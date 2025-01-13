Итальянский дизайн, китайские агрегаты, немецкие ассистенты

Марка JAC чаще всего сегодня вызывает ассоциации с «Москвичом» – его недавнее возрождение произошло на основе модельного ряда именно этой китайской компании, первым из новых «Москвичей» стал переименованный JAC JS4. Но JAC остается в России и под собственным именем. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманская модель компании на российском рынке, переднеприводный кроссовер JAC JS6.

Автомобиль дебютировал в Китае в 2021 году под именем Sehol QX, он стал детищем входящей в Volkswagen Group компании SEAT и совместного предприятия JAC–Volkswagen. Платформой послужила новая китайская MIS Haoxue (Modular Intelligence Structure), но использовавшая в том числе и модули «фольксвагеновской» платформы MQB. Машина получилась длиной 4605 мм, шириной 1890 мм, высотой 1700 мм и с колесной базой 2720 мм – всё в точности, как сегодня у тестового JAC JS6.

Силовой агрегат

Под капотом JAC JS6 поперечно установлена бензиновая рядная турбированная «четверка» объемом 1499 куб. см., развивающая максимальные 174 л.с. в диапазоне 4850-5500 оборотов в минуту и выдающая 280 Нм крутящего момента при 1600-3500 об/мин. Этот двигатель HFC4GC16E JAC выпускает с 2020 года, на нашем рынке он известен например, владельцам «Москвича 6». Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров, прямой впрыск, два фазорегулятора, гидрокомпенсаторов нет, потребляет бензин не ниже 95-го октанового числа. Примерный ресурс – 300 тысяч километров пробега. В трансмиссии переднеприводного кроссовера – шестиступенчатый преселективный «робот» DTF632, рассчитаный на передачу крутящего момента до 300 Нм. При установленной регламентом замене масла каждые 80 тысяч километров пробега ходит без ремонта до 250 тысяч км. C этим силовым агрегатом разгон полуторатонного с небольшим JAC JS6 до 100 км/ч происходит за 9,8 секунды, максимальная скорость машины – 180 км/ч.

Снаружи и внутри

Рисовали кроссовер в итальянском Турине, в дизайн-центре JAC, который с 2011 года возглавляет известный итальянец