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О Hongqi HS5

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Хончи XC5

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Hongqi HS5 (2023) вид спереди
В молдинге на капоте угадывается красное знамя. По-китайски – «Хончи»
Hongqi HS5 (2023) вид сбоку
Довольно высокая подоконная линия и узкие стекла – как у Infiniti FX
Hongqi HS5 (2023) вид сзади
А в таком ракурсе автомобиль похож на какой-то из SUV Mercedes-Benz
Hongqi HS5 (2023) вид сзади
Усредненная премиальная внешность машины – работа ателье Italdesign
Hongqi HS5 (2023) дверь
Дверь тяжелая, захлопывается с «дорогим» звуком, доводчиков нет
Hongqi HS5 (2023) дверь
Дизайн и материалы отделки дверной карты претендуют на премиальность
Hongqi HS5 (2023) порог
Кромка двери закрывает от грязи порог, на нем иероглифы с названием марки
Hongqi HS5 (2023) передние кресла
Сиденья с удобной набивкой и формовкой, ромбовидная прострочка
Hongqi HS5 (2023) передние кресла
Есть регулировка поясничного подпора, валик под коленями не выезжает
Hongqi HS5 (2023) передние кресла
Подголовники – регулируемой формы, так называемого авиационного типа
Hongqi HS5 (2023) салон
Центральная панель, несмотря на сдвоенный экран, выглядит традиционно
Hongqi HS5 (2023) руль
Руль не перегружен кнопками, круиз-контроль управляется отдельным рычагом слева
Hongqi HS5 (2023) приборная панель
Понять, какой режим движения включен, можно только прочитав надпись очень мелкими буквами в низу приборной панели
Hongqi HS5 (2023) приборная панель
Дизайн приборной панели неплох, но читаемость в целом – не очень из-за бликов
Hongqi HS5 (2023) приборная панель
Ночью картина выглядит получше
Hongqi HS5 (2023) управление климатом
Физических кнопок нет совсем
Hongqi HS5 (2023) центральный подлокотник
Центральный подлокотник регулируется в продольном направлении
Hongqi HS5 (2023) АКПП
Отделка центрального тоннеля – под рояльный лак
Hongqi HS5 (2023) подстаканники
Под крышкой два подстаканника и редкий по нынешним временам прикуриватель
Hongqi HS5 (2023) USB-разъемы
Два разъема USB прячутся под крышкой подлокотника
Hongqi HS5 (2023) панорамная крыша
Передняя секция панорамной крыши, как обычно, сдвижная
Hongqi HS5 (2023) панорамная крыша
Шторка защищает салон от прямых солнечных лучей, но пропускает свет
Hongqi HS5 (2023) задний ряд
Задний ряд просторный, это видно сразу
Hongqi HS5 (2023) задний ряд
Вот сколько пространства получается при посадке «сам за собой»
Hongqi HS5 (2023) задний ряд
Невысокий трансмиссионный тоннель, плоский диван, замки ремней прячутся в специальные гнезда – можно сесть и троим
Hongqi HS5 (2023) задний ряд
У спинки заднего сиденья регулируется наклон
Hongqi HS5 (2023) задний ряд
Под откидной крышкой – два USB-разъема и 12-вольтовая розетка
Hongqi HS5 (2023) клавиши
В топовой комплектации Deluxe задний диван имеет два раздельных подогрева, клавиши включения – в подлокотниках дверей
Hongqi HS5 (2023) багажное отделение
Шторка в багажнике входит в заводской комплект поставки далеко не каждого китайского автомобиля
Hongqi HS5 (2023) багажное отделение
Не говоря уж о боковых сетчатых карманах
Hongqi HS5 (2023) багажное отделение
Под фальшполом – органайзер с удобными выемками для мелочей
Hongqi HS5 (2023) докатка
Этажом ниже – докатка
Hongqi HS5 (2023) спинка заднего дивана
Спинка заднего дивана складывается почти в ровную площадку
Hongqi HS5 (2023) багажное отделение
Объем багажника увеличивается с 453 до 1071 литра
Hongqi HS5 (2023) колесо
Несмотря на низкий профиль шин 255/45 R20, автомобиль едет мягко
Hongqi HS5 (2023) моторный отсек
Под капотом доступны только заливные горловины
Hongqi HS5 (2023) моторный отсек
Даже чтобы проверить уровень масла, придется снять крышку
Hongqi HS5 (2023) капот

