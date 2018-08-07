Компания DAF объединила усилия с голландской VDL Groep для выпуска электрических грузовиков CF Electric. Уже до конца года первые «зеленые» большегрузы бренда поступят в распоряжение ключевых европейских клиентов

Выпуском своей первой серийной модели на электротяге компания DAF поддержала тренд по развитию крупнотоннажного экологического транспорта, де-факто оппонируя американской компании Tesla Motors с ее электрическим тягачом Semi. В этом плане голландцы идут впереди конкурентов по «Большой грузовой европейской семерке», которые электрифицируют пока лишь модели среднетоннажного сегмента, а в семействе большегрузов только приступают к разработке прототипов седельных тягачей на электротяге.

Принципиально, что новинка – продолжение последовательной «зеленой» политики DAF, начатой с производства гибридного среднетоннажного грузовика LF-hybrid. Он приводится в движение силовой установкой, объединяющей 4,5-литровый дизель PACCAR FR мощностью 185 л.с., 38-сильный электродвигатель с функцией генератора, 6-диапазонный «автомат» Eaton Autoshift и блок никель-металлогидридных аккумуляторных батарей. Концепция проекта сводится к тому, чтобы гибрид использовал ДВС в основном при движении на трассе, а при поездках по городским кварталам двигался на электротяге, превращаясь в экологически чистую машину.

Совместными усилиями

Чтобы сделать проект конкурентоспособным, специалисты DAF выбрали в качестве партнера известного производителя автобусов и лидера в сфере электрификации коммерческого и общественного транспорта – компанию VDL Groep. Ее штаб-квартира (как и центральный офис DAF) находится в Эйндховене. Штат сотрудников насчитывает более 17 тыс. человек, которые трудятся в 98 подразделениях фирмы в 20 странах. Свой первый электробус VDL Groep показала еще в 2013 году на выставке в Кортрейке.

Детище DAF и VDL Groep позиционируется как тихий и экологически чистый транспорт для перемещения грузов на короткие расстояния. В основе электрокара лежит архитектура дизельного тягача DAF CF, получившего титул «Международный грузовик года 2018» за инновации в сфере экономичности, дорожной безопасности и комфорта водителя. «Зеленая» новинка имеет колесную формулу 4х2 и предназначена для работы в составе автопоезда полной массой до 40 т. Снаряженная масса тягача составляет 9700 кг. Для доставки груза предусмотрены одноосные или двухосные прицепы.

В качестве силовой установки использована передовая система VDL E-Power с электродвигателем мощностью 286 л.с. и пиковым моментом 2000 Нм, комплектом литий-ионных аккумуляторных батарей емкостью 170 кВт-ч и трансмиссией VDL Groep. Предусмотрен режим рекуперации энергии торможения, когда электромотор отключается от питания и переходит в режим генератора, подзаряжая батарею.

Интересно, что компактный электродвигатель и батарейный блок сравнительно небольшой емкости удалось разместить под кабиной, что потребовало лишь минимальных доработок конструкции. Ключевые технические характеристики базовой дизельной модели также остались неизменными. В частности, максимальная скорость и грузоподъемность электрической новинки такие же, как у дизельного тягача CF. Есть и еще один принципиальный момент – DAF CF Electric отличается не только отсутствием вредных выбросов, но и нулевым уровнем шума. Это также один из приоритетов голландской компании, делающей вклад в создание комфортной городской среды. Одним из первых шагов в этом направлении является среднетоннажная модель LF Silent образца 2016 года. Особый режим работы дизельного мотора позволил снизить уровень шума до значения 72 дБ, что позволило сертифицировать модель как тихую (название в этом смысле «говорящее») и в ряде случаев дало возможность эксплуатировать машину в вечернее и ночное время в черте города.

Стилистика электрического тягача в сравнении с дизельным CF тоже почти не изменилась. Усилиями дизайнера завода DAF в Эйндховене Барта фон Лутриана был лишь незначительно доработан интерьер кабины (главное изменение – оригинальный цифровой щиток приборов). Экстерьер же, изначально тщательно продуманный в плане аэродинамики, остался неизменным – электрическую новинку можно опознать разве что по бело-синей гамме, явно намекающей на нулевые выбросы в атмосферу.

Главное – логистика

Важной особенностью CF Electric является компактный батарейный блок, обеспечивающий запас хода в 100 км при полной загрузке транс-портного средства. На первый взгляд расстояние, которое электрогрузовик может преодолеть на одной зарядке, невелико. Но, во-первых, это компенсируется фирменной системой быстрого восполнения заряда (малая емкость батареи позволяет полностью зарядить аккумуляторы на 80% от фирменного устройства всего за 30 мин., для полной же зарядки потребуется лишь 1,5 часа. Во-вторых, предполагается, что зарядка будет осуществляться прямо во время погрузки-разгрузки. Наконец, в-третьих, проект DAF привязан к конкретным не очень протяженным маршрутам, а потому с проблемой полной разрядки батареи водитель вряд ли столкнется. При этом в российском офисе DAF нам сообщили, что проект CF Electric сегодня действует в тестовом режиме, а параллельно проводятся работы по оптимизации электрической установки. Соответственно, в планах – улучшение характеристик по запасу хода.

Что же касается актуальной модели электрогрузовика, то в ближайшие месяцы такие автомобили будут переданы клиентам в Голландии, Бельгии и Германии. Пока речь идет об ограниченной партии автомобилей, однако в случае хорошего спроса объем отгружаемых машин будет увеличен. По мнению представителей голландской марки, их «зеленый» грузовик заинтересует клиентов прежде всего в тех странах, где применяются стимулирующие меры (субсидии, налоговые льготы) для покупки экологически чистого коммерческого транспорта. Цену на новый продукт объявят до конца нынешнего года.