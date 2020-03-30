Не подумайте плохого: я вовсе не собираюсь предложить вам походить пешком вместо того, чтобы купить китайский кроссовер JAC S5. У него есть хорошие стороны, которые вполне заслуживают внимания

Просто этот автомобиль относится к тому периоду, когда китайские модели заметно совершенствовались, но еще не семимильными шагами, а, так сказать, «пешим ходом». И, сразу уточним, в самом Китае JAC S5 уже не выпускается, а в Россию поступает с завода в казахстанском Костанае. Это предприятие принадлежит компании JAC.

Про китайцев говорят, что они хорошие исполнители, но никудышные изобретатели. Есть такое мнение, косвенно подтверждающее, что не они стали инициаторами появления и распространения всем известного болезнетворного вируса, зато мастерски справились с эпидемией в своей стране, победив ее в самом зачатке. Вы скажете — а как же изобретение бумаги, пороха, компаса и других полезных вещей? Против этого спорить трудно. Может быть, что-то произошло с нацией, как-то повлияло на нее. Проникновение европейцев? Или неожиданный природный катаклизм? Ведь так же известен факт, что определенное увеличение человеческого мозга в объеме произошло совсем недавно, в начале ХХ века, и некоторые ученые связывают этот феномен с падением Тунгусского метеорита в 1908-м году.

Как бы то ни было, в автомобилестроении китайцы долгое время оставались копиистами. Вспомним, сколько они выпускали моделей, подозрительно напоминавших европейские, японские, корейские образцы, сколько было скандальных обвинений их в плагиате. Впоследствии копии стали «официально заверенными», то есть, разрешенными со стороны зарубежных партнеров. Ну а сейчас дизайн в основном заказывается европейским модным домам.

Официально заверенная копия

JAC S5 относится к тем самым авторизованным копиям и к тому времени, когда они еще были распространены. В некоторых случаях дизайн кузова маскировал иностранную «начинку», в частности, у Lifan X60, Geely Emgrand X7 и Chery Tiggo 3/FL — от Toyota RAV4 второго поколения. JAC S5 похож на прародителя и «начинкой», и внешностью. Этот прародитель – Hyundai iX35. Конечно, различия есть, однако при взгляде на китайско-казахстанский кроссовер, сразу же задаешься вопросом: где я видел нечто похожее?

И, на мой взгляд, это располагает наблюдателя к модели S5. Ведь корейский автомобиль выглядел очень неплохо, хотя не так брутально, как Tucson первого поколения, и не так спортивно, как второй Tucson, выпускаемый ныне. Что-то в S5 есть этакое спокойно-семейное и практично-деловое. Сразу видно: этот автомобиль перевезет много. Вот и красивые серебристые рейлинги на крыше есть, тоже плюс.

Заглядываем в салон — и действительно обнаруживаем, что он просторен. По моим замерам, при «моей» посадке на переднем сиденье места для коленей заднего седока здесь даже чуть больше, чем в Hyundai Sonata. А по ширине как спереди, так и сзади салон S5 превосходит народную «Крету». И багажник на вид неплох, но вот насчет его объема составители технической характеристики слукавили. 650 литров под шторкой явно не уместятся, она здесь низковата, всего в 40 см от пола, при том, что стандартная высота под ней — 45 см и более. Эти сантиметры — не такие уж «копейки», если посмотреть на разные багажники, сразу начнешь замечать, у какого из них шторка или полка выше, у какого — ниже. В аутсайдерах здесь, кстати, довольно громоздкий с виду Geely Atlas, а в той же «Крете» высота полки на среднем уровне.

Странные вкусы и запросы у автолюбителей. Столько было критики в адрес «китайцев» за специфический запах в салонах, а его наличие у S5 ни пользователи, ни журналисты почему-то не замечают. Наоборот, радуются наличию обивки кресел из явно «химической» кожи. И жесткий пластик деталей отделки считают приемлемым. Вот только накладка на рулевом колесе выглядит грубовато, с этим согласны многие.

