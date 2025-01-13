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О JAC JS6

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Джак ЖС6

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3 (все тесты)
Двигателей
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Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
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Цены
от 2 929 000
до 2 929 000
JAC S6 (2022) вид спереди
Передняя светотехника – модная, двухэтажная
JAC S6 (2022) вид сбоку
Этот цвет официально называется «белый глянец»
JAC S6 (2022) вид сзади
Экстерьер SUV создан в дизайн-центре JAC в Турине
JAC S6 (2022) вид сзади
Патрубки выпускной системы в диффузоре заднего бампера – не бутафория
JAC S6 (2022) передняя дверь
Белый кузов, черный салон – классика
JAC S6 (2022) передние кресла
Сиденья спортивного типа, с интегрированными подголовниками.
JAC S6 (2022) кресло водителя
У водительского сиденья есть память на три положения
JAC S6 (2022) салон
Кластер из двух экранов занимает большую часть передней панели
JAC S6 (2022) руль
На правой спице мультируля – управление медиассистемой, на левой –настройки автопилота
JAC S6 (2022) приборная панель
Единственное, что хорошо читается – крупная цифра скорости в левой части приборной панели
JAC S6 (2022) приборная панель
В этом ракурсе показания приборной панели видны лучше всего
JAC S6 (2022) панорамная крыша
Передняя секция панорамной крыши – сдвижная
JAC S6 (2022) рулевая колонка
Рулевая колонка регулируется по высоте
JAC S6 (2022) кнопки слева от руля
Небольшое семейство физических кнопок слева от руля
JAC S6 (2022) «лепестки» ручного выбора передач
За рулевым колесом – «лепестки» ручного выбора передач
JAC S6 (2022) монитор
Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto
JAC S6 (2022) монитор
Чтобы выбрать режим движения, нужно погрузиться в меню.
JAC S6 (2022) монитор
Все настройки автомобиля – через центральный экран
JAC S6 (2022) монитор
Камеры с круговым обзором и 3D-режимом
JAC S6 (2022) площадка индукционной зарядк
Площадка индукционной зарядки, этажом ниже, под «парящей консолью», есть USB-разъем
JAC S6 (2022) климат-контроль
Сенсорный блок управления климат-контролем лишен температурной шкалы
JAC S6 (2022) 6АМКП
Поворотный селектор шестиступенчатого «робота» – нефиксируемый
JAC S6 (2022) бокс в подлокотнике
Бокс в подлокотнике – охлаждаемый
JAC S6 (2022) второй ряд
Задний дверной проем довольно узкий
JAC S6 (2022) задний диван
Комфорт пассажира, сидящего в центре, будет ограничен выступом в центре дивана и трансмиссионным тоннелем на полу
JAC S6 (2022) задний диван
При посадке «сам за собой» места для ног достаточно
JAC S6 (2022) USB-разъемы
Пассажирам заднего ряда предлагаются два USB-разъема
JAC S6 (2022) багажное отделение
Полезный объем багажника – 670 литров
JAC S6 (2022) багажное отделение
12-вольтовая розетка в багажнике никогда не бывает лишней
JAC S6 (2022) багажное отделение
Справа и слева – удобные ниши
JAC S6 (2022) докатка
Под фальшполом – докатка. Шумо- и виброизоляции не наблюдается
JAC S6 (2022) багажное отделение
Сложив спинку заднего сиденья, получаем почти ровную грузовую площадку
JAC S6 (2022) колесо
Автомобиль обут в южнокорейские шины Kumho размерности 235/55 R18
JAC S6 (2022) задний свес
Дорожный просвет этого SUV – 160 миллиметров
JAC S6 (2022) скол на капоте
Скол на капоте уже начал ржаветь
JAC S6 (2022) моторный отсек
Моторный отсек не слишком хорошо защищен от дорожной грязи
JAC S6 (2022) антенна

Итальянский дизайн, китайские агрегаты, немецкие ассистенты

Марка JAC чаще всего сегодня вызывает ассоциации с «Москвичом» – его недавнее возрождение произошло на основе модельного ряда именно этой китайской компании, первым из новых «Москвичей» стал переименованный JAC JS4. Но JAC остается в России и под собственным именем. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманская модель компании на российском рынке, переднеприводный кроссовер JAC JS6.