Что обещает и что дает китайский кроссовер престижной марки

«Хончи» – только так и никак иначе. С прошлого года марка Hongqi появилась в России официально и транскрипция «Хончи» тоже закреплена официально. Больше никаких «Хунцы» или «Хонгки», возникших благодаря «серым» дилерам, ввозившим машины этой марки в страну параллельным импортом.

Старейшая автомобильная марка коммунистического и сегодня Китая, существует с 1958 года, выпускает правительственные лимузины, отсюда и название – «Красное знамя» в переводе. Hongqi выпускают в Чунчине на заводе First Automotive Works, первом в КНР, построенном с советской помощью, даже заводская проходная – копия проходной ЗИЛа. В 2017 году номенклатурная марка Hongqi «пошла в народ» – начала выпускать седан H5, а через два года – компактный кроссовер HS5. Оба заявленные как премиальные. И вот HS5 на тесте в motorpage.ru. 

Достойный ориентир

Ну, вид-то премиальный точно. Hongqi HS5, внешность которого создавали итальянские автомобильные художники из ателье Italdesign, похож на главный мировой символ автомобильного премиума – на один из Mercedes-Benz. Если точно – то на компактный кроссовер GLC, по размерам они как раз схожи, плюс-минус миллиметры. Да и по многим остальным параметрам схожи – у обеих машин двухлитровые бензиновые турбочетверки под капотом, при этом Hongqi HS5 даже помощнее, 218 сил против 204 «мерседесовских». А вот «автомат» у HS5 не с девятью ступенями, как у «немца», а шестиступенчатый, что несколько снижает градус премиальности – хотя в целом-то HS5 едет очень достойно и «дорого».

Но про премиальность давайте поподробнее

Знаете, в чем главная проблема всех китайских автомобилей, продающихся в России? В наших неоправданных к ним претензиях. У себя на родине эти машины стоят в 2-2,5 раза дешевле, и производители закладывают в них технологий, комфорта, статуса именно на такую сумму. А дальше по пословице, за морем телушка полушка да рубль перевоз. Но вот вопрос: справедливо ли предъявлять к HS5 требований на пять с лишним миллионов рублей, которые просят за этот автомобиль в России, если его истинная, «природная» цена – от 2 до 2,8 миллиона? Причем, столько в Китае в пересчете на рубли стоит даже не тестовый дорестайлинговый, а уже обновленный в прошлом году HS5, с новым экстерьером, более мощным двигателем и восьмиступенчатым «автоматом»… И вот стоит вывести за скобки ценовой абсурд, как все встает на свои места. Отпадает большинство претензий к Hongqi HS5.

Ложки дегтя

А претензии есть. Вроде неработающего CarPlay или датчиков давления в шинах, которые постоянно глючат, выводя на приборную панель грозные предупреждения. Хотя манометр компрессора, которым бросаешься подкачивать якобы спустившее колесо, показывает, что давление даже выше штатного.

Или вот круиз-контроль – неужели он не адаптивный? Почему я так уверенно надвигаюсь на багажник впереди движущегося Polo? А потому что опять проклятые экраны, все регулировки там и чтобы ничего не пропустить, нужно читать инструкцию.

