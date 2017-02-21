Композиция The Sound Of Silence Пола Саймона и Артура Гарфункеля прекрасно звучит в салоне китайского большого кроссовера Haval H8. Штатная аудиосистема Infinity старается вовсю. Причем, кажется, что снаружи автомобиля – полная тишина, он рассекает пространство в «молчании». А что мы знаем о нем вообще? На улицах Москвы и тем более на дорогах России они почти не встречаются

А между тем, они были впервые представлены в нашей стране на Московском автосалоне 2014-го года, и именно тогда мне удалось даже прокатиться (!) на модели Н8, правда, не за рулем. Фирма организовала тест-драйв кроссовера на так называемых «американских горках» - искусственных препятствиях, включавших и водную преграду, и разнообразные уклоны, как продольные, так и поперечные, и имитацию бугристой дороги и ситуации диагонального вывешивания. Со всеми препятствиями китайской автомобиль справился без труда, находясь рядом с водителем, я заснял весь заезд на видео. Включая, в частности, индикацию на центральном дисплее: кроссовер действительно взобрался на горку с уклоном в 42 градуса, как было заявлено. И спустился с нее на «автоспуске», правда, не без помощи педали тормоза.

В тот момент мне очень понравился этот автомобиль, он порадовал и своими возможностями в столь трудных условиях, и дизайном интерьера, и оснащением, и качеством сборки. Что интересно, высоко оценил его и инструктор-профессионал. Будут ли покупать его? На этот вопрос водитель ответил так: всё зависит от адекватности его стоимости. На тот момент она известна не была.

Объявленные впоследствии цены на «Хавейлы» несколько шокировали автомобильную общественность. Впервые «китайцы» были оценены более чем в два миллиона рублей. Речь, конечно, шла о наиболее престижных Н8 и Н9. Касаемо размеров, качества и оснащения, такая цена сомнений не вызывала, но не в китайском же исполнении. Ведь даже перешагнув миллионный рубеж, многие «поднебесные» модели столкнулись с непониманием покупателей, и продажи их резко снизились, вплоть до полной остановки. А уж за два миллиона доступны несколько кроссоверов и внедорожников очень даже именитых марок. Конечно, они могут отличаться не в лучшую сторону количеством полезного оборудования, но качество же явно перевешивает… А перевешивает ли?

Похож анфас и в профиль

Внешне H8 выглядит похожим на Volkswagen Touareg. Он имеет длину более 4,8 м и значительных размеров колёса – 255/50R19. Прямо «катки»! Бросаются в глаза «многоэтажные» световые приборы в передней части, естественно, с широким применением светодиодов. Головной свет – биксеноновый, с авторегулировкой уровня, никакого «колхоза».

В задних фонарях также сияют светодиоды, а при разблокировании дверей на асфальт около автомобиля проецируются большие ярко-красные надписи Haval. Такой же цвет имеет логотип фирмы на широкой хромированной радиаторной решетке. На мой взгляд, это единственный «вычур» кузова. В остальном, автомобиль выглядит солидным, аэродинамичным… ну, в общем, как Touareg. Но только «как», никакого «списывания», копирования, даже подражания. Просто абрис такой, без особых дизайнерских изысков.

А внутри? Внутрь еще надо попасть. Обширный список оборудования включает доступ при помощи нажатия кнопок на ручках передних дверей. Это удобнее, чем искать в кармане брелок. Только вот кнопка на ручке водительской двери срабатывает через раз, как на открытие, так и на закрытие, и приходится подходить к автомобилю справа. Дверь багажника имеет электропривод, это тоже удобно, но звуковой сигнал при ее движении такой громкий, что легко способен в поздний час разбудить целый микрорайон.

Наконец, двери открыты. Салон тестовой версии отделан в тонах вареной сгущенки. Кожа кресел – рыжая, боковые панели отделки тоже, верх торпедо черный, из мягкого пластика. В него строго, без зазоров, люфтов и кривизны, вписаны дефлекторы с хромированными окантовками и другие элементы. Удачно, совершенно ненавязчиво, салон опоясывают вставки из псевдодерева. А в темноте вдоль них вытягиваются линии амбиентной подсветки, плюс появляется светящаяся «подкова» на потолке над ветровым стеклом. Цвет можно менять, оттенков несколько, но фиксируются почему-то не все, например, оранжевый мгновенно перетекает в красный, а зеленый и фиолетовый – в синий. Что-то не так в китайской «цветомузыке». Впрочем, если она вам не нравится совсем, ее можно отключить.

