На автодроме ADM Raceway в подмосковном Мячково прошли мероприятия, приуроченные к 10-летию работы российского подразделения DAF

Старт торжествам дал глава компании DAF Trucks Rus Ари Хендрикс, который рассказал о достижениях марки на российском рынке за прошедшие 10 лет и поделился планами на будущее. В частности, он отметил, что с 2011 года клиентам передали более 25 тыс. транспортных средств DAF, а российский парк марки на 1 января 2021 года превысил отметку в 50 тыс. грузовиков. Дилерская сеть представлена сегодня 30 сервисными станциями, и до конца года к ним прибавятся еще четыре. Количество центров по реализации оригинальных запчастей под марками DAF и TRP доведено до 21.

По словам Ари Хендрикса, последние несколько лет были особенно продуктивными. Так, в 2019 году на московский выставке Comtrans состоя­лась презентация модернизированной линейки грузовиков, заработала программа сервисных контрактов DAF MultiSupport, стартовал проект финансирования совместно с партнерской компанией «Альфа-Лизинг». Для ключевых клиентов организовано более двух десятков долгосрочных тест-драйвов техники, доказавшей высокую экономичность и техническую надежность. А для повышения эффективности вождения был сформирован штат тренеров, которые проводят обучение по программе DAF EcoDrive.

На подходе

С круглой датой работы официального представительства в России гостей поздравил и президент компании DAF Trucks N.V. Гарри Уолтерс. В своем телеобращении он рассказал о планах по запуску продаж в России грузовиков уже нового поколения DAF (онлайн-презентация такой техники состоялась буквально за несколько дней до мероприя­тия в Мячково). Модели XF, XG и XG+ нового поколения отличает ультрасовременный экстерьер с конической формой кабины и плотно прилегающими панелями кузова. Стальной бампер с композитной оболочкой состоит из трех элементов, что предполагает низкие затраты на ремонт в случае ДТП. Еще одна особенность дизайна – полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями и встроенными фонарями освещения поворотов.

Кабины грузовиков новой генерации выделяются удлиненной на 160 мм фронтальной частью, что обеспечивает лучшую в отрасли аэродинамику и энергоэффективность. Кроме того, у флагманской модели XF уровень пола кабины на 75 мм ниже, чем у предшественника. Большое лобовое стекло в сочетании с низкой линией капота создает улучшенный обзор и высокие показатели безопасности, в том числе в отношении пешеходов и велосипедистов. Перед водителем смонтированы цифровая приборка, тачскрин, а вместо стандартных зеркал могут предлагаться опциональные видеозеркала с функцией складывания и подогрева. Модели XG и XG+, помимо удлиненной передней части, имеют увеличенный на 330 мм задний сектор кабины, так что в них стало больше пространства для работы, отдыха и сна. Уровень пола кабин XG и XG+ на 125 мм выше, чем у XF нового поколения.

Модернизированные двигатели PACCAR MX-11 объемом 10,8 л и MX 13 объемом 12,9 л стали более тихими, экономичными и тяговитыми на «низах». К примеру, топовый силовой агрегат мощностью 530 л.с. развивает крутящий момент 2700 Нм. Усовершенствованные роботизированные трансмиссии ZF TraXon получили функционал автоматического выбора передачи при трогании с мес­та и прогнозирования с привязкой к GPS данным. Кабина и задний мост обзавелись новыми подвесками. Наконец, сервисные интервалы для новой техники увеличены до внушительных 200 тыс. км.

Проверка на полигоне

После официальной части гости мероприятия смогли ознакомиться с экспозицией тягачей и шасси DAF. Особый интерес вызвали седельные тягачи СF и XF, включая версию Low Deck и шасси CF и LF в модификациях самосвал, автобетоносмеситель и мусоровоз, а также бортовая платформа с краном-манипулятором.

Затем началось самое интересное – тест драйв техники DAF текущего поколения. Для начала на площадке маневрирования я свел короткое знакомство с шасси LF с надстройкой рефрижератор. Но гвоздем программы стал заезд на флагманском тягаче XF по залитому дождем треку. Находясь под присмотром тренера по эффективному вождению, я совершил несколько кругов по трассе, ускоряя 480-сильную кабину без прицепа на прямиках до серьезных шоссейных скоростей. На виражах оценил мощные тормоза, информативный руль и чуткую систему стабилизации, пресекающую любые поползновения грузовика сорваться в занос.

Еще одно откровение короткого заезда – практически полное нежелание трансмиссии большого DAF реагировать на кикдаун. С нажатием педали газа «в пол» автоматическая коробка брала секундный тайм-аут, после чего «голландец» начинал мощное и неизменно плавное ускорение. Как пояснил инструктор, по другому и быть не может. Нешуточные 2500 об/мин, которые выдает 480-сильный дизель Paccar MX-13, должна безболезненно «переварить» 12-диапазонная коробка передач TraXon. Поэтому никаких ударных нагрузок и жесткий настрой на экономичность.

Юбилей российского подразделения DAF удался. Ждем грузовики нового поколения, к которым боссы голландской компании сильно подогрели интерес. Серийное производство таких тягачей и шасси с колесной формулой 4х2 и 6х2 для европейского рынка стартует в последнем квартале 2021 года. До нашего рынка они доберутся, по всей видимости, не ранее следующего года.