Может быть, в технической характеристике указан объем багажника при загрузке под потолок? В описаниях, приводимых владельцами, журналистами и блогерами, мне встретился другой показатель — 505 л. Похоже, он ближе к истине, но тоже лукавый. Я бы оценил багажник S5 в 450-470 л под шторкой. И это вполне себе неплохо, добавим, что здесь удобно, хотя и туговато складываются части спинки заднего дивана. А под прочной панелью фальшпола прячется полноразмерное запасное колесо на литом диске. И водительский инструмент «припаркован» рядом с ним, то есть, не занимает внутренний объем колеса. Так что при необходимости можно выгодно использовать немало дополнительного «литража».

Недавно у нас на тесте побывал пикап JAC T6, так вот в нем посадка за рулем меня совсем не порадовала. Кресло расположено низко, поднять его можно, но тогда рулевое колесо упрется в колени, автомобиль явно рассчитан на очень тонкую «прокладку». Китайский стандарт? Но в кроссовере S5 — ничего подобного. Руль можно поднять на любую удобную высоту и выбрать посадку по своему вкусу — от низкой спортивной до высокой внедорожной. Хотя регулировки руля по вылету здесь нет, это не особенно мешает. Диапазон перемещения кресла по высоте очень широк.

Приборы, как утверждают пользователи, мелковаты и читаются с трудом. А на мой взгляд — нет, нормальные. Во всяком случае, я к ним успел привыкнуть за недельный тест и около 900 километров пробега. В этом — мое преимущество перед теми, кому доводится совершить лишь пробную поездку вокруг автосалона. Я привыкаю к автомобилю настолько, что почти уже считаю его своим и жалею о расставании. Есть мнение, что, если машина своя, то перестаешь замечать ее недостатки. Возможно. С другой стороны, тех же недостатков успеваю выделить больше, чем при коротких тестах, длительностью два-три дня.

Что же из минусов есть у JAC`а? Ну, во-первых, он не балует подогревом сидений, даже передних, не говоря о задних. Вот так, полноразмерную запаску в него положили, ориентируясь на сложные дорожные условия в странах эксплуатации, а о холодных зимах в них не подумали. Между тем, даже нынешней теплой зимой я совсем не отказался бы ранними утрами подогреть «пятую точку», на своем автомобиле использую эту функцию постоянно.

Еще минус — «кожзамовая» обшивка кресел. При том, что я предпочитаю ее тканевой отделке, здесь охотнее согласился бы на вторую. Материал, на мою ощупь, намного менее приятный, чем в пикапе Т6. Причем, неизвестно, где он дешевле. Во всяком случае, в кроссовере он гладкий и излишне «липкий». Такое встречалось на некоторых китайских моделей того же «переходного» периода, то есть, примерно 10- или 15-летней давности.

Мне кажется, что этот материал в JAC S5 является главным источником «китайского» запаха в салоне. Да, здесь он ощущается сильнее, чем в более поздних моделях других фирм, особенно заметно чувствуешь его, когда автомобиль долго постоит на солнцепеке или в салоне поработает «печка». Выветрится ли он с возрастом, сказать не могу. Пробег тестового экземпляра кроссовера был около 7000 км. С этим связано такое наблюдение: прочитав в Интернете несколько отзывов владельцев S5, я не увидел ни одной жалобы на этот самый запах, который так часто называется среди основных минусов «китайцев». Мириться с ним или нет — видимо, решать каждому индивидуально.

И еще один недостаток данного автомобиля я бы назвал. Это мультимедиасистема. Только подчеркну: скорее всего, это относится к конкретному S5, то есть, устройство было просто не совсем исправно. Будь это мой автомобиль, я бы обратился к дилеру с просьбой заменить его по гарантии. Потому что ТАК МЕДЛЕННО откликаться на управляющие действия система не должна. Хорошо, при прогреве холодного автомобиля она не сразу начинает воспроизводить музыку с флэшки, с этим можно смириться. Но как быть с регулировкой громкости? Вращаешь рукоятку — ничего не происходит. Продолжаешь вращать — тоже. Потом вдруг звук «убывает» до нуля, если вы пытались его убавить, а если наоборот — динамики начинают орать. Чуть быстрее, но фактически так же реагирует музыкальная установка на регулировку громкости кнопками на руле. А камера заднего вида начала активироваться только на второй день эксплуатации. До этого я был уверен, что она просто не работает. Нет, это не так. И камера есть, и датчики парковки спереди и сзади. И дизайн мультимедиасистемы приятно напоминает «Лексусы» RX первых поколений. Только всё это слегка неисправно. Может быть, комбайн следует всего лишь перепрошить. Но скорее — заменить по гарантии.

