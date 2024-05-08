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Хончи Аш9

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Hongqi H9 (2023) вид спереди
Решётка радиатора с «водопадом» вертикальных ребер – знак принадлежности к бренду Hongqi
Hongqi H9 (2023) вид сбоку
Представительский седан, колесная база 3060 миллиметров
Hongqi H9 (2023) вид сзади
Кузов тестовой машины одноцветный, двуцветный на 300 тысяч рублей дороже
Hongqi H9 (2023) вид сзади
Разнесенные по краям бампера патрубки выпускной системы – не имитация, как часто бывает
Hongqi H9 (2023) салон
Такая цветовая комбинация салона встречается в представительских Lexus
Hongqi H9 (2023) дверь
Центральная часть дверной карты – алькантара
Hongqi H9 (2023) передние кресла
Сиденья обиты кожей Nappa
Hongqi H9 (2023) передние кресла
Сиденье водителя – с электрорегулировкой в 14 направлениях
Hongqi H9 (2023) салон
Алюминиевая декоративная планка делит по горизонтали переднюю панель и весь салон
Hongqi H9 (2023) руль
Подогрев руля включается отдельной сенсорной кнопкой на правой спице, лезть в недра экрана не нужно
Hongqi H9 (2023) приборная панель
Показания спидометра и тахометра на приборной панели читаются неплохо
Hongqi H9 (2023) под рулем
Справа под рулем – джойстик регулировки рулевой колонки
Hongqi H9 (2023) панорамная крыша
Сдвижная передняя секция панорамной крыши автоматически закрывается в дождь
Hongqi H9 (2023) монитор
В центре передней панели – 12,3-дюймовый сенсорный LED-дисплей
Hongqi H9 (2023) монитор
Четыре камеры обеспечивают помощь при парковке в режиме 360°
Hongqi H9 (2023) монитор
Подогрев и вентиляция, а также массаж на передних сиденьях включается через меню центрального экрана
Hongqi H9 (2023) центральный тоннель
Центральный тоннель отделан шпоном
Hongqi H9 (2023) центральный тоннель
Красный элемент отделки напоминает: Hongqi значит «красное знамя»
Hongqi H9 (2023) центральный тоннель
Большая редкость сегодня – прикуриватель и пепельница
Hongqi H9 (2023) бокс подлокотника
Индукционная зарядка прячется в боксе подлокотника
Hongqi H9 (2023) задний ряд
Задний ряд – для двоих: в центре дивана высокий выступ, на полу – трансмиссионный тоннель
Hongqi H9 (2023) задний ряд
Посадка «сам за собой»
Hongqi H9 (2023) задний ряд
Выдвижных подставок под ноги на заднем ряду нет
Hongqi H9 (2023) центральная стойка
На центральных стойках есть крючки для одежды
Hongqi H9 (2023) розетки и USB-разъемы
На выдвижном сегменте переднего подлокотника – розетки и USB-разъемы
Hongqi H9 (2023) дисплей
Раскрыв подлокотник заднего ряда, получаем доступ к 10,1-дюймовому дисплею с регулировками
Hongqi H9 (2023) дисплей
Подсветка салона предлагает выбор из 253 цветов
Hongqi H9 (2023) бокс
Позади дисплея – вместительный бокс
Hongqi H9 (2023) крышка багажника
Крышка багажника с электроприводом открывается из салона, с брелка или наружной кнопкой
Hongqi H9 (2023) багажник
Объем багажника для представительского седана удивительно небольшой – 370 литров
Hongqi H9 (2023) докатка
В органайзере вокруг докатки есть ниши для мелочей
Hongqi H9 (2023) колесо
Автомобиль обут в китайские шины Triangle размерностью 245/40/R20
Hongqi H9 (2023) моторный отсек
Под пластиковым щитом не видно, но двигатель расположен продольно
Hongqi H9 (2023) стыки панелей
Салон в целом собран хорошо, но некоторые стыки панелей удивляют
Hongqi H9 (2023) молдинг на крыле

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Чем радует и удивляет китайский представительский седан

Пять с лишним метров первосортной автомобильной красоты. H9, флагманский седан старейший китайской марки Hongqi, принадлежащей концерну First Automotive Works, безоговорочно хорош на вид. Видны мотивы Rolls-Royce, Mercedes-Benz, но «водопад» радиаторной решётки узнаваем, это уже фирменный стиль. Есть соблазн приписать его авторство бывшему дизайнеру Rolls-Royce Джайлсу Тейлору, который c 2018 года работает на FAW. Но работа над H9 началась годом раньше, так что по справедливости все лавры следует отдать штатному дизайнеру компании, Дину Янфеню.

