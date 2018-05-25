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25 май 2018

Китайский JAC вернулся на российский рынок

Китайский JAC вернулся на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Грузовики китайской марки JAC довольно давно продаются на российском рынке. Не сказать, чтобы успешно, но стабильно. А вот с легковушками у китайцев не получается, но они не сдаются.

Первый раз JAC вывел на российский рынок кроссоверы и минивэны еще в 2007 году, но буквально через полгода продажи свернул. В 2014-м JAC вернулся с седанами украинской сборки и кроссоверами, которые собирали на черкесском заводе Derways. Но за полтора году удалось продать немногим более 600 автомобилей и китайцы вновь свернули продажи.

На этот раз в JAC решили зайти со стороны Казахстана: там собирают сразу несколько моделей кроссоверов и легковых автомобилей этой марки. Причем кроссоверы JAC S3 собирают по полному циклу, а так как Казахстан входит в таможенный союз, то и пошлины на эти машины не нужны.

Пока JAC сертифицировал в России только кроссоверы S3 и S5. Первый — это компактный (длина - 4325 мм) кроссовер с передним приводом и полунезависимой задней подвеской. Машина оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с., хотя в Одобрении типа транспортного средства присутствует силовой агрегат мощностью 109 л.с.

JAC S3 доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач в базовой версии Luxury и с вариатором в комплектации Intelligent. В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер и легкосплавные колеса. Дорогая версия вдобавок имеет кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль и медиа-систему. Стоимость машины составляет 750 и 840 тысяч рублей соответственно.

Дизайн JAC S5 практически полностью «слизан» с первого поколения Hyundai ix35. Машина длиной 4475 мм также имеет только передний привод, но задняя подвеска здесь полностью независимая. Машина доступна с 2-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (по документам, на деле мощность двигателя составляет 177 л.с.). Коробка передач — исключительно «механика». Цены стартуют с отметки в 920 тысяч рублей.

А еще JAC в настоящее время занимается сертификацией пикапа JAC T6 и электромобиля iEV7S – это кроссовер с электромотором, который собирают в Казахстане.

Возвращение пока сложно назвать громким: у JAC пока только два дилера, один в Екатеринбурге, второй в Москве. Причем у московского дилера пока даже нет машин в наличии.

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При написании новости использовалась информация:
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