С музыкой эта подсветка не связана никак. А собственно аудиосистема Infinity в Haval H8 очень порадовала качеством звука. «Верхи» четкие, бас глубокий (неудивительно, под обивкой багажника с левой стороны спрятался сабвуфер). CD-привод – в наличии, проверяю звучание с участием диска The Gregorians, монахи исполняют известные рок-композиции, добавляя мощные басы. А диск Эммы Шапплин позволяет оценить «работу» высоких частот, певица часто использует верхние регистры.

Музыка звучит на фоне тишины в салоне – шумоизоляция у H8 отличная! Даже на высоких скоростях в салон не проникают ни свист набегающего потока воздуха, ни шум от работы агрегатов. Между тем, автомобиль «обут» в шипованные шины, но и их практически не слышно. Комфорт достоин премиального автомобиля.

Двухлитровый 211-сильный двигатель модели GW4C20 оснащен турбонаддувом, а также системой непосредственного впрыска топлива и двойной регулировкой фаз газораспределения. Совсем уж низких оборотов этот мотор не любит, предпочитает отдавать доступные «лошадки» и Ньютон-метры выше отметки 2200 об/мин. Расход 95-го бензина у Haval H8 на трассе колеблется от 12 до 13 л на сотню километров (при движении на «круизе» с установленной скоростью 100 км/ч – около 10,5 л). В городе он вырастает до 16-17 л, но может достигать и 20 л на 100 км. Когда в баке остается бензин для пробега около 60 км, на дисплее бортового компьютера появляется предупреждение о низком уровне «горючки».

Но реализация некоторых функций оставляет вопросы. Кресло водителя имеет электронастройки, в том числе по высоте, а также регулируемый поясничный подпор. Есть и кнопки памяти. Но рулевое колесо я бы приподнял чуть повыше относительно нынешнего максимального положения. Рычажок управления системой климат-контроля надежно спрятан за рулевым колесом, без инструкции его можно обнаружить только случайно. Русификация интерфейса в тестовом автомобиле еще «старая», сейчас она обновлена, и фразы типа «Килом. к пустоте» (пробег на остатке топлива) и «подвижный» режим вместо спортивного лишь вызывают улыбку. Но как расшифровать диаграмму перераспределения крутящего момента, которую можно вызвать на центральный восьмидюймовый сенсорный дисплей? Окраска виртуальных колес передней и задней осей не меняется, какие из них работают в данный момент, непонятно. А стрелка на шкале процентов так бешено перемещается вверх-вниз, что становится очевидным: диски в межосевой муфте не могут смыкаться и размыкаться так быстро. Так что «мультик» на экране вряд ли как-либо связан с реальной работой устройства.

Всё по максимуму

Да, для России Haval H8 предлагается только с полным приводом. Вариант двигателя – только двухлитровый 211-сильный с турбонаддувом, такой же, как на модели H9. Вариант коробки передач тоже единственный – шестидиапазонный автомат ZF китайского производства, с возможностью ручного выбора передач. Переключать передачи можно при помощи подрулевых лепестков, но только при включении ручного режима. В автоматическом «случае» лепестки не функционируют, оперативно подстегнуть автомобиль понижением передачи нельзя.

Но, собственно говоря, это и не требуется. Крупный кроссовер радует динамикой, ускоряясь за две-три секунды не только в «подвижном», но и в обычном, и даже в экономичном режиме. И, конечно, в ручном, особенно при выборе четвертой или третьей передачи. Разгон происходит без сильного шума. Двигатель накрыт пластмассовым щитком, сняв который, обнаруживаешь дополнительную толстую прокладку из пористого материала.

При осмотре подкапотного пространства отмечаю попутно, что в нем относительно чисто. Двигатель без щитка напоминает V-образную «шестерку», но на самом деле это всего лишь «четверка» с сильным наклоном цилиндров. В центре «развала» виден масляный фильтр – удобное расположение для замены. Также, судя по всему, легко будет заменить изношенный поликлиновый ремень привода вспомогательных агрегатов. А вот аккумулятора я, к своему стыду, не нашел, только позже выяснил, что он прячется под передним пассажирским креслом. Но «плюс» выведен под капот. Понадобится «прикурить» - вот он, под красной крышечкой, у правого крыла.

Пока вспомогательных операций автомобилю не требуется. Пуск двигателя происходит легко, и «печка» сравнительно быстро протапливает салон. Система климат-контроля – трехзонная, пассажиры заднего ряда могут установить желаемую температуру, используя дисплей в торце центрального бокса-подлокотника. Если вам покажется, что в салоне прохладно даже при установке высоких значений температуры, просто увеличьте скорость вращения вентилятора. Естественный воздухоприток здесь не особенно эффективный.

