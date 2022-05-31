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31 май 2022

Genesis рассказал об автопилоте нового G90

Genesis рассказал об автопилоте нового G90
Автор фото: фирма-производитель

Известно, что в четвертом квартале текущего года мир увидит новый Genesis G90. Как и положено флагманской модели, автомобиль оснастят современными технологиями, включая автопилот третьего уровня

Корейский автопроизводитель делает серьезный упор на данную систему, так как Genesis является одной из первых компаний в мире, которая станет устанавливать автопилот третьего уровня на серийные автомобили. Фактически, машина уже имеет полную автономность, правда, в случае потери ориентации в пространстве автомобиль сразу будет требовать водителя вернуться к управлению.

Любопытно, но производитель заявляет о способности автопилота работать на скоростях до ста километров в час. Правда, в Европе и США,  действуют ограничения на шестьдесят километров в час. Так как вышеуказанные рынки являются для Genesis приоритетными, компания будет ограничивать автопилот программным обеспечением.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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