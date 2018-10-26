Прочитав мой текст о Haval H9, посетители нашего портала могут всерьез заподозрить меня в плагиате. Что делать, мои впечатления от этого автомобиля чуть не до мелочей совпадают не только с впечатлениями автожурналистов, ездивших на этой модели, но и с отзывами ее владельцев. Косвенным оправданием может служить только пробег: я вернул автомобиль в пресс-парк, добавив к показаниям одометра еще около тысячи километров. Так что мои выводы об обновленном Haval H9 только подтверждают: этот автомобиль именно таков, каким мы все его увидели. Не могли же мы, не сговариваясь, написать одно и то же или списать из одного «источника»…

Да, он изменился, и к лучшему. Стал современнее, особенно благодаря слегка «раскосым» новым фарам. При их очертаниях стал менее «китайским». И еще менее похожим на «исходник», Land Cruiser Prado. Теперь у двух моделей еще меньше общего.

Тем не менее, общее есть. Но плагиатом вы это вряд ли назовете. Во-первых, у обоих автомобилей несоразмерно малы колеса относительно огромных кузовов. Это, впрочем, объяснимо необходимостью реализации больших ходов подвески. Второй момент обнаружили владельцы, эксплуатировавшие Haval H9 зимой и в грязную погоду: стекло пятой двери у него быстро заляпывается до полной непрозрачности. С этим же я столкнулся на Prado: при движении в снегопад на стекло его двери багажника тоже налип настоящий снежный панцирь, настолько плотный, что «дворник» был не в состоянии его очистить. Минус «китайца»? Как видим, не только.

Три ряда за меньшие деньги

Внутри Haval H9 – безусловный простор. За это его чаще всего и выбирают. Опять же, семь мест в салоне, сколько ни рассуждай о сомнительной ценности такой компоновки, она продолжает цениться. «Третьи» места в «Хавейле» не номинальные, вдвоем здесь устроятся и взрослые, ширина ряда по подушкам 112 см, это чуть больше, чем у близкого по цене кроссовера Kia Sorento Prime. При этом подушки «китайского» ряда аналогично низковаты по сравнению с «корейским», расположены на высоте всего 21 см от пола.

Проникать на третий ряд «Хавейла» удобнее с правой стороны: эта часть второго ряда сдвигается вперед дальше, чем левая. При этом, если восстановить вертикальность правой части спинки второго ряда, для ног заднего правого пассажира появится пространство длиной 47 см! Это очень много. Пассажирам второго ряда такой простор недоступен, даже если части этого ряда максимально сдвинуть назад, им достанутся всего-то 30 см. Еще можно отметить, что спинки заднего дивана способны менять наклон, причем, в очень значительной степени. А если сложить второй и третий ряд, то… нет, идеально ровного пола до пятой двери не получится. Останется «ступенька» над вторым рядом. Хотя, конечно, если вам захочется переночевать в салоне, данный перепад высот легко будет скомпенсировать мягкими вещами или надувным матрасом.

Позади третьего ряда, после приведения его в «сидячее» положение, остается небольшое пространство для багажа, его длина по полу всего 25 см. Тут близкий ценовой конкурент, Sorento Prime, окажется чуть впереди: в случае семи-, пяти- и двухместного размещения седоков пол его багажника будет немного длиннее «хавейловского». Почему мы не приводим параметры Prado? Потому что при сходной цене «японец» будет пятиместным и не сопоставимым по оснащению.

В этом плане Haval радует. Он предлагается на нашем рынке в единственной комплектации, Elite, но в двух версиях – бензиновой и дизельной. У обеих восьмидиапазонный автомат и полный привод. Кожа в отделке. Трехзонный климат-контроль. И много, очень много различных сервисных устройств.