Автомобиль дебютировал в Китае в 2021 году под именем Sehol QX, он стал детищем входящей в Volkswagen Group компании SEAT и совместного предприятия JAC–Volkswagen. Платформой послужила новая китайская MIS Haoxue (Modular Intelligence Structure), но использовавшая в том числе и модули «фольксвагеновской» платформы MQB. Машина получилась длиной 4605 мм, шириной 1890 мм, высотой 1700 мм и с колесной базой 2720 мм – всё в точности, как сегодня у тестового JAC JS6.

Силовой агрегат

Под капотом JAC JS6 поперечно установлена бензиновая рядная турбированная «четверка» объемом 1499 куб. см., развивающая максимальные 174 л.с. в диапазоне 4850-5500 оборотов в минуту и выдающая 280 Нм крутящего момента при 1600-3500 об/мин. Этот двигатель HFC4GC16E JAC выпускает с 2020 года, на нашем рынке он известен например, владельцам «Москвича 6». Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров, прямой впрыск, два фазорегулятора, гидрокомпенсаторов нет, потребляет бензин не ниже 95-го октанового числа. Примерный ресурс – 300 тысяч километров пробега. В трансмиссии переднеприводного кроссовера – шестиступенчатый преселективный «робот» DTF632, рассчитаный на передачу крутящего момента до 300 Нм. При установленной регламентом замене масла каждые 80 тысяч километров пробега ходит без ремонта до 250 тысяч км. C этим силовым агрегатом разгон полуторатонного с небольшим JAC JS6 до 100 км/ч происходит за 9,8 секунды, максимальная скорость машины – 180 км/ч.

Снаружи и внутри

Рисовали кроссовер в итальянском Турине, в дизайн-центре JAC, который с 2011 года возглавляет известный итальянец Даниэле Гальоне. Получилось изящно, лаконично и современно. Чистые линии кузова, черные накладки на боках и на колесных арках, подоконная линия изгибается легкой волной, поднимаясь, ближе к корме. Двухэтажная передняя светотехника, сзади – единая световая полоса фонарей, соединенных перемычкой. В целом JAC JS6 выглядит сдержанно и с достоинством, как и положено продукту, предназначенному для глобального рынка.

Та же картина и в салоне. Спортивного вида сиденья с интегрированными подголовниками. Интеллигентные темно-серые пластик и кожзам, черный рояльный лак, вставки под алюминий. Широченный сдвоенный экран, объединяющий приборную панель и тачскрин мультимедийной системы. Из центрального тоннеля к передней панели растет и загибается вверх экранчик климатической установки – как на некоторых премиальных марках. Позади него площадка индукционной зарядки, ниже, под «парящей» центральной консолью, большая ниша, там же прячется USB-разъем. Над головой панорамная крыша, если обернуться – просторный задний ряд, а объем багажника JAC JS6, к слову, – внушительные 670 литров. Центральный подлокотник раскрывается по-мерседесовски, надвое, в нем – бокс с регулировкой охлаждения. На высоком центральном тоннеле – крупная поворотная шайба, это селектор, управляющий «роботом», он нефиксируемый, так что ориентироваться нужно по индикации подсвеченных литер: R, N, D, M – да-да, у «робота» есть и ручной режим, это не считая подрулеаых лепестков. В обычном режиме D нужную передачу выбрать можно ненадолго, потом коробка вернётся к автоматическому управлению. А если установить селектор на M, выбранная подрулевым выключателем передача сохранится.

Трансмиссия, режимы движения

Впрочем, ручное управление «роботом» в JAC JS6, скорее, «для галочки» ну или для съездов с асфальта на просёлок – для более серьезного бездорожья переднеприводный кроссовер с клиренсом 160 мм не предназначен. Хотя переднеприводный, напомню,  JAC JS6 и вне асфальта не бессилен, его электроника умеет имитировать межколесные блокировки. Так, на подъеме с скользкой или рыхлой поверхностью она притормаживает то ведущее колесо, у которого меньше сцепление с дорогой, и заехать вверх в итоге можно.

