14 апр 2026

Haval F7x стал мощнее и подорожал

Haval готовит к запуску на российском рынке обновленный кроссовер F7x. Модель получила более мощный мотор, точечные изменения в дизайне и прибавку к цене на 200 тысяч рублей

Главным изменением стал двигатель объемом 2,0 литра. Его мощность увеличена с 192 до 231 л.с., а крутящий момент вырос с 320 до 380 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился с 9,4 до 7,8 секунды. При этом расход топлива остался на уровне 8,5 литра на 100 км. В паре с мотором работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод – полный.

Узнать новинку можно по красным тормозным суппортам и черной решетке радиатора. Кроме этого, модель отличается 19-дюймовыми колесными дисками с иным дизайном и черными глянцевыми шильдиками. Также появились сдвоенные патрубки выхлопной системы с хромированными наконечниками. Внутри обновилась мультимедийная система, а также появилась беспроводная зарядка с охлаждением и мощностью 50 кВт.

Последние новости

...

Haval F7x стал мощнее и подорожал

14 апреля 2026

В России обновился кроссовер Haval M6

09 апреля 2026

Haval готовит к дебюту большой кроссовер

08 апреля 2026
Haval Raptor Plus

Haval готовит удлиненную версию Raptor с тремя рядами сидений

09 февраля 2026
Haval H9

Haval слегка обновил H9 для российского рынка

02 февраля 2026
Haval H7

Haval готовит для российского рынка обновленный H7

30 января 2026

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J6 - jaecoo j6 (2026) друг человека Тест драйв
13 апреля 2026

Jaecoo J6
"Друг человека"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) женатики оценят
Тест драйв
03 апреля 2026

JAC RF8
"Женатики оценят"
Jetour T1 - jetour t1 (2025) уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости
Автопутешествия
30 марта 2026

Jetour T1
"Уикенд мечты на кроссовере повышенной проходимости"