Приборная панель вместо двух основных «механических» приборов приобрела семидюймовый компьютерный экран в центре, отображающий спидометр и различные настройки автомобиля. Дизайн меняется шайбой на туннеле пола вместе с режимами движения. Этих режимов шесть, между тем, шайба имеет только пять положений: «Авто», «Спорт», «Грязь», «Снег» и «Песок». Пятый режим, ECO, активируется отдельной кнопкой. Следует отметить, что только в этом режиме автомобиль становится полностью заднеприводным. В остальных случаях, так или иначе, задействована система интеллектуального полного привода TOD (Torque-on-Demand) с раздаточной коробкой BorgWarner. Перераспределение крутящего момента по осям может происходить в пропорции до 50:50. Интересно, что водитель может воочию наблюдать, как распределяется момент. Для этого ему достаточно войти в меню мультимедиа, на центральном дисплее выбрать настройки автомобиля, а в них – пункт меню со своеобразным названием «Кручение».

Это меню – одно из немногих «наследий», что достались обновленному «Хавейлу» Н9 от предыдущего поколения. Познакомившись с тем, мы, журналисты, немало позубоскалили над своеобразным переводом некоторых китайских терминов на русский язык. Так, многих заставлял улыбнуться расход «горючки». И вот это самое «кручение» тоже. Но вдумаемся: а меню-то богатое! Можно и углы крена/дифферента отследить, и температуру трансмиссионного масла, и угол поворота управляемых колес, и заряд аккумуляторной батареи. Кстати, о последнем. Один из владельцев Haval H9 после нескольких десятков тысяч километров пробега пожаловался на «глюки» панели приборов: мол, после пуска двигателя в холодную погоду она высвечивает массу «тревожных» индикаторов, а спустя некоторое время выключишь/включишь мотор – вся эта информация пропадает, как не было. В Интернете ему посоветовали попробовать заменить аккумулятор на более свежий, поскольку подобное может происходить с панелью приборов при недостаточном заряде батареи. А проверить заряд с помощью того же меню мультимедиа не стоило? Или нет доверия китайской «грамоте»? Но тогда это нетрудно сделать с помощью недорогого автотестера.

Панель приборов, как мы уже упомянули, изменилась полностью, и у ее нынешней версии с русификацией – никаких проблем. Но есть своеобразие. Нам на тест достался автомобиль, на котором, судя по всему, предыдущие тестеры активно покатались по бездорожью. Похоже, им понадобилось даже подспускать шины, потому что давление во всех четырех «баллонах» оказалось ниже нормы. Причем, по мере того как оно падало ниже отметки 1,9 атмосферы, бортовой компьютер извещал об этом водителя, одновременно прекращая всю остальную индикацию. Не переключался ни туда, ни сюда. Мол, остановись, подкачай колесо, тогда и продолжим измерять средний и мгновенный расход топлива, пробег на остатке и т. д.

Аналогичное происходило при так называемом «прожиге» сажевого фильтра в системе выпуска отработавших газов. Напомним, мы на этот раз тестировали долгожданную дизельную версию «Хавейла» Н9, которая появилась в продаже в России только в нынешнем году. Ориентировочно через каждые 400 километров пробега включался этот самый «прожиг», и длился он минут по 15-20. Происходило это на ходу и на движении внедорожника абсолютно никак не сказывалось, разве что на панели приборов загорался желтый индикатор, и кроме него нельзя было увидеть никакой другой информации БК. Только позже я узнал, что вернуть индикацию БК было можно, подержав кнопку смены его экранов на рулевом колесе подольше. Хотя, вроде, держал…

Подобный «прожиг» на дизельных автомобилях применяется нередко, но, например, на коммерческих грузовиках для применения его приходится долго гонять двигатель на холостом ходу, бессмысленно расходуя солярку. На «Хавейле» применена более практичная система, при которой можно ехать, нимало не теряя в ходовых качествах.

Следите за давлением!

Первоначально назвать эти качества выдающимися у меня бы язык не повернулся. Громоздкий автомобиль показался мне крайне неустойчивым на курсе, очень валким и чувствительным к колеям, продавленным на многих наших асфальтовых трассах. Но мое мнение существенно изменилось к лучшему после того, как я восстановил номинальное давление во всех четырех колесах. Внедорожник сразу уверенно встал на нужный курс, перестал рыскать и «плавать».