H9 выпускается с 2020 года. В конце 2010-х марка правительственных лимузинов «Красное знамя», – так переводится Hongqi, – пошла в народ и начала выпускать машины для свободной продажи. В Россию сегодня помимо H9 официально ввозят бизнес-седан H5, кроссоверы HS5 и E-HS9.

Классика и современность

Точно так же, как экстерьер, впечатляет и дорогой интерьер H9. Наконец-то на тесте motorpage.ru – действительно люксовый китайский автомобиль, и не приходится делать поправок на его происхождение. Рыжая кожа Nappa, алькантара, алюминий – такой же набор материалов и цветов отделки, помнится, практиковал Lexus. При этом баланс классики и современности соблюден: панель приборов цифровая, в центре передней панели центральный сенсорный экран. Хорошо собранный салон не кряхтит, не трещит, не скрипит на ходу. Ура, наконец-то можно удобно устроиться за рулем, наконец-то – автомобиль, в котором есть регулировка – электрическая – рулевой колонки не только по высоте, но и по вылету. И есть поддержка под коленями – как, оказывается, ее не хватало все это время во всех тестовых китайских машинах! В передних креслах H9 вылет подколенного валика регулируется вручную, клавишей в центре подушки, на заднем ряду – электроприводом. Все сиденья оборудованы подогревами, вентиляцией, массажем, которого три вида и три уровня на выбор. Пневмокамеры разминают спину очень энергично, хотя и довольно шумно, я даже сначала было подумал, что в салон доносится извне звук какой-то дорожной техники.

Качанием «шайбы» на центральном тоннеле вызываешь меню климатической установки и настроек автомобиля на центральном экране. Охлаждает «климат» охотнее, чем греет: даже при выставленных +27 в салоне не жарко, а вот подогревы сидений жарят отлично, как не в себя. 12 динамиков Bose выдают отличный звук. Автомобиль русифицирован, но все-таки не полностью: цепляешь к машине смартфон, вызываешь на центральном экране список контактов, а русской клавиатуры нет, так что поиском нужный контакт в списке не найти, приходится скроллить, но это мелочь, конечно. Площадка беспроводной зарядки спрятана в подлокотнике.  В машине есть пепельница и прикуриватель – большая редкость сегодня. А вот доводчиков дверей нет, что удивительно для люкса. Есть встроенный видеорегистратор, но это сегодня стандарт даже в более дешевых китайских машинах – к слову, H9 у нас на рынке есть в единственной комплектации Deluxe, за которую просят 7,9 млн рублей.

В погоне за «немцами»

Компоновка у H9 классическая для роскошных седанов:  переднемоторная, с продольным расположением двигателя, задний привод. Но объем мотора – два литра, турбированная рядная «четвёрка» выдает 245 сил. Правда, крутящий момент внушительный – 380 нМ крутящего момента, это уже с добавкой мощности и момента, которую дает стартер-генератор, который работает как дополнительный электромотор – H9 оснащен системой «мягкого гибрида». Трансмиссия – семиступенчатый «робот».

Как эти параметры силового агрегата проявляются в поведении автомобиля на дороге? Прежде всего внутренне аплодируешь заднему приводу: легкий руль, передние колеса, не нагруженные крутящим моментом, – это давно забытый кайф. По тем же причинам угол поворота передних колес H9 больше, а радиус разворота меньше, чем ожидаешь, несмотря на длинную базу. О тормозах сказать нечего – и это, видимо, лучшее подтверждение оптимальности их работы. А вот двигатель и подвеска словно достались H9 от другого автомобиля, классом ниже.
 
С представительского седана спрос особый, и стандарты тут давно задали немецкие премиальные марки: бесшумность, плавность разгона – именно плавность, а не просто хорошая динамика, – и плавность хода. Отличный ориентир – Mercedes-Benz S-класса. Корейцам, двинувшимся в свое время в нишу представительских автомобилей, понадобилось примерно десять лет, чтобы к нему приблизиться, научить свои машины ездить правильно.