А еще при выборе режима движения непросто распознать, какой именно ты выбрал. Обычно приборная панель в автомобиле при смене режима меняет цвет или даже дизайн, так что можно хотя бы предположить: красный или оранжевый – спорт, зеленый или синий – эко. Но панели приборов HS5 что «эко», что «спорт» – все едино: два круга, спидометр и тахометр, между ними маршрутный компьютер. На нефиксируемой шайбе-селекторе, что на центральном тоннеле, тоже никаких индикаторов. Единственный ориентир – надпись у нижней кромки приборной панели, маленькими полуслепыми буквами, пригибаешься к рулю, стараясь рассмотреть, например, «комфорт». Хотя, например, режим «бездорожье» ни с каким другим не спутаешь: педаль газа «тупеет», двигаясь, например, в глубокой ледяной колее, можно не бояться переборщить с газом.

Тяжелые двери не имеют доводчиков – странно для премиума. Ну и уж совсем придирка – звук двигателя, не слишком серьезный тенорок, особенно когда прибавляешь обороты, от такого автомобиля ждешь более породистого рыка.

Но это все можно и потерпеть. Если бы мы получали, повторюсь этот красивый, очень просторный SUV, за два с лишним миллиона рублей, которые он и стоит в Китае. С рояльным лаком и алькантарой в салоне классического дизайна 2010-х, с кучей электронных помощников, с настоящим «автоматом», а не вариатором или «роботом», полноприводный, с пятью режимами движения… Как говорится, дайте два!

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Но самое главное – только с учетом реальной цены Hongqi HS5 особенно хорошо понимаешь, в чем именно его премиальные качества.

Спешить уже некуда

Премиум – это не дорогие материалы отделки интерьера, не качество швов и стыков и уж точно не количество и размер экранов, хотя сегодня куда ж без них. Впрочем, у HS5 все в порядке со всем вышеперечисленным, каждый из моих знакомых, кто садился в тестовый автомобиль, – я специально наблюдал, – произносил что-то вроде «ну вот это да, ну это совсем другое дело». Но только за рулем HS5, после сразу нескольких подряд тестов других китайских кроссоверов за плюс-минус три миллиона рублей – цена российская, надо теперь каждый раз уточнять, – понимаешь, в чем разница между ними и Hongqi HS5.

Переводишь селектор КПП в «драйв», нажимаешь на педаль газа и сразу ощущаешь, что в HS5 не только внешность, но и характер близок к «мерседесовскому» – к его фирменной вальяжности, задемпфированности. В каждом своем проявлении, каждую секунду автомобиль сообщает: «Тебе уже не нужно никуда спешить, ты уже купил самую главную машину». Тихо работает мотор, подвеска глотает неровности настолько плавно, что я даже заподозрил было пневматику, но нет – пружины. «Лежачий полицейский» проходится на 40 км/ч, не снижая скорости, без всякого дискомфорта. Замедление при нажатии на педаль тормоза просто образцовое, нужно ускориться – без проблем, вполне приличный для кроссовера разгон за 8,7 секунд до сотни обеспечен, можно даже замерить его при желании на встроенном в панель секундомере. И если захочется веселья и войдешь заложишь поворот чуть не под прямым углом, не снижая скорости, HS5 невозмутимо выполнит упражнение – без скольжения и почти без крена, точно сохранив заданную траекторию. Впрочем, о секундах разгона, показателях расхода топлива – это в среднем 11,3 литра на сотню, запас хода на полном баке около 640 километров, – так вот о цифрах за рулем этого Hongqi думать не хочется. А хочется впитывать ощущения от управления машиной. На HS5 едешь и радуешься бесшумной комфортной плавности его движения. Преодоление пространства на нем является не работой, а удовольствием.

Это и есть признак хорошего автомобиля – неважно, премиального или нет.

                 

Технические характеристики Hongqi HS5

ГАБАРИТЫ, ММ

4760x1907x1700

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2870

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

222

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1805

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4,  с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1989

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

218 при 4550-5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

340 при  1650-4500 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

АКПП-6

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

204

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,2

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