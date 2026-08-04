Корабли плавают не только по морям и океанам. Они могут быть и на дорогах общего пользования, в чем мы убедились во время Ресурсного теста большого минивэна JAC RF8

В первой части знакомства с JAC RF8 мы подробно рассказали о своих впечатлениях от экстерьера и внутреннего убранства этого полноразмерного минивэна (см. «Автопанорама» № 6, июль 2026). Сейчас же пришло время поделиться тем, как проявил себя этот автомобиль в движении. При своей длине 5,2 м и снаряженной массе 2,11 т JAC RF8 комплектуется двухлитровым турбированным мотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатой гидротрансформаторной автоматической трансмиссией. Сможет ли этот тандем сделать поведение такого крупного автомобиля на дороге динамичным? Переключаем селектор в режим «Драйв», трогаемся с места.

На волнах асфальта

Минивэн плавно начинает движение и вроде бы на динамичное ускорение не очень настроен. Но впечатление меняется, стоит лишь сильнее нажать педаль акселератора. Выкатываемся на дорожный простор, делаем кикдаун. Заявлено, что силовой агрегат в машине выдает 390 Нм (при 1750–4000 об/мин). И этого оказывается достаточно, чтобы автомобиль ощутил себя бодрячком. Особенно бойко он начинает ехать, если выбрать «спортивный» режим движения, чуткость реакции педали газа в этом случае заметно повышается, разгон идет активнее за счет удерживания на «верхах» оборотов мотора.

По паспорту RF8 нужно 9,8 с для достижения 100 км/ч. В целом это приемлемо для того, чтобы совершать среднестатистические обгоны. Минивэн неплохо вписывается в транспортный поток и уверенно встает на рельсы прямолинейного движения на скоростной трассе. Но особенно мы можем наслаждаться тем, что нечасто встретишь в современных кроссоверах — плавностью хода. С учетом большой колесной базы (3100 мм) готовы признать, что у JAC RF8 подчеркнуто комфортная подвеска. На прямой автомобиль лишь покачивается на асфальтовых волнах подобно большому кораблю. Мелкие выбоины и дорожные стыки проглатываются ходовой частью с невозмутимостью морского лайнера. То же самое можно сказать про более значимые неровности типа «лежачих полицейских», которые автомобиль преодолевает без тряски и раскачки. И это при том, что пневмоподвески тут нет, конструкция ходовой части без особых изысков: спереди — стойки McPherson, сзади установлена «многорычажка» с буфером сжатия. Получается, что инженеры весьма удачно поколдовали над настройками шасси.

Ставим высокую оценку и шумоизоляции. Особенно понравилось почти полное отсутствие в салоне аэродинамических шумов. Шумы от дороги и колесных арок заметнее, однако общий акустический комфорт даже на высокой скорости остается высоким. Пассажирам можно общаться не повышая голос или же вслушиваться в ноты музыкальных произведений с помощью акустической системы с 12 динамиками и сабвуфером.

Василий Сергеев, автожурналист, «Российская газета»

«В основе JAC RF8 лежит фирменная модульная платформа с красивым названием MUSE. В конструкции шасси нет ничего сверхъестественного: спереди стоят стойки McPherson, сзади — многорычажные элементы. В общем-то это типовые решения для класса. Но производителю удалось настроить подвеску таким образом, что она мягко стелет на дороге и разглаживает неровности. Это то, что нужно для большого семейного автомобиля, от которого прежде всего ожидаешь комфорта».

Вот новый поворот

Но корабль на воде не так легко заставить резко затормозить или вписать в крутой поворот. Что у нас с управляемостью? Предусмотрено три режима электроусилителя — «Спорт», «Стандарт» и «Комфорт». На прямой руль может показаться легким, однако в поворотах автомобиль сохраняет предсказуемые реакции. С учетом габаритов умеренные крены ожидаемы, однако траекторию RF8 держит уверенно.

Но поведение на просторах скоростной трассы — это одно. А адаптация к тесноте мегаполиса для такой большой машины — совсем другое дело. Заглядываем в паспорт и видим, что радиус разворота у JAC RF8 заявлен на уровне 6,2 м, что является одним из лучших показателей в классе. Неплохая заявка, осталось проверить ее в деле. Заезжаем на парковочный пятачок, машина послушно и без сюрпризов совершает разворот в довольно ограниченном пространстве, позволяя втиснуться на стандартное парковочное место. Содействие в таких маневрах оказывает хорошая обзорность с водительского места, а также система камер, которая наглядно ведет трансляцию состояния окружающей обстановки на центральный экран, сообщая сигналами об опасном сближении с препятствиями. Ну и повторимся, что на тесной парковке сдвижные задние двери значительно повышают уровень комфорта высадки и посадки в машину.

