Genesis G90 готовится к обновлению

Genesis уже произвел модернизацию своего компактного седана G70 и его старшего брата – модели G80. Флагманский же G90 обновлением был обделен до сегодняшнего дня

Да, сегодня Genesis опубликовал первые снимки флагмана нового поколения. Начнем с внешности – ее выполнят в соответствии с новым фирменным стилем марки, то есть нас ожидает крупная решетка радиатора, двухярусная оптика с повторителями указателей поворота на крыльях. Многие дизайнерские решения позаимствовали у концепта Genesis Concept X, представленного в марте этого года, например, выдвижные дверные ручки. Отметим, что G90 сохранит монументальный силуэт, который выгодно отличает его от младших братьев по модельному ряду. Автомобиль будет доступен как в стандартной, так и в версии Long.

Переходим к техническим компонентам и остановимся на моторной гамме. Из нее уберут пятилитровый двигатель V8 на 413 лошадиных сил. Таким образом, старшим двигателем станет битурбомотор V6 Smartstream на 360 лошадиных сил. Премьера автомобиля состоится уже в декабре этого года.