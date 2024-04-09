Что обещает и что дает китайский кроссовер престижной марки

«Хончи» – только так и никак иначе. С прошлого года марка Hongqi появилась в России официально и транскрипция «Хончи» тоже закреплена официально. Больше никаких «Хунцы» или «Хонгки», возникших благодаря «серым» дилерам, ввозившим машины этой марки в страну параллельным импортом.

Старейшая автомобильная марка коммунистического и сегодня Китая, существует с 1958 года, выпускает правительственные лимузины, отсюда и название – «Красное знамя» в переводе. Hongqi выпускают в Чунчине на заводе First Automotive Works, первом в КНР, построенном с советской помощью, даже заводская проходная – копия проходной ЗИЛа. В 2017 году номенклатурная марка Hongqi «пошла в народ» – начала выпускать седан H5, а через два года – компактный кроссовер HS5. Оба заявленные как премиальные. И вот HS5 на тесте в motorpage.ru.

Достойный ориентир

Ну, вид-то премиальный точно. Hongqi HS5, внешность которого создавали итальянские автомобильные художники из ателье Italdesign, похож на главный мировой символ автомобильного премиума – на один из Mercedes-Benz. Если точно – то на компактный кроссовер GLC, по размерам они как раз схожи, плюс-минус миллиметры. Да и по многим остальным параметрам схожи – у обеих машин двухлитровые бензиновые турбочетверки под капотом, при этом Hongqi HS5 даже помощнее, 218 сил против 204 «мерседесовских». А вот «автомат» у HS5 не с девятью ступенями, как у «немца», а шестиступенчатый, что несколько снижает градус премиальности – хотя в целом-то HS5 едет очень достойно и «дорого».

Но про премиальность давайте поподробнее

Знаете, в чем главная проблема всех китайских автомобилей, продающихся в России? В наших неоправданных к ним претензиях. У себя на родине эти машины стоят в 2-2,5 раза дешевле, и производители закладывают в них технологий, комфорта, статуса именно на такую сумму. А дальше по пословице, за морем телушка полушка да рубль перевоз. Но вот вопрос: справедливо ли предъявлять к HS5 требований на пять с лишним миллионов рублей, которые просят за этот автомобиль в России, если его истинная, «природная» цена – от 2 до 2,8 миллиона? Причем, столько в Китае в пересчете на рубли стоит даже не тестовый дорестайлинговый, а уже обновленный в прошлом году HS5, с новым экстерьером, более мощным двигателем и восьмиступенчатым «автоматом»… И вот стоит вывести за скобки ценовой абсурд, как все встает на свои места. Отпадает большинство претензий к Hongqi HS5.

Ложки дегтя

А претензии есть. Вроде неработающего CarPlay или датчиков давления в шинах, которые постоянно глючат, выводя на приборную панель грозные предупреждения. Хотя манометр компрессора, которым бросаешься подкачивать якобы спустившее колесо, показывает, что давление даже выше штатного.

Или вот круиз-контроль – неужели он не адаптивный? Почему я так уверенно надвигаюсь на багажник впереди движущегося Polo? А потому что опять проклятые экраны, все регулировки там и чтобы ничего не пропустить, нужно читать инструкцию.

А еще при выборе режима движения непросто распознать, какой именно ты выбрал. Обычно приборная панель в автомобиле при смене режима меняет цвет или даже дизайн, так что можно хотя бы предположить: красный или оранжевый – спорт, зеленый или синий – эко. Но панели приборов HS5 что «эко», что «спорт» – все едино: два круга, спидометр и тахометр, между ними маршрутный компьютер. На нефиксируемой шайбе-селекторе, что на центральном тоннеле, тоже никаких индикаторов. Единственный ориентир – надпись у нижней кромки приборной панели, маленькими полуслепыми буквами, пригибаешься к рулю, стараясь рассмотреть, например, «комфорт». Хотя, например, режим «бездорожье» ни с каким другим не спутаешь: педаль газа «тупеет», двигаясь, например, в глубокой ледяной колее, можно не бояться переборщить с газом.

Тяжелые двери не имеют доводчиков – странно для премиума. Ну и уж совсем придирка – звук двигателя, не слишком серьезный тенорок, особенно когда прибавляешь обороты, от такого автомобиля ждешь более породистого рыка.

Но это все можно и потерпеть. Если бы мы получали, повторюсь этот красивый, очень просторный SUV, за два с лишним миллиона рублей, которые он и стоит в Китае. С рояльным лаком и алькантарой в салоне классического дизайна 2010-х, с кучей электронных помощников, с настоящим «автоматом», а не вариатором или «роботом», полноприводный, с пятью режимами движения… Как говорится, дайте два!

Но самое главное – только с учетом реальной цены Hongqi HS5 особенно хорошо понимаешь, в чем именно его премиальные качества.

Спешить уже некуда

Премиум – это не дорогие материалы отделки интерьера, не качество швов и стыков и уж точно не количество и размер экранов, хотя сегодня куда ж без них. Впрочем, у HS5 все в порядке со всем вышеперечисленным, каждый из моих знакомых, кто садился в тестовый автомобиль, – я специально наблюдал, – произносил что-то вроде «ну вот это да, ну это совсем другое дело». Но только за рулем HS5, после сразу нескольких подряд тестов других китайских кроссоверов за плюс-минус три миллиона рублей – цена российская, надо теперь каждый раз уточнять, – понимаешь, в чем разница между ними и Hongqi HS5.

Переводишь селектор КПП в «драйв», нажимаешь на педаль газа и сразу ощущаешь, что в HS5 не только внешность, но и характер близок к «мерседесовскому» – к его фирменной вальяжности, задемпфированности. В каждом своем проявлении, каждую секунду автомобиль сообщает: «Тебе уже не нужно никуда спешить, ты уже купил самую главную машину». Тихо работает мотор, подвеска глотает неровности настолько плавно, что я даже заподозрил было пневматику, но нет – пружины. «Лежачий полицейский» проходится на 40 км/ч, не снижая скорости, без всякого дискомфорта. Замедление при нажатии на педаль тормоза просто образцовое, нужно ускориться – без проблем, вполне приличный для кроссовера разгон за 8,7 секунд до сотни обеспечен, можно даже замерить его при желании на встроенном в панель секундомере. И если захочется веселья и войдешь заложишь поворот чуть не под прямым углом, не снижая скорости, HS5 невозмутимо выполнит упражнение – без скольжения и почти без крена, точно сохранив заданную траекторию. Впрочем, о секундах разгона, показателях расхода топлива – это в среднем 11,3 литра на сотню, запас хода на полном баке около 640 километров, – так вот о цифрах за рулем этого Hongqi думать не хочется. А хочется впитывать ощущения от управления машиной. На HS5 едешь и радуешься бесшумной комфортной плавности его движения. Преодоление пространства на нем является не работой, а удовольствием.

Это и есть признак хорошего автомобиля – неважно, премиального или нет.

Технические характеристики Hongqi HS5 ГАБАРИТЫ, ММ 4760x1907x1700 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2870 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 222 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1805 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 218 при 4550-5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 340 при 1650-4500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКПП-6 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 204 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2