Из него отличный обзор. Площадь остекления огромна, наружные зеркала – настоящие «лопухи», передние стойки кузова тонкие, не скрывающие дорожную обстановку. Для маневров в сложных условиях есть камера заднего вида и электронный парковочный ассистент. Только включишь передачу заднего хода, как из динамиков раздается «вы можете выбрать режим парковки».

Эта фраза постоянно сопровождала меня и на бездорожье. Пытаясь преодолеть небольшой овражек с крутыми склонами, я то и дело вынужден был прибегать к передаче заднего хода, и каждый раз «электронная девушка» предлагала свою помощь. На самом деле, гораздо больше, чем она, в этих условиях помогал автоматический наклон правого наружного зеркала. Кроме того, на этих перепадах высот я наконец-то ощутил реальную пользу от красивых широких подножек. С одной стороны, они несколько снижают просвет под порогами, но с другой, в некоторых ситуациях без них было бы очень трудно забраться за руль. Например, когда эта самая подножка оказывалась на высоте твоего колена. А еще с ее помощью я легко выбрался из автомобиля на твердую землю, в то время как сам он стоял в жидкой грязи. Так что польза от этих элементов не только эстетическая. Если Н9 появится в продаже в более «бюджетных» комплектациях, не отказывайтесь от данной опции, особенно, если вы любитель помесить грязь или полазать по косогорам.

Микроклимат в салоне радует, «китайского» запаха нет и в помине, кондиционер эффективен. Но это в летнюю жару, когда проходил наш тест. А вот в зимних условиях автомобиль, по отзывам владельцев, прогревается о-очень долго, на холостом ходу дожидаться тепла в салоне бесполезно, лучше начать движение, тогда прогрев пойдет быстрее. Но минимум полчаса придется померзнуть. И это в бензиновых версиях. Как-то поведут себя дизельные, они пока не видели русских зим. Но в качестве минуса можно отметить, что дополнительными устройствами для подогрева топлива дизельный Haval H9 даже в российской комплектации не оснащается.

Честно же говоря, трепать Haval H9 в грязи жалко. Ну, посмотрите на его роскошный и качественно собранный салон! Сколько здесь приятных на вид и технически сложных элементов! Есть «атмосферная» подсветка, насчитывающая несколько цветов. Не нравится ни один? Выключите ее совсем. Но от подсветки абсолютно всех клавиш и кнопок отказаться невозможно – и хорошо. В темноте салон «Хавейла» сверкает огнями, как ночной город при взгляде с борта самолета. В таком интерьере вам не будет тоскливо и одиноко на пустынной ночной трассе.

Подсвечиваются даже символы на рычаге-джойстике автомата – подобии аналогичного устройства в Audi Q7. Вообще, рычаг предполагает, что водитель будет оперировать им, передвигая в то или иное положение. Это же устройство неподвижно, оно способно только качаться вперед-назад, и каждый «качок» означает смену режима. Для выбора позиции D необходимо нажать кнопку сбоку этого джойстика. А для перехода в режим паркинга просто нажать кнопку Р сверху. Не доверяете китайским устройствам высокой сложности? Во время теста данный рычаг-джойстик-селектор продемонстрировал безошибочную работу.

Ручной выбор передач реализован с помощью подрулевых «лепестков». Востребован ли будет ручной режим большинством потребителей, не знаю. Автомат работает очень корректно, меняет передачи своевременно, плавно и без задержек, незначительные толчки могут ощущаться лишь при смене низших ступеней. Те, кто писали отзывы о Haval H9 в Интернете, сообщали, что данная функция пригождалась им в путешествиях, при движении по горным серпантинам: в ручном режиме удобнее тормозить двигателем. Да, действительно, это торможение хорошо ощущается на четвертой и более низких передачах. При этом, совсем уж «вниз», с одновременным «взлетом» стрелки тахометра до красной зоны оборотов, коробка вам переключиться не даст. Защищена от «дурака».

