Бывает, что одна случайность делает человека знаменитым, а то, чему он посвятил годы, отходит на второй план. Так случилось и с ветеринаром Джоном Бойдом Данлопом – изобретателем пневматической шины. Ныне мы отмечаем его 170-летие

Местечко Дрегхорн в Шотландии, где 5 февраля 1850 года родился Джон Данлоп, располагалось в тихом обжитом сельском регионе Норт-Эшир. Отец мальчика был зажиточным фермером, и тот рос в атмосфере любви и достатка. Доходы семьи позволяли дать детям хорошее образование, поэтому юношу отправили на учебу в столицу. Там молодой Данлоп поступил в Королевскую ветеринарную школу при знаменитом Эдинбургском университете, а завершив курс в 19 лет, открыл в родных краях ветеринарную практику.

Проработав несколько лет и набравшись опыта, Джон решил ее расширить, но сделать это в Норт-Эшире не получалось, а потому в 1867 году он переехал в Северную Ирландию и поселился в Даунпатрике, где возможностей для профессионального рос­та было больше. Настоящим событием стало открытие ветеринарной лечебницы, которую Данлоп основал вместе с братом. Их клиника была одной из самых крупных в Северной Ирландии. Спустя четыре года Джон женился, у молодой пары появились дочь и сын.

Данлопы души не чаяли в своих детях и старались их баловать. Когда сыну исполнилось 10 лет, ему купили модную игрушку – велосипед. Разумеется, трехколесный, потому что на двухколесных тогда ездили только «спорт­смены». И все бы хорошо, но передвигаться по мощеным городским улицам на колесах, обтянутых жесткой резиновой полосой, было настоящим мучением, и ветеринар стал думать, как сделать прогулки сына более комфортными.

Внезапное озарение

Предание гласит, что мысль сделать шины пневматическими пришла ему в голову во время поливки сада: «виновником» оказался садовый шланг, который был, что называется, прямо в руках. Данлоп решил, что если ему удастся герметично соединить концы шланга и снабдить его устройством для накачки воздуха вовнутрь, то проблема будет решена. Выполнив задуманное, он убедился в своей правоте – велосипед шел по брусчатке гораздо мягче. Тогда ветеринар подал соответствую­щую заявку в патентное бюро, и 7 декабря 1888 года Джону Бойду Данлопу выдали патент на изобретенную им пневматическую шину. Окрыленный успехом, он стал понемногу налаживать выпуск нового продукта.

Судя по всему, судьба покровительствовала новоиспеченному изобретателю – в одной из крупных велосипедных гонок, проводившихся в 1889 году, победу одержал участник, машина которого была укомплектована его пневматиками. Факт не ускользнул от внимания председателя Ирландского общества велосипедистов Уильяма Харви Дю Кро. Тот был потомком французских гугенотов, отличным спортсменом, не чурался бизнеса и имел богатых и влиятельных друзей. Сразу же оценив перспективы изобретения, Дю Кро предложил Данлопу создать предприятие по производству велосипедных пневматических шин и назвать его именем изобретателя. Данлоп согласился, ведь бизнес обещал стать весьма прибыльным.

Вскоре в Белфасте открылся завод, выпускавший пневматики. Спрос на новые шины был действительно хорошим, поэтому в 1890-м их производство наладили еще и в Бирмингеме. Имя изобретателя получило известность, став торговой маркой. Но не дремали и конкуренты. Выяснилось, что, помимо патента Данлопа, существовал более ранний – от 1845 года, принадлежавший Роберту Томпсону. Правда, владелец скончался еще в 1873-м, так и не сумев довести до ума свое детище, зато его потомки затеяли судебную тяжбу, которую в итоге Данлоп и его компаньон проиграли.

Хотя шинный бизнес приносил хороший доход, Джону Данлопу он был все же не по душе. Делами он интересовался мало, поскольку ферма, ветеринарная практика и жизнь на природе оказались куда ближе. Вероятно, поэтому в 1895 году он продал патент своему компаньону, оставив себе лишь часть акций предприятия. После завершения сделки Дю Кро стал еще и правообладателем использования торговой марки с фамилией Данлопа. Сам же изобретатель отошел от бизнеса, перебрался с семейством в Дублин, где долгое время занимался столь милым его сердцу сельским хозяйством. Из жизни он ушел 23 октября 1921 года.

Что касается компании, то Дю Кро вскоре продал ее группе акционеров во главе с Эрнстом Хули. Дальнейшая судьба фирмы складывалась уже без влияния человека, давшего ей свое имя. Она осваивала новые рынки и виды продукции – такие, как автомобильные и мотоциклетные шины, покрышки для прицепов, повозок, мячи для гольфа и многое другое. Новые владельцы приобрели обширные каучуковые плантации, чтобы обеспечивать предприятия сырьем, а шины под маркой Dunlop в начале ХХ века стали популярными во многих странах. Позже марка не раз переходила из рук в руки, и сегодня бренд принадлежит американской Goodyear и японской Sumitomo.

И в России тоже…

Мало кто знает, что русские автомобилисты познакомились с продукцией этой британской марки еще в начале ХХ столетия. Правда, фамилия ее основателя у нас почему-то звучала не «Данлоп», а «Дэнлоп». О самом изобретателе тогда писали: «Дэнлоп – ирландский ветеринар, который в 1886 году впервые сделал практичный велосипедный пневматик».

В Россию компания Dunlop пришла с некоторым опозданием: в пределы империи ее шины поставляли британская Dunlop Pneumatic Tyre Company Ltd. и французская Dunlop Société Française de Pneumatiques. Интересы бренда представляло Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Контора располагалась в Петербурге по адресу: Екатерининский канал, дом 34. Кстати, для приобретения шин клиентам необязательно было приезжать лично, заказы принимались по телефону, номер которого указывался на рекламных плакатах. Особо отмечалось, что Dunlop является «Поставщиком Его Величества Короля Англии».

Не отставала и Первопрестольная – в Москве шины Dunlop также продавались в конторе «Треугольника» на Варварке в доме № 12. Вниманию покупателей предлагалось два вида – «Зубчатая» и «Классическая», отличавшиеся рисунком протектора. Реклама дэнлоповских шин встречается и в обоих ведущих русских автомобильных изданиях – питерском «Автомобиле» и московском «Автомобилисте».

В столичном журнале помещались фирменные афиши на английском языке. «Автомобилист» же был более оригинален и на протяжении 1912 года ставил на обложку русскоязычные плакаты, автором которых являлся известный художник и гравер Николай Николаевич Герардов. Специально для этой серии обложек он создал образ «шинного джентльмена», олицетворявшего марку: человека в охотничьем костюме, цилиндре, мягких сапогах и с шиной через плечо.

Использовался и целый ряд рекламных слоганов, один из которых гласил: «Дэнлоп» – шины первые в мире». Не менее ярко звучал и другой: «Всегда спокоен, всегда на «Дэнлоп». Такая реклама иногда попадалась и в книгах по автомобильному делу, справочниках. Годом позже продукцией Dunlop, наряду с другими марками, торговал столичный «Торговый дом В.А. и Е.К. Зельтен и Ко».

Здесь будет уместно напомнить и о том, что само Товарищество «Треугольник» выпускало отличные шины. К началу Первой мировой войны оно наряду со своим извечным конкурентом – рижской фирмой «Проводник» – сумело захватить большую часть российского шинного рынка. Тем не менее «Треугольник» взялся и за продажу шин Dunlop, вероятно, посчитав дело перспективным.

Всего же за кошельки русских автомобилистов тогда боролось свыше трех десятков шинных брендов, включая такие известные, как Michelin, Bergougnan, Goodrich, Jenatzi, Excelsior, Continental. Между производителями развернулось состязание за выпуск наиболее безопасных шин, обеспечивавших лучшее сцепление с дорогой. Один из русских журналов по этому поводу писал: «Верх сложности и красоты в этом направлении проявила марка «Дэнлоп», выпустившая покрышку с плетеной дорожкой. Успех ее был колоссален, она была признана абсолютно нескользящей и вызвала тотчас же массу подражаний».

Впрочем, следует признать, что шины Dunlop, хотя и присутствовали на рынке дореволюционной России, в стране были не слишком популярны. Ведущие отечественные автомобилисты предпочитали продукцию домашних производителей.