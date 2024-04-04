Hongqi H9 получит прибавку к мощности

Компания Hongqi представила обновленный седан H9. Автомобилю доработали внешность и пересмотрели моторную гамму. Вероятно, в продаже на российском рынке автомобиль появится ближе к концу этого года

Обновленную модель можно узнать по измененному светодиодному рисунку передней оптики, решетке радиатора с меньшим количеством вертикальных хромированных элементов и раздвоенным патрубкам выхлопной системы на заднем бампере. Также покупателям будут предложены новые варианты колесных дисков.

Главные изменения коснулись моторной гаммы. Hongqi H9 2024 модельного года будет предложен с четырьмя силовыми агрегатами на выбор. Стандартный 1,8-литровый турбомотор на 224 л.с. останется без изменений. Флагмантскому 3,0-литровому турбированному V6 увеличат мощность до 337 л.с. Между ними появится новый турбодвигатель V6 объемом 2,5 л. и мощностью 303 л.с. Также для обновленной модели заявлен 2,0-литровый мотор, но информации о нем пока нет.