Настройка или настроение?

А еще я бы перепрошил «мозги» двигателя. Или, опять же, из двух вариантов мотора выбрал тот, что послабее и подешевле: 136-сильный атмосферный вместо 150-сильного турбоагрегата, который оказался под капотом тестовой версии. С первых «шагов» теста динамика турбо-кроссовера очень радует. Он просто уходит из-под ног, причем, еще при низких оборотах мотора. Сразу отмечаю различия с пикапом Т6: у обоих автомобилей бензиновые двигатели с турбиной, причем, у пикапа он мощнее, 177 л. с., тем не менее, кроссовер воспринимается, как более резвый. И оба JAC`а оснащены шестиступенчатой «механикой», но если у пикапа одна из передач, вторая, вызывала вопросы при переключениях, то у кроссовера коробка во всем диапазоне работает безупречно. Хотя на рычаг приходят все движения деталей механизма. Вы ощущаете их, как будто перемещаете затвор стрелкового оружия.

Атмосферный 2,0-литровый мотор JAC S5 развивает 136 л. с. Максимальный крутящий момент в 180 Нм достигается при 3000 об/мин. У 150-сильного турбоагрегата 1590 л. с. и 235 Нм крутящего момента, доступных на «полке» 2000-4000 об/мин. По нашим данным, при оборотах около 2000 должна активироваться турбина, это подтверждается нарастанием тяги, однако это может случиться и раньше… а может и не случиться. При скорости 120 км/час двигатель работает примерно на грани срабатывания турбины, то есть при 2000 об/мин.

Через некоторое время, правда, в первой оценке работы пары «двигатель + коробка» появляются сомнения. Пытаешься наблюдать, высчитывать оптимальный диапазон переключения — и то и дело ошибаешься. То кажется, что уже с 1500 об/мин автомобиль способен нормально тянуть, то вдруг оказывается, что нет, надо докрутить коленвал хотя бы до отметки 2000. А лучше — до 2500. А еще лучше — до 3500. Нет, в любом случае при раскрутке разгон лучше, но в чем тогда турбо-характер мотора? Где интересные «низы»? Снова пробую переключаться в начале диапазона оборотов — вроде бы, опять обнаруживается тяга, чуть не при «1000». А при следующей попытке переключения она пропадает.

Вот пример. На подъеме дороги сбрасываю скорость до 70 км/ч под знак ограничения и из последних сил мотора тяну наверх на пятой передаче при 1500 об/мин. Просто из интереса. Еле вползаю. Когда шоссе выполаживается, намереваюсь продолжить неспешное движение и включаю шестую передачу. Однако автомобиль вдруг начинает реально уходить из-под ног.

Во время ускорений при обгонах шестая передача, конечно, совершенно не «играет». Минимум пятая — и то не всегда, это зависит от настроения мотора, вернее, от его «мозгов». Захочет автомобиль — ускорится, не захочет — не станет. Более-менее гарантированный разгон обеспечивает только четвертая передача. На ней JAC S5 способен разогнаться с 80 до 120 км/ч примерно за 9 с. Это уровень 1,6-литровой «Креты» с автоматом, при том, что наш подопытный кроссовер мощнее — 150 л. с. против 123-х. Двухлитровой «Крете» он проиграет.

А 1,6-литровой конкурентке уступит в плане расхода топлива. Городской аппетит у двух автомобилей примерно равен: это десять — десять с половиной литров на сотню. Но на трассе «Крета» способна даже при высоких средних скоростях уложиться в 8 л и даже меньше, JAC`у же потребуется не меньше девяти. Плюс к тому — или минус — его требуется заправлять 95-м бензином. Кроме того, у него нет функции круиз-контроля, которая позволила бы оценивать и сравнивать экономичность более объективно.

Что говорят пользователи? Одни жалуются на 14-литровый аппетит модели, другие хвалят ее за 8-литровый расход. Некоторые смело используют 92-й бензин и, как говорится, не парятся. Как видим, многое зависит от эксплуатации и, собственно, от «эксплуататоров». Свой тип вождения я отношу к среднему, то есть, не экономлю бензин, однако и не гоняю автомобили в хвост и в гриву. Просто стараюсь поддерживать максимально возможные скорости для текущих дорожных и погодных условий.