Передние кресла оснащены элементами подогрева, но активировать его можно, только используя центральный дисплей. На кнопках включения подогрева индикаторов нет. Вообще, настраивать «климат» не очень удобно, пока селектор автомата находится в положении «Р» - он немного мешает. Еще один нонсенс эргономики – невозможность использовать 12-вольтовую розетку в боксе-подлокотнике. Если вставить в нее штекер зарядного устройства телефона, крышку бокса нельзя будет закрыть! Но на всякий минус в этом автомобиле находится плюс, и в багажнике, под крышечкой с правой стороны, я нахожу 220-вольтовую розетку.

Сидеть сзади просторно, не только в ширину, но и в длину. Расстояние от водительского кресла до подушки заднего дивана при «моей» посадке за рулем составляет очень немалые 34 см. Части спинки сзади складываются, образуя ровный пол, но по углу наклона не регулируются. Подогрев заднего дивана – фактически единственная дополнительная опция, которую вам могут предложить при продаже Haval H8.

Багажник не мал по номинальной длине (95 см) и высоте под сдвижной шторкой (44 см). Погрузочная высота средняя – 75 см. Под твердым фальшполом багажника, удобно фиксируемом в поднятом положении, находится запаска-докатка. Не видите домкрат? И не увидите: он спрятан под запаской.

Вернемся к ходовым качествам. Отличной шумоизоляцией салона перестаешь дивиться, когда обнаруживаешь, какие толстые слои белого «ватного» материала уложены под пластиковыми панелями обшивки. При движении даже по неровностям наших дорог панели не скрипят, и сверчки за ними не просыпаются.

В больших зеркалах не мелькают желтые символы, предупреждающие о приближающихся автомобилях в соседних полосах. Контроля рядности движения здесь тоже нет, как и активного «круиза». Не то, чтобы без всего этого трудно ездить, но один из топовых кроссоверов линейки Haval просто должен всем этим обладать, как говорится, must have. Камера заднего обзора здесь есть, в компании с парктроником она отлично работает, но вот автопарковщик – не совсем «авто». Хотите воспользоваться его услугами? Вас ждет всего лишь подробная устная инструкция о том, как правильно парковаться (перпендикулярно или параллельно) на вполне грамотном русском языке. «Электронная девушка» читает ее без запинки. Сменили ход с заднего на передний? Картинка с камеры некоторое время будет висеть на экране, и кнопки ее закрытия (как на Haval H2) здесь нет.

В темное время кроссовер H8 радует хорошим светом фар, но немного слепит подсветкой приборов. Даже при сведении на минимум она чересчур интенсивна. Традиционный для автомобилей фирмы цветной дисплей, помимо прочих сведений, может продемонстрировать вам давление воздуха в шинах. После пуска в морозный день я получаю известие о том, что давление в правой задней шине отсутствует. Полностью. Выхожу из автомобиля с уверенностью, что придется менять колесо. Однако оно выглядит совершенно нормально. На всякий случай, переставляю H8 на более ровную поверхность – шина выглядит безукоризненно, но борткомпьютер продолжает высвечивать предупреждение. Решаю прокатиться, может быть, что-то изменится. Изменилось: минут через десять после начала движения показатель давления в «поврежденной» шине вернулся к норме.

Вы скажете, вот оно, китайское «происхождение», проявляет-таки себя. И будете неправы. Эти датчики работают в тяжелейших условиях и даже на брендовых моделях, бывает, привирают. Что бы вы сказали о подобной ошибке на автомобиле ценой более 8-ми миллионов рублей? Мне довелось с таким столкнуться во время одного из тестов.

Точно так же нельзя списать на «поднебесные» корни дисбаланс колес, который тестовый Haval H8 преподнес мне, едва скорость на трассе достигла 100 км/ч. На 120-ти руль уже вибрировал просто отчаянно. При этом я поразился, насколько высока курсовая устойчивость у этого кроссовера. Несмотря на дисбаланс, он четко держал скоростную прямую и практически не реагировал на колейность покрытия. Завидное достоинство поведения!

В надежности тормозных механизмов Haval H8 сомневаться не приходится. Они здесь дисковые на всех колесах и на асфальте схватывают отлично. При резком торможении автоматически включается аварийная сигнализация. Выключать ее не нужно, она «погаснет» сама. Не слишком приятное впечатление производит лишь стояночный тормоз-«ножник». Автомобиль такого класса, безусловно, достоин установки электронного тормоза.

