяет автомобилю уверенно стоять на прямой. Единственное, чего он не любит, так это колеи: на МКАД он относился к ним довольно нервно. Несмотря на огромные размеры кроссовера, управлять им легко и приятно. Возможно, причина в рубленых формах, которые интуитивно поняты, — сел и поехал.

Салон — просторный. Водителя встречает простроченное в ромбики солидное кресло, сидеть в нем будет удобно людям любой комплекции. Оно удобное, с массивным подголовником и серьезным поясничным подпором. В максимальной комплектации, которая и была у меня на тесте, подголовники регулируются (правда, вручную) не только по высоте, но и по вылету. Встретить эту удобную премиальную функцию в последнее время удается все реже.

Есть в креслах и еще одна приятная опция. Их подогрев оснащен не только тремя стандартными режимами, но и четвертым — «умным». При его включении автомобиль сам регулирует уровень обогрева, постепенно переключаясь с максимального третьего на первый уровень. В холодную погоду это очень удобно, и, попробовав, я пользовался только смарт-режимом. Подогрев есть и на втором ряду, он максимально комфортный. Места много, предусмотрена продольная регулировка подушки, можно менять угол наклона спинок, климат-контроль трехзонный.

Приятные мелочи

Напомню, что GAC GS8 автомобиль 7 местный, и третий ряд не подойдет для высоких пассажиров, которые будут упираться коленями в грудь. Спинки третьего ряда складываются электроприводом, образуя ровную поверхность с полом багажника. Если разложить все кресла, он небольшой, но при сложенном третьем ряде становится огромным.

На удивление, руль регулируется по вылету и по высоте в довольно широких диапазонах. Такое редко встречается в машинах из Китая. Обычно диапазона регулировок недостаточно. Руль сравнительно небольшой, но при управлении GAC GS8 у меня возникала ассоциация со штурвалом яхты, и в этом не было ни капли негативного оттенка. Причем руль довольно информативный. Степень его «тяжести» можно менять в меню мультимедийного экрана.

Не могу не отметить очень красивый джойстик переключения передач. Таких мелочей часто не хватает автомобилям из Китая. На торпедо по последней моде как будто приклеен огромный планшет с диагональю 14,6”, который отвечает за управление практически всеми функциями автомобиля. Здесь создатели слегка переборщили. Например, для управления «теплыми» опциями приходится погулять по меню.

Большой, но послушный

Имея внушительные размеры, автомобиль едет интересно. Правда, попробовав разные режимы коробки, я перевел ее в «Спорт» и так и передвигался до конца теста. Для меня это наиболее комфортный режим. В нем нет паровозной тяги, машина не бросается вперед при нажатии на педаль газа, как это делают некоторые конкуренты. GAC GS8 просто едет бодро и предсказуемо. От столь крупного кроссовера другого мне и не надо. Тут главное — ощущение большого и при этом послушного автомобиля.

Несмотря на то что это тяжелый кроссовер с высоким центром масс, он очень собран и четко выполняет команды, которые я подаю ему рулем. Подвеска обрабатывает все неровности и передает их в салон смягченными так, что это не доставляет дискомфорта, но позволяет чувствовать дорогу. Стандартных «лежачих полицейских» на скорости около 40 км/ч GAC преодолевает играючи. Резко ускориться и после этого совершить перестроение для него не проблема. Никакой раскачки кузова, никаких попыток завалиться на бок. Все ровно и сдержанно.

Важно отметить, что в отличие от большинства поставляемых в Россию китайских кроссоверов GAC GS8 не передне-, а полноприводный. Трансмиссией 4 × 4 с межосевой муфтой BorgWarner оснащаются все версии, начиная с базовой. 2 литровый турбированный двигатель с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ изначально имеет мощность 252 л.с., однако для России он был дефорсирован до 231 л.с. Максимальные 400 Нм мотор выдает в диапазоне 1750–4000 об/мин. Двигатель отлично работает в комбинации с 8 ступенчатым автоматом Aisin. Единственное — педалью газа нужно работать нежно. Если давить на нее слишком сильно, автомобиль на пару секунд проваливается в раздумья и лишь потом начинает уверенный разгон. А если работать педалью мягко, придавливая ее сначала не больше чем на треть, GS8 послушно и радостно ускоряется. Разгон до сотни «по паспорту» занимает 9 с, что по ощущениям вполне соответствует действительности. Расход при неспешной езде в смешанном цикле — 13–14 л, если шустрить, легко можно вый­ти за 16 л на 100 км пробега.

Трудности перевода

К сожалению, GS8 не обошли трудности перевода, свойственные подавляющему большинству китайских производителей. Не буду много говорить об этом, приведу только пару примеров. Для индикатора уровня звука есть три режима — «низкий», «средний» и «высокий». А подсветка приборной панели названа «подсветкой прибора», причем ее регулировка сопровождается просьбой «включить небольшой свет». Еще в GS8 нет ни Apple CarPlay, ни Android Auto. В представительстве обещают доработать «электронные мозги». Однако пока подключить телефон к автомобилю можно лишь через приложение Carbitlink, которое дублирует изображение на экране смартфона.

Правда, сама по себе приборная панель хороша, она позволяет выбирать нужные показания. Панель разбита на три круга, в левом представлена стандартная информация о пробеге, расходе топлива и времени движения. По центру находится большой круг тахометра, внутри которого располагается цифровой спидометр. Правый круг самый неинформативный, внутри лишь большие цифровые часы или частота включенной радиостанции. Под этими кругами находятся линейки указателей температуры двигателя и количества топлива в баке. Еще два маленьких круга, вплотную прилегающих к центральному, демонстрируют режим движения автомобиля и используемый режим коробки передач. Словом, GAC GS8 порадовал своей управляемостью, комфортом и вниманием к мелочам.

ЦЕНА ВОПРОСА

GAC GS8 представлен в России в четырех комплектациях. Базовая GL предлагается за 3 799 700 рублей, в ней, в частности, есть 19-дюймовые колеса, трехзонный климат-контроль, электропривод багажника, круиз-контроль, камеры заднего вида, аудиосистема с 8 динамиками. В комплектации GT (4 100 700 рублей) добавляются подогрев сидений второго ряда, панорамный люк, адаптивный дальний свет, адаптивный круиз-контроль с системой помощи движения в пробке, функция распознавания знаков. В комплектации GX (4 368 700 рублей) еще есть электропривод выдвижения подушки сиденья водителя, регулировки подголовников в 4 направлениях вместо двух, аудиосистема с 10 динамиками, система контроля слепых зон, проекционный дисплей. Ну а в топовой GX Premium (4 399 700 рублей) добавляются приятные мелочи типа головного освещения с функцией приветствия

Технические характеристики GAC GS8 Габариты 4980×1950×1780 мм Колесная база 2920 мм Дорожный просвет 160 мм Объем багажника 181 (850) л Снаряженная масса 2105 кг Двигатель бензиновый L4 турбо, 1991 см3 Мощность 231 л.с. при 5200 об/мин Крутящий момент 400 Нм при 1750–4000 об/мин; Трансмиссия автоматическая 8-ступенчатая Привод полный Время разгона 9 с до 100 км/ч Объем бака 65 л