Про этот агрегат от ZF известно, что он применяется, в частности, на автомобилях Jeep. А двигатель? Есть ли у него исторические корни? Сие осталось нам неведомо, китайцы заявляют о собственной разработке. Что у них получилось? Четырехцилиндровый двухлитровый агрегат с битурбонаддувом выдает, вроде бы, впечатляющие 187 «лошадок». Однако то ли лошадки мелковаты, то ли «воз» для них тяжёл. Разгоняется Haval H9 в диапазоне 80 – 120 км/ч за немалые 10 секунд. Ну, может, чуть-чуть побыстрее, примем во внимание погрешность измерений. Но что вы точно почувствуете, так это небольшую разницу в динамике при выборе режимов «Авто» и «Спорт». В этом я не соглашусь с теми владельцами, которые уверяют, что в «Спорте» машина превращается в «огонь». У меня не превратилась. В этом плане мне знакомы китайские модели, которые демонстрируют гораздо более заметную разницу между спокойным и динамичным режимами движения.

И вот только не надо здесь с ехидцей вспоминать Prado! Поверьте, с нынешним дизелем этот японский внедорожник тоже далеко не «огонь», его динамика вполне сопоставима с «хавейловской», если не идентична ей. В том числе, в ручном режиме, на четвертой передаче. Ни тот, ни другой автомобиль – далеко не «спортсмены».

Флагманский Haval H9 в исполнении для России предлагает очень приличное оснащение. Кстати, наша страна стала первым зарубежным рынком для данного бренда. Но в Китае есть и еще более богатые версии H9, предлагающие, в частности, систему мониторинга «слепых» зон, передние кресла с функциями вентиляции и массажа, подножки кузова, убирающиеся и выдвигающиеся при помощи электроприводов, и ряд других полезных устройств.

Приглядимся к «приборке» Haval H9 при интенсивном разгоне. Выбираем режим «Спорт» и следим за оборотами. А они визуально не меняются, хотя шум под капотом слегка нарастает. Тахометр отстает или лукавит? Следим за передачами. Если при начале разгона, на 80 км/ч, была восьмая (а она на трассе почти и не бывает другой), то при резком нажатии педали «газа» следует сброс до шестой, но затем индицируется седьмая, и на ней мы достигаем отметки «120». Парадокс, но в режиме D при резком ускорении в том же диапазоне скоростей передача с восьмой понижается аж до пятой! А в режиме ЕСО – с восьмой до шестой.

Разгон не сопровождается ревом или рыком. И шумоизоляция у «Хавейла» достойная, и сам мотор относительно тих. Конечно, русская душа хочет больше и еще больше. Многие ждали дизеля, узнав о 14- и даже 17-литровом «аппетите» бензиновой версии. И дождались. Да, дизельный вариант не в пример экономичнее, как минимум, на треть. Так, первые десятки тестовых километров я преодолел в вялотекущих пробках с редкими ускорениями, средняя скорость составила всего 40 км/ч, а расход не превысил 9,2 л на сотню. Удивительно, но свободная трасса не принесла существенного улучшения. При «круизе» на отметке 110 км/ч расход составил 9,3 л на 100 км. Но средняя скорость по БК была меньше «круизной», 103 км/ч.

С «круизом», кстати, связан небольшой эргономический просчет модели. После нескольких посадок за руль в начале теста я укоренился в мысли, что «круиз» здесь переходит в состояние боевой готовности каждый раз после пуска двигателя. Желтый значок системы горел постоянно. Однако со временем выяснилось, что я всего лишь незаметно нажимал коленом на его рычажок под рулевой колонкой.

Долой «круиз», даешь нормальные ускорения. При средней скорости 125 км/ч на автомагистрали расход повысился примерно на полтора литра. А при медленном движении за фурами по узкому загруженному шоссе, когда скорость почти не превышала 90 км/ч, удалось достичь восьмилитрового расхода. Да, о «вершинах» экономичности говорить трудно, но, в целом, для массивного угловатого внедорожника – неплохо.

Окупит ли себя экономия на топливе, может сказать только длительная эксплуатация. Пока, судя по отзывам в Интернете, такой опыт не накоплен. Но следует учесть, что дизельный Н9 дороже бензинового примерно на 120 тысяч рублей.