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Ну а для передвижения по дорогам общего пользования у JAC JS6 есть набор пресетов движения разнообразия которых хватает за глаза. Нужно только знать, что на втором уровне центрального экрана среди прочих значков-символов есть один неприметный, нажимая на который начинаешь перебирать: Eco, Comfort, Sport. И вот Sport в JAC JS6 – точно не «для галочки»: руль тяжелеет, подхват, и без того неплохой, становится еще убедительнее – и вот на приборной панели уже высвечивается 140.

Проблемы эргономики

У приборной панели JAC JS6 есть три дизайна на выбор, самым удобным мне показался, условно «спортивный», с двумя оранжевыми кругами – спидометр и тахометр. В остальных вариантах многовато непонятных деталей, которые похоже, чисто для красоты. Даже еще с анимацией. А это все-таки приборная панель, рабочий инструмент водителя, а не заставка компьютерного экрана в спящем режиме. Какое-то ядро атома с вращающимися вокруг него электронами – зачем оно тут?

Чтобы разом покончить с мелкими эргономическими претензиями: во-первых, панель климатической установки лишена шкал и цифровых показаний. Сделать виртуальными кнопками потеплее-похолоднее можно, но как понять, сколько сделал в градусах? Далеко не сразу, совершенно в другом месте, в верхней части экрана мультимедиа, замечаешь очень мелкие цифры – показания температуры. А во-вторых, панель климата расположена так, что перекрывает доступ к площадке индукционной зарядки. Каждый раз кладя на зарядку смартфон, приходится поворачивать его ребром и выворачивать кисть руки. Ну и еще излишняя крикливость JAC JS3; отпирается и запирается автомобиль с громким звуковым сигналом.

На асфальте и вне его

Стихия JAC JS6, конечно, асфальт. Только лучше сразу отключить систему удержания в полосе, иначе она будет незаметно, но очень настойчиво и постоянно подруливать, мешая управлять машиной. И это, пожалуй, единственная претензия к системам помощи водителю, пришедшим, похоже, из Volkswagen и не устающим предупреждать водителя: держите руль обеими руками! вы пересекаете сплошную линию разметки! Что в городе, что на трассе управлять JAC JS6 легко и приятно: точный руль с настройками в соответствии с выбранным режимом движения, тормоза с хорошей обратной связью – с первых же метров за рулем JAC JS6 привыкаешь нажимать педаль с нужным усилием, не больше, не меньше.

Подвеска

Она у JAC JS независимая и спереди и сзади. На асфальте к подвеске нет вопросов, хотя при проезде некоторых «лежачих полицейских» возникает ощущение некоторой её «разобранности». Но при проезде по дороге, состоящей из бетонных плит, скорость уже надо снижать до буквально пешеходной: проезд каждого стыка сопровождается неприятным стуком. А на твёрдом проселке наоборот, принцип «выше скорость – меньше ям». Помню, похоже вела себя подвеска Volkswagen Teramont – может быть, именно так в JAC JS3 проявляют себя элементы платформы MQB?

Шумоизоляция

Автомобиль очень тихий, на холостых оборотах двигателя в салоне не слышно. А он, на самом деле, работает довольно громко – что особенно хорошо понимаешь, когда выходишь из машины, не заглушив мотор. Так что шумоизоляция в JAC JS6 на высоте. Впрочем, на просёлке мелкие камешки цокают и звякают по кузову громче, чем этого ожидаешь, словно по голому металлу. И сколы на капоте у автомобиля с пробегом чуть больше трех тысяч километров уже «зацвели».

Кому может быть интересен

В топовой версии Flagship за JAC JS6 просят 2,849 млн рублей. Максимальная выгода при условии кредита и трейд-ина уменьшит эту сумму на 200 тысяч рублей – таковы данные официального российского сайта JAC на момент написания этого текста, первая декада октября. За пятиместный переднеприводный кроссовер, с понятным ресурсом агрегатов, с интеллигентным экстерьером и модным интерьером, с большим багажником? Городской семье из трех человек может подойти. Хотя в этой ценовой категории на российском рынке есть несколько моделей, так что выбор есть.

Технические характеристики JAC JS6

ГАБАРИТЫ, ММ

4605х1890х1700

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2720

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

160

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1560-1590

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1499

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С ПРИ ОБ/МИН

174/4850-5500

МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН

280/1600-3500

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

Робот, 6-ст DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,9

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