Подвеска JAC S5, независимая по кругу, обладает оптимальной жесткостью. Ее хватает для поддержания достаточно точного курса на прямых и для преодоления крупных неровностей, типа «лежачих полицейских» без зубодробительной встряски. Руль с электроусилителем, кажущийся излишне легким на малых скоростях, заметно «напрягается» при их повышении и настойчиво стремится к «нулевому» положению, однако точностью все же не балует.

Тормоза цепкие, заметим, что в системе присутствует дополнительный насос, повышающий эффективность вакуумного усилителя, которая может быть недостаточной из-за низкого разрежения во впускном трубопроводе турбомотора. Шумоизоляция у модели средняя, при скоростях выше 110 км/ч желательно уже делать музыку погромче, что в моем случае было затруднительно. Шум от двигателя нивелируется фетровой накладкой на внутренней стороне капота, однако при раскрутке до 3000-4000 об/мин работа мотора уже слышна в салоне.

Разбитый асфальт и грунтовки «Джаку» не нравятся. В этом плане он напоминает ощущения от Nissan Qashqai, тот тоже, как говорят, «может, но не хочет». Вроде бы, пробоев не наблюдается, однако нет и той мастерской кроссовой амортизации, которую предлагают Renault Arkana и Duster и к которой вплотную приблизилась Hyundai Creta. То есть, по ухабам на S5 передвигаться можно, но не валить по ним. Полноприводных модификаций в гамме нет, хотя кузов и задняя подвеска готовы к установке карданного вала, межосевой муфты и приводов задних колес. Штатной металлической защиты картера нет, вместо нее — широкий пластиковый брызговик. Дорожный просвет заявлен на уровне 180 мм, однако под брызговиком он едва дотягивает до 150 мм.

Читатели часто критикуют нас за, якобы, предвзятость при оценке китайских моделей. Считается, что, если мы не критикуем их, значит, не объективны, более того — не профессиональны. Что ж, если на то пошло, самая объективная оценка автомобиля — это его фирменная техническая характеристика, данные в которой получены при заводских испытаниях на стендах и полигонах с применением специальных измерительных средств. Журналистские тесты не так точны, но зато они дают картины реальной эксплуатации. Мы выступаем в данном случае не как инженеры-испытатели, а как обычные владельцы. Да, наши оценки одних и тех же автомобилей могут быть разными, но это говорит лишь о том, что и как люди мы разные, а автомобили различаются между собой.

Тест JAC S5 показал, что решающих преимуществ перед конкурентами этот кроссовер не имеет, за исключением выгодной цены. При такой ее величине он вполне заслуживает право на существование. В среднем… да он и является чем-то средним, без фатальных недостатков и противопоказаний. Просто автомобиль, на котором вполне можно ездить и что-то возить, не испытывая ложной скромности перед соседями по двору, друзьями или коллегами. Приятный дизайн, неплохая сборка, разумное оснащение за свои деньги, хороший внутренний объем, неплохо настроенное шасси. Добротная копия качественного оригинала, который, кстати, охотно делится с ней запасными частями. Еще бы мультимедиасистемой поделился, может быть, не такой богатой по функционалу, зато стопроцентно и надежно работающей.

На три комплектации JAC S5, предлагаемые на российском рынке, приходятся два варианта двигателя, все — двухлитровые, бензиновые. Версии Comfort и Luxury комплектуются атмосферным мотором мощностью 136 л. с., у версии Intelligent — турбомотор мощностью 150 л. с. Коробки передач — механические: пяти- и шестиступенчатая. Привод — только передний. Стоимость комплектаций, соответственно, 899 000, 959 000 и 1 009 000 рублей. Основными конкурентами JAC S6 по цене и размерному классу считаются китайские модели Zotye T600, DFM AX7 и 580, Changan CS 75, Chery Tiggo 7.

Технические характеристики JAC S5 2.0Т 6МТ ГАБАРИТЫ, ММ 4475 х 1840 х 1670 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2645 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 650/1680 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1505 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5200 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 235 / 2000 — 4000 ТРАНСМИССИЯ механическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55