Лучше ползает, чем летает

Солидарен со многими владельцами: Haval H9 с дизелем – не тот автомобиль, на котором хочется гонять. И даже не в силу скромного двухлитрового мотора. Просто эта модель производит впечатление серьезной, солидной, располагает к плавному перемещению в пространстве. Радует общим комфортом и отдельно – комфортом больших, просторных кресел. А также акустикой: невысоким суммарным уровнем шума и качественной «музыкой» Infinity, предлагающей выраженные, глубокие басы. Я бы добавил еще и высоких частот, но пользовательские настройки были ограничены.

Комфорта пассажирам второго ряда добавляют не только возможности регулировок дивана. И не только свой блок управления «климатом». Есть здесь и подогрев сидений. Естественно, он доступен и передним седокам, однако включить его впереди не так-то просто. Для этого нужно активировать меню управления климатом на экране мультимедиа и выбрать нужные настройки, а иначе никак. Чем вызвана такая сложность? Оказывается, тем, что у себя на родине Haval H9 еще более «богат» оснащением, в нем есть, помимо обогрева, также функции вентиляции и массажа. Добавим, что китайским покупателям доступна еще и такая крутая «фишка», как подножки, выдвигающиеся при помощи электроприводов. Где-то я видел подобное… ну, конечно, на дорогих больших «американцах» Chevrolet и Cadillac.

Если акустический комфорт и плавность хода у Haval H9 высоки, то над виброзащитой китайцы не поработали. И водитель, и пассажиры могут ощущать колебания неподрессоренных масс. Кажется, что часть автомобиля, находящаяся ниже рамы, «живет своей жизнью» относительно кузова. Руль с гидроусилителем здесь чересчур легок и малоинформативен. И тормоза бы помощнее…

Но российским потребителям теперь доступен подогрев рулевого колеса, и это плюс. Еще из нового: бензиновый двигатель увеличил отдачу с 218-ти до 245-ти лошадиных сил. Но, конечно, на бездорожье гораздо приятнее оперировать дизелем, обеспечивающим хорошую тягу в самом начале шкалы тахометра – от 1400 до 2400 об/мин. И не стоит шутить, мол, какое бездорожье способен покорить «китаец»… Настоящее. Потому что, помимо кроссоверных режимов «Снег», «Грязь» и «Песок», он оснащен понижайкой с передаточным числом 2,48 и блокировкой заднего дифференциала, доступной на скоростях до 30 км/ч (затем она автоматически отключается). А углы въезда и съезда, а также заявленный дорожный просвет в 206 мм у него близки к таким «грандам», как Mitsubishi Pajero Sport и Land Cruiser Pradо.

Я опробовал H9 и в песке, и в грязи, и на твердых, но крутых неровностях, покрытых травой. В песке автомобиль забастовал лишь тогда, когда одно из передних колес уперлось в ступеньку грунта высотой по ступицу. Задний мост не смог втолкнуть внедорожник наверх, его колеса начали закапываться в песок, и ни стандартные режимы для бездорожья, ни блокировка с понижайкой не помогли, тем более что в последнем случае отключается система контроля тяги. Но, в целом, ни малейшего страха за автомобиль я не почувствовал, стоило сместиться относительно крутой ступеньки на более пологую траекторию, как он с легкостью выбрался из ловушки. При этом, отчетливо чувствовалась «танковая» тяга во время работы понижающей передачи.

Все доступные режимы были использованы и на косогоре. Крены кузова первоначально пугали, казалось, вот-вот последует переворот. Однако креномер на маленьком дисплее на торпедо показал максимальный продольный крен всего в 15 градусов. Вывешенное правое заднее колесо не сказалось на прохождении препятствия, диагональное вывешивание оказалось «Хавейлу» нипочем.

Наконец, грязь. Как ни жалко было пачкать красивый кузов роскошного темно-зеленого цвета, я все же загнал Н9 в разъезженные колеи. И, честно говоря, практически ничего нового не почувствовал в сравнении с твердым покрытием. Автомобиль прополз опасный участок и в режиме «Грязь», и в обычном режиме, без задействования каких-либо систем. Судя по отлетавшим потом на асфальте кускам глины, шоссейные шины прилично «замылились», но и это не помогло застрять.

