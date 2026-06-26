Haval представил новый флагманский гибридный кроссовер H10

Компания Haval представила в Китае новый флагманский кроссовер H10, который займет вершину модельного ряда марки. Производитель уже раскрыл внешний облик и интерьер модели, однако технические характеристики пока известны лишь частично

Новый Haval H10 получил несущий кузов и традиционный «квадратный» дизайн. Из интересных деталей: квадратные светодиодные фары, массивные бампера и лидар на крыше, намекающий на продвинутые системы помощи водителю. По некоторым данным, «десятка» придет на смену H9, но произойдет эта преемственность на нашем рынке, пока не ясно. Внутри также все по классике: крупный тачскрин мультимедийной системы, цифровая приборка и минималистичный центральный тоннель с двумя беспроводными зарядками для телефонов. Салон может быть 5- или 7-местным. В зависимости от версии длина кузова составляет 5138 мм и 5299 мм соответственно. Колесная база в обоих случаях – 3000 мм.

В основу H10 легла новая архитектура GWM One. На рынок модель выйдет исключительно с гибридными силовыми установками. Ранее сообщалось, что в гамму войдут версии с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 167 и 238 л.с. соответственно. Привод по умолчанию полный. Заявленный запас хода на электротяге – 180 км (у стандартной модификации).