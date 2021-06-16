Поездив на рестайлинговом китайском полноразмерном SUV по Северному Кавказу, мы отметили его железный натиск и мягкий характер

Нашего брата автожурналиста трудно впечатлить каким-нибудь проходным рестайлингом. Ведь как обычно бывает, – перетряхнут инженеры «начинку» фар, увеличат дисплей монитора, добавят электронные ассистенты и гордо рапортуют, что на рынок выходит «новый автомобиль». Однако с модернизацией флагманского кроссовера Haval H9 все вышло интереснее. Достаточно сказать, что в этом рамном внедорожнике появилось кое-что от... танка, один двигатель подготовили к отставке, другой же модернизировали так, что он лишился двух дюжин «лошадей», но остался «в тонусе». Заинтриговал? Рассказываю подробности.

Глыба

Внешность H9 тульской сборки не изменилась, хотя в Китае эта модель еще с 2019 года щеголяет зауженными светодиодными фарами, брутальной решеткой радиатора и, кстати, может продаваться без мощных боковых подножек, которые в России выделены всем комплектациям по умолчанию. Последнее – палка о двух концах. С одной стороны, по таким ступеням удобнее попадать в салон, с другой, как я убедился, они снижают в целом достойную геометрическую проходимость.

А вот в салоне изменения налицо, и главное из них – приборная панель, которая стала цифровой, пусть и не самой модной, зато информативной. Цифры текущей скорости даны ярко и крупно, и это принципиальнее всего. Центральный сенсорный дисплей прибавил дюйм к диагонали (до 9 дюймов), а мультимедиа стала поддерживать функцию Apple CarPlay, но, увы, не Android Auto. Жаль также, что система кругового обзора для H9 по-прежнему недоступна, приходится довольствоваться лишь несколькими ракурсами вида сзади.

Передние сиденья широкие, в меру мягкие, обшитые дорогой перфорированной кожей, с подогревом, вентиляцией и даже с массажем. На просторном втором ряду можно смещать разрезной диван продольно, менять угол наклона спинок и подавать вперед правое переднее кресло, в торец которого выведены клавиши электрорегулировки. А вот «галерка» (третий ряд), как и у многих конкурентов, здесь не для долгих путешествий. Вроде и откровенной тесноты нет, но сидишь низко, с задранными вверх коленями. Понятно также, что о полноценном багажнике (747 л) можно говорить лишь при 5-местной рассадке, если же едут семеро, то на поклажу остаются мизерные 112 л.

Прощай, дизель!

На тест в окрестностях Пятигорска привезли только бензиновые машины, поскольку дизельные версии в Китае делать перестали. В России же их прекратят продавать до конца года, они даже рестайлингу не подвергались. Поэтому основное внимание уделяю работе 2-литрового бензинового турбоагрегата, дефорсированного со 245 до 218 л.с. в рамках перехода на экостандарт Euro 6. Сильная сторона нового мотора – сочные «низы». Машина отлично тянет прямо со старта в том числе потому, что пиковый момент увеличен с 350 до 380 Нм. Комбинация турбодвигателя и расторопного 8-диапазонного автомата ZF выглядит удачной, но это пока я не разогнался до 100 км/ч. На более высоких скоростях отклик на газ снижается, и задора для обгонов фур хватает едва-едва. Посетую и на не самый скромный аппетит «китайца»: средний расход по итогам трехдневного теста составил 16,5 л/100 км.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Список электронных ассистентов «верхних» комплектаций модели пополнился системами предупреждения об открытой двери и приближении машины сзади, распознавания дорожных знаков и адаптивной оптикой с функцией управления дальним светом.

Настройки подвески не подверглись изменениям, и это хорошо. На первый взгляд для «рамника» этот SUV отлично держится на скоростной прямой и в виражах. При этом ходовая мастерски справлялась с ухабами грунтовок Приэльбрусья, так что моя спина сказала инженерам Haval спасибо. Но увлекаться гонками по «пересеченке» все-таки не стоит – если переборщить со скоростью, то можно смачно приложиться о дорожные неровности бамперами или порогами. Ходы мягкой подвески огромны, и это нужно учитывать горячим головам.

Важно, что автомобиль остался серьезным SUV с понижающим рядом передач, блокировками переднего (новинка доступная для топ-версии) и заднего дифференциалов, постоянным полным приводом, внедорожным «круизом» и богатым меню режимов движения («Авто», «Снег», «Песок», «Спорт», «Грязь», «Эко»). Вопросы вызвала разве что система помощи при спуске, которая не позволяет двигаться на автопилоте так медленно, как хотелось бы.

Кстати, помните, я обещал рассказать, что у H9 теперь общего с танком? Это я о новой системе Tank turn («танковый разворот»), которая включается одновременно с активацией «понижайки» и внедорожного «круиза». Электроника подтормаживает заднее внутреннее колесо, уменьшая радиус разворота приблизительно на метр. Попробовал систему в вязкой грязевой колее, и «китаец» выбрался из нее с энтузиазмом, похрустывая задними колодками.

Чем еще интересен обновленный SUV? Любители поездок на «дальняк» точно оценят добротную шумоизоляцию и новые системы распознавания дорожных знаков, контроля слепых зон и возврата в полосу движения. Последней технологией Haval H9 обязан модернизированному электроусилителю, который обеспечивает остроту и точность управления, он установлен на рулевой рейке.

Словом, рестайлинг принес автомобилю немало бонусов, и огорчаться можно лишь тому, что они не достанутся уходящим с рынка дизельным модификациям. Что же касается цен, то топовая версия, оказавшаяся в моем распоряжении, выскочила за порог налога на роскошь и предлагается за 3 040 000 рублей. Базовое же исполнение Comfort обойдется на 370 000 рублей дешевле.