Haval F7x стал мощнее и подорожал

Haval готовит к запуску на российском рынке обновленный кроссовер F7x. Модель получила более мощный мотор, точечные изменения в дизайне и прибавку к цене на 200 тысяч рублей

Главным изменением стал двигатель объемом 2,0 литра. Его мощность увеличена с 192 до 231 л.с., а крутящий момент вырос с 320 до 380 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился с 9,4 до 7,8 секунды. При этом расход топлива остался на уровне 8,5 литра на 100 км. В паре с мотором работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод – полный.

Узнать новинку можно по красным тормозным суппортам и черной решетке радиатора. Кроме этого, модель отличается 19-дюймовыми колесными дисками с иным дизайном и черными глянцевыми шильдиками. Также появились сдвоенные патрубки выхлопной системы с хромированными наконечниками. Внутри обновилась мультимедийная система, а также появилась беспроводная зарядка с охлаждением и мощностью 50 кВт.