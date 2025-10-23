Hongqi представила электроседан E-QM5 со сменной батареей

Китайская компания Hongqi представила новую версию седана E-QM5 с системой замены аккумулятора. Теперь владельцы смогут не ждать у зарядной станции, а быстро заменить разряженную батарею на полностью заряженную

По данным китайских СМИ, новинка станет самой доступной в гамме модели. Стоимость E-QM5 с функцией смены батареи составляет 89 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 млн рублей. Для сравнения, обычные версии электроседана начинаются от 121 800 юаней (1,4 млн рублей).

Седан оснащен электромотором мощностью 150 л.с. и 205 Нм крутящего момента. Комплектуется модель батареей CATL емкостью 56 кВт⋅ч. Запас хода — 500 км. Для сравнения, более дорогие версии E-QM5 оснащаются аккумуляторами на 60 и 72 кВт⋅ч и способны проехать до 610 километров на одной зарядке.