При этом руль, оснащенный гидроусилителем, точным назвать нельзя. Он легкий, малоинформативный, к тому же механизм относительно «длинный», три с четвертью оборота от упора до упора. То есть, в целом, к устройству претензий нет, но не скажешь, что инженеры компании поколдовали над ним так же, как над шумоизоляцией салона. Лучше обстоят дела с подвеской, она обеспечивает комфорт на неровностях и одновременно спасает автомобиль от валкости. Спереди здесь двойные поперечные рычаги (с заметным поперечным наклоном амортизаторных стоек, о чем можно догадаться, заглянув под капот), сзади – независимая многорычажка.

В полной тишине, не напрягая рёвом турбодвигателя, кроссовер мощно устремляется вперед при разгонах и обгонах на трассе. Позволю себе не согласиться с теми, кто считает его нединамичным. Примерно шесть секунд для разгона с 80 до 120 км/ч в «подвижном» режиме – разве это много? В «малоподвижных» (обычном и экономичном) – соответственно, около семи и восьми секунд. В ручном положении селектора, на четвертой передаче, можно ускориться в этом пределе за семь секунд, а на третьей передаче – за шесть. Но прибегать к ручному выбору передач можно лишь при особой любви к этому процессу, собственно к «хавейловскому» автомату нет никаких претензий в плане плавности и скорости переключений.

Для полноты картины осталось свернуть с асфальта. Сначала – на гладкую заснеженную дорогу, укатанную почти до состояния льда. Вот тут идеальная курсовая устойчивость сменяется… А интересно, как все-таки работает «здешняя» система интеллектуального полного привода TOD (Torque-on-Demand)?

Это устройство у Haval H8 одинаково с более тяжелой моделью H9. Оба автомобиля по умолчанию заднеприводные, однако раздатка с многодисковой муфтой производства BorgWarner постоянно перебрасывает хотя бы долю крутящего момента на переднюю ось. Максимальная величина «переброса» может достигать 50%, однако посмотрим на электронную диаграмму на центральном дисплее. Стрелка на шкале процентов при невысоком темпе движения колеблется между отметок 20 и 30 процентов, а при наборе скорости подскакивает к отметкам 60 и даже 70 процентов. И как, позвольте, это трактовать?

На деле, когда под колесами скользкая поверхность, автомобиль заметно подруливает задней осью. С «газом» перебарщивать опасно, на систему стабилизации особой надежды нет, она сработает лишь тогда, когда автомобиль уже «поплывет». Правда, ABS спохватится раньше и поможет отлично. Но все равно, играть в раллиста не тянет.

Стоит под колесами с шипованными шинами Goodyear Ultragrip Ice Arctic оказаться хотя бы какому-то количеству рыхлого снега, ситуация с курсовой устойчивостью улучшается. Но под снежным покровом могут оказываться глубокие ямы и высокие бугры, а это китайскому кроссоверу не по вкусу. Он начинает жёстко встряхивать всё и всех в салоне и даже побрякивать элементами подвески. Намек на износ к тридцатой тысяче километров пробега? В общем, гнать совсем не хочется.

TOD, да не тот…

Рассчитывать на высокую проходимость этого автомобиля я бы тоже не стал. Геометрические размеры пространства под днищем у него неплохие. Заявленный дорожный просвет 197 мм, нижняя кромка заднего бампера находится на высоте 37 см от земли, переднего – на высоте 28 см. Расстояние от асфальта до огромной «банки» глушителя – 24 см. На уровне нижних рычагов задней подвески заметны «петли» шлангов тормозной системы, впрочем, очень прочные на ощупь.

Всё это вкупе с системой TOD, а также с автоматом, помогающим аптекарски точно дозировать момент на колесах, по идее, должно отлично работать на бездорожье, но… Автомобиль словно предупреждает вас, что не предназначен для него. Сначала неохотно погружается в слой мягкого снега, условно говоря, высотой по днище и начинает бастовать, однако на добавление «газа» отвечает более уверенным продвижением по целине. Вроде бы, всё не так уж и плохо. Тут я вспоминаю о возможности вывести на экран мультимедиасистемы индикации крена и дифферента и решаю выставить автомобиль на уклоне дорожки, чтобы заснять показания приборов…

Перехвалил. Кроссовер всего лишь слегка сместился в поперечном направлении, зацепил цельный снег и очень быстро закопал сначала правые колеса, а затем, сдвинувшись вбок еще, и левые тоже. «Бошевская» ESP 9.0 автоматически притормаживала буксующие колеса, перебрасывая крутящий момент на те, что имеют лучшее сцепление, однако, судя по всему, дело обстояло плохо у всех четырех колес, и автомобиль не сдвигался с места. При отключении ESP фонтаны снега из-под колес стали только выше.