А что H9? С бесшумностью у него почти порядок. Почти – потому что на трассовых скоростях из колесных арок в салон доносится больше гула, чем это допустимо в автомобиле такого уровня. Претензий к передней полусфере нет, а от колес идет шум. И с плавностью разгона все хорошо, а вот звук двигателя опять же выходит за рамки допустимого. S-класс – это когда между двигателем и салоном как будто проложен толстенный буфер, поглощающий все шумы и вибрации. А в H9 прибавляешь газ и слышишь, как двухлитровый мотор, старается, работает, трудится изо всех сил, выходя на четыре-пять тысяч оборотов в минуту, – а иначе ему не вытянуть обещанные по паспорту 7,8 секунд до сотни. Но настоящий S-class – это когда ускорение происходит без всякого усилия, нажал педаль газа – и бесшумно плавно улетел. В H9 плавность есть, но усилие чувствуется: мотор на разгоне несолидно голосит, пробиваясь даже через действительно хорошую шумоизоляцию. Особенно в режиме «спорт» – а еще есть «эко», «комфорт» и «снег». Ускорение в «спорте» чуть лучше, чем в «комфорте», но прибавка звука двигателя сводит на нет радость от прибавки динамики, так что приятнее всего водить H9 в «эко» или «комфорте». Впрочем, как минимум один плюс от скромной турбочетверки есть: расход топлива по трассе на адаптивном круиз-контроле – 7,4 литра.

К слову, круиз-контроль H9 – слишком осторожный и недостаточно осторожный одновременно. Даже при выбранной минимальной дистанции он держит такое расстояние до автомобиля впереди, что между вами непременно кто-то встраивается. При этом подъезжая на скорости к хвосту стоящей пробки, он реагирует так поздно, что приходится тормозить самому.

Не королевские подвески

Вторая после двигателя проблемная зона H9 – подвеска. На трассе ощущения очень приятные, устойчивая траектория – длинная база, четкий свободный от лишних нагрузок руль. В ускорениях при обгоне может чувствоваться недостаточность двигателя, но равномерное движение в H9 на 110, 120, 130 км/ч – это просто отлично. Как говорится, больше скорость – меньше ям.

Но, увы, это правило работает и в обратную сторону. Когда вся эта красота, – кожа Nappa, алькантара, массаж, музыка и прочее, –  встречается с дорожными неровностями. На ровном асфальте все прекрасно, но появляется мельчайшая рябь – и едешь как по стиральной доске. Вообще подвеска ведет себя непредсказуемо. Вроде все хорошо, но вдруг она резко сдается и совершенно невзрачная на вид ямка передает на кузов сильный удар. Снижение скорости не помогает, перед трамвайными путями тормозишь почти до остановки, но при проезде их всё в салоне ходит ходуном. Что важно – достается и задним пассажирам, на комфорт которых в машине представительского классе вроде бы все должно быть нацелено. Два человека ехали в H9 на заднем ряду и оба сказали, что в дальней дороге им было бы некомфортно. Да, можно увеличить наклон спинки. Да, на «месте босса», у правого заднего седока, есть регулировка, позволяющая сдвинуть пассажирское сиденье первого ряда вперед и уронить его спинку. Но вытянуть ноги получится, а заснуть, как сказали коллеги, вряд ли – будет мешать тряска. Помню, лет десять с лишним назад точно так же на тесте жаловались на подвеску задние пассажиры одного из первых представительских «корейцев», Kia Ouoris.

Недоступная роскошь

H9 попадает в ловушку, которую сам же и расставил. Безупречная внешность автомобиля провоцирует высокий уровень претензий: «китайский S-класс». Но H9 до этого уровня не дотягивает из-за недостаточно мощного двигателя, слабой подвески и упущений по части комфорта – вроде отсутствующей выдвижной подножки под ногами хотя бы на «месте босса». Родственник H9 по концерну, электрический E-HS9, помню, точно так же радовал внешностью, но разочаровывал подвеской и шестиместной компоновкой салона. Вместо китайского Rolls-Royce Cullinan, чуть не с шампанским в подлокотнике на втором ряду, внутри он оказался вместительным семейным кроссовером. А просто дело было в том, что это была «бюджетная» комплектация E-HS9, а не топовая.

C H9 картина та же. Есть же версия этого представительского седана не с двухлитровым «пакетом сока» под капотом, а с трехлитровым V6 мощностью в 283 лошадиные силы. И даже вроде с пневмоподвеской. И даже на официальном российском сайте Hongqi выставлены фото H9 с интерьером, где у сидений второго ряда явно более богатые возможности, чем у тестовой машины. Такой автомобиль наверняка и едет совсем иначе. Но в Россию его официально не поставляют.

     

Технические характеристики HONGQI H9

ГАБАРИТЫ, ММ

5137х1904x1493

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3060

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

Н/д

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1875

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4,  турбонаддув, мягкий гибрид

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1989

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

245 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

380 при 1800 об/мин

ПРИВОД

Задний

ТРАНСМИССИЯ

Робот, 7-ст

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

230

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,1

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