Но спешу предостеречь. Если под колесами скользкая дорога, например, грунтовка, размытая дождями, гнать по ней не стоит. Подвеска выдержит и стерпит, пробоев на буграх и ямах вы не ощутите, отделка салона не будет скрипеть и бренчать. Но задние колеса под действием «газа» могут легко отработать в сторону, и система стабилизации не поспешит это парировать. Склонность к заносу ощущают и пассажиры, не только мои, читал о данном примере в одном из отзывов владельца.

Интересно, что во время длительной тестовой поездки я постоянно встречал на дорогах «родственников» Haval H9 – модели Hover. Вспоминаю, сколько недоверия, критики и просто цинизма вызывали эти автомобили, когда они только начали появляться на нашем рынке. И салоны, дескать, у них оформлены по-китайски, и система полного привода архаичная, и двигатели маломощные, и коррозионная стойкость металла просто никакая. Прошло десять лет, и многие экземпляры не только прекрасно сохранились, но еще и продемонстрировали фантастические пробеги (слышал о четырехсоттысячных), и надежность (многие владельцы рассказывали, что провоцировали поломки двигателя и трансмиссии исключительно неправильной эксплуатацией). Уверен, сохранись на «Ховеры» немного более приемлемые цены, и эти автомобили сегодня стали бы поистине народными.

Бренд Haval, похоже, придерживается на нашем рынке примерно такой же тактики. Пусть в первый год продажи флагмана H9 оценивались единицами, а на второй год десятками. Дорогу осилит идущий. Счет более доступным Haval H2 и H6 идет уже на тысячи. Как стало известно из отзывов, модели Haval часто приобретаются теми, кто имел опыт владения автомобилями других китайских брендов. Причем, опыт чаще положительный, чем наоборот.

Лично я откровенно жалею, что не обзавелся в свое время китайским пикапом Wingle 5 по старой цене. Надо было добавить его в свой автопарк не взамен чего-то, а просто, так сказать, про запас. Теперь такой возможности нет, и уж тем более нет речи о приобретении такого внедорожника, как Haval H9. Два с половиной миллиона рублей – это, надо сказать, шок-цена. Но даже если автомобиль и оправдывает ее (по мнению владельцев, это именно так), для нашей семьи он избыточно роскошен. Да, с ним будут реальны выезды на летние и зимние рыбалки по полевым и лесным дорогам, по непролазной грязи и глубокому снегу. Но свора охотничьих собак мгновенно приведет в негодность качественно отделанный салон, и ничего от этого не спасет. Пожалуй, H9 больше подойдет любителям более цивилизованных поездок, в условиях очень вместительного и комфортабельного салона с прекрасным микроклиматом, да еще с «запасом» недвусмысленных внедорожных возможностей, так сказать, на крайний случай. Мне стало известно о путешествиях владельцев и по горам российского Кавказа, и по европейским странам. Почему нет? Может, со временем и консервативный Старый Свет обратит внимание на «пришельцев» из далекого Китая.

В России Haval H9 представлен в единственной комплектации Elite, но с разными двигателями: 245-сильным бензиновым и 187-сильным дизельным. Коробка передач в обоих случаях одна: восьмидиапазонный автомат ZF. Бензиновый вариант оценивается в 2 369 900 рублей, дизельный на 120 000 рублей дороже. Цена китайского внедорожника выглядит шокирующей не только сама по себе, но и в сравнении с ценами японских конкурентов. Так, стоимость Toyota Land Cruiser Prado начинается с 2 250 000 рублей. Однако многие устройства и системы, аналогичные «хавейловским», появляются только в комплектациях, цена которых превышает 3 млн рублей, оснащение же базовой версии существенно отстает от «китайца».

Технические характеристики Haval H9 Diesel ГАБАРИТЫ, ММ 4856 х 1926 х 1900 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 206 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2405 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 112 / 747 / 1457 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1996 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 190/4000 МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н•М/ОБ/МИН 420/1400–2400 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч нет данных РАЗГОНА 0 – 100 КМ/Ч, С нет данных СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ нет данных ЕМКОСТЬ БАКА, Л 80