Понадобилась помощь лопаты. Волей случая, когда автомобиль наконец был освобожден из западни, к месту происшествия подъехала «Нива» моих знакомых. Такое совпадение можно объяснить только особым взаиморасположением звезд на небе. Мы обрадовались встрече, и через несколько минут я убедился, что и прославленному полноприводнику в этой снежной яме пришлось нелегко. Так что совсем уж списывать Haval H8 как внедорожник не стоит. Но лучше все-таки при выборе маршрутов отдавать предпочтение дорогам с твердым покрытием.

При диагональном вывешивании китайский автомобиль демонстрирует высокую жесткость кузова. Все двери, включая пятую, открываются и закрываются без проблем, и электропривод двери багажника также срабатывает корректно. Осталось подвести баланс плюсов и минусов и определить в итоге, стоит ли данная модель запрашиваемой за нее суммы в 2,1 млн рублей или нет?

Мой вердикт – скорее нет, чем да. По большому счету, серьезных претензий к Haval H8 предъявить нельзя, тем более – списать их на китайское происхождение. Некоторые замеченные во время теста недостатки (дисбаланс колес, ошибка датчика давления воздуха в одной из шин) вообще можно отнести к огрехам отдельно взятого автомобиля. Основные же его качества, как говорят, находятся на современном уровне, а некоторые – даже выше. Это плавность хода, курсовая устойчивость на высоких скоростях, шумоизоляция салона, а также звучание аудиосистемы.

Но в целом… в целом, H8 получился несколько безликим. Собственно, похожий по дизайну VW Touareg тоже не блещет оригинальностью форм и индивидуальностью черт. Но на его стороне играет харизма, история марки. А у Haval это далеко не сильная сторона. В то же время создатели не придали ему стопроцентно узнаваемых элементов, да и в наличии примечательных технических особенностей его не упрекнешь. Это просто автомобиль добротного среднего уровня, не выше, но и не ниже.

Для разгона с 80 до 120 км/ч в «подвижном» (спортивном) режиме китайскому 211-сильному кроссоверу требуется примерно шесть секунд. В «малоподвижных» (обычном и экономичном) – соответственно, около семи и восьми секунд. В ручном положении селектора, на четвертой передаче, можно ускориться в этом пределе за семь секунд, а на третьей передаче – за шесть. Но прибегать к ручному выбору передач можно лишь при особой любви к этому процессу, к «хавейловскому» автомату нет претензий в плане плавности и скорости переключений.

Пожалуй, лет шесть-семь назад он был бы «бомбой». Особенно если принять во внимание его китайское происхождение. Тогда он точно способен был бы поразить покупательское сообщество. Но с тех пор модели именитых фирм шагнули далеко вперед, обзавелись более модерновыми опциями и ярким, отлично узнаваемым дизайном. Чтобы догнать теперь уже прямых конкурентов, «Хавейлу» предстоит совершить как бы двойной прыжок вперед и обновиться до такой степени, чтобы больше уже не отставать. А далее – представлять модернизированные версии раз в три или четыре года, как это принято у именитых производителей.

Но для закрепления на российском рынке компании следует решиться на шаг в противоположном направлении. Необходимо максимально упростить кроссовер H8, «освободить» его от роскошных излишеств и сделать максимально привлекательным по цене. Известно, что это не входит в планы компании. Но иначе нельзя: чтобы получить «пропуск» в верхние сегменты авторынка, нужно для начала закрепиться в «нижних», массовых. Сейчас продажи автомобилей марки Haval в России исчисляются десятками в год (для сравнения, в Китае эти машины реализуются тысячами). Для разгона нужно переключиться на передачу вниз, разве не так? Ну и, конечно, нужно активнее рекламировать данный бренд в России, чтобы, наконец, преодолеть «заговор молчания». А то прослушиванием великолепной композиции The Sound Of Silence так и будут наслаждаться лишь единицы…

Технические характеристики Haval H8 ГАБАРИТЫ, ММ 4806 x 1975 x 1794 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2915 РАДИУС РАЗВОРОТА, М нет данных ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 197 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 448/949 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2130 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1967 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 211 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 324 / 2000-4000 ПРИВОД полный ТРАНСМИССИЯ 6-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 ВРЕМЯ РАЗГОНА ДО 100 КМ/Ч 11 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 12 ОБЪЕМ БАКА, Л 80