Михаил Ладыгин, автомобильный журналист

«В динамике JAC RF8 меняет повадки в зависимости от режимов движения. В «спортивной» настройке дольше удерживаются обороты мотора, за счет чего машина имеет потенциал для резких перестроений и ускорений. Впрочем, в «Спорт» переводить машину следует лишь в случае необходимости интенсивного обгона на высокой скорости. В остальном хватает и стандартных регулировок, при их активации в потоке чувствуешь себя вполне уверенно, дефицита тяги не наблюдается. При быстром прохождении поворотов заметны ожидаемые для крупного минивэна крены, поэтому скорость лучше выбирать заранее, ну а на страже безопасности стоят и многочисленные электронные помощники».

Вещи в дорогу

Переместимся к багажнику. При поднятых спинках сидений третьего ряда исходный багажный отсек составляет 700 л. Но этот объем вытянут узкой полосой — для нескольких сумок приемлемо, для габаритной поклажи уже будет тесновато. Хотя если сложить спинки кресел, то получается просто гигантский багажный отсек объемом 2500 л. Правда, есть нюанс: сиденья «галерки» полностью в пол не убираются, так что в сложенном состоянии они образуют подобие ступеньки, наличие которой поначалу настораживает.

Но на деле при погрузке багажа все оказывается не так плохо. Нам с лихвой хватило места, чтобы для семейного выезда за город погрузить в багажник два сапа, несколько вместительных сумок, доску для вейкборда и еще кучу других вещей.

Благо их здесь можно класть друг на друга, а багажник минивэна имеет большую высоту. Так что тут уместится все, что нужно для дальней поездки. В какой-то момент у нас даже получилось поместить сюда взрослый велосипед, не снимая переднего колеса.

Егор Васильев, журналист, автогонщик

«Так уж повелось, что покупатель при поиске семиместного автомобиля в первую очередь смотрит в сторону большого паркетного кроссовера. А зря. Такой минивэн, как JAC RF8, способен разрушить этот стереотип. Хотя бы потому, что это удобно. Возможность забраться на третий ряд сидений через центральный проход между вторым рядом — такого вы не встретите в салонах кроссоверов, где процедура помещения на третий ряд включает обязательное откидывание кресла второго ряда. Да, у нашего тестового минивэна нет полного привода. Но ведь и многие кроссоверы не могут похвастаться шильдиком 4х4. А дорожный просвет у JAC RF8 в зависимости от загрузки может достигать 180 мм, этого достаточно, чтобы без затруднений проехать по не сильно разбитой грунтовой дороге».

Топливный запас

Отдельно хочется сказать про работу электронных ассистентов. Чтобы их пересчитать, пальцев двух, трех и даже четырех рук нам не хватило. На самом деле в JAC RF8 имеется около трех десятков электронных помощников. Например, четко работает и весьма помогает при дальних поездках адаптивный круиз-контроль. Правда, некоторые наши тест-пилоты сочли пиктограммы на клавишах рулевого управления не вполне интуитивными. Однако неудобство ощущается лишь поначалу: вскоре руки сами запоминают расположение функций.

Деликатно работает система предупреждения о съезде с полосы движения (LDW), весьма подходящим для такой большой машины оказался мониторинг слепых зон (BSD). Отдельное спасибо за автоматическую систему аварийного торможения при движении задним ходом (Reverse AEB). Разок она очень уместно активировалась, заставив остановиться, когда мы сдавали задним ходом и не заметили выскочившую наперерез малолитражку.

Не разочаровал автомобиль и в такой острой сейчас теме, как потребление топлива. При спокойной езде на трассе у нас получалось удерживать расход в 8–9 л на сотню. И обратим внимание, что бак у машины составляет целых 65 л, что по нынешним временам является достоинством. То есть, заправившись под пробку, можно замахнуться на то, чтобы совершить вояж на расстояние более 600 км.

Хасан Ганиев, главный редактор автомобильной газеты «Клаксон»

«Связка двухлитрового мотора и 8 ступенчатого автомата у JAC RF8 обеспечивает достаточную динамику для уверенного выполнения обгонов, при этом не провоцирует на невротические спурты. Высокую оценку заслуживает и армия различных электронных ассистентов, в том числе адаптивный круиз-контроль. И еще явное конкурентное преимущество этого минивэна — наличие запаски под днищем в дополнение к набору автомобилиста в подполье».

RF8 относится к числу наиболее доступных полноразмерных минивэнов на российском рынке: на сегодняшний день стоимость JAC RF8 с учетом скидок заявлена в 4 774?000 рублей. Хотя, с другой стороны, некоторые модели семиместных кроссоверов на рынке можно найти дешевле. Но в крупных кроссоверах сейчас сложно найти такой большой простор в сочетании с плавностью хода, как у полноразмерного минивэна, который был у нас на тесте.

Технические характеристики JAC RF8 Габариты 5215х1895х1830 мм Колесная база 3100 мм Снаряженная масс 2110 кг Дорожный просвет 180 Объем багажника 700–2500 л Двигатель бензиновый, турбирован. Объем двигателя 1998 см3 Мощность 236 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1750–4000 об/ми Трансмиссия автоматическая 8-ступенчатая Привод передний Макс. Скорость 210 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,8 с Средний расход топлива 8,9 л/100 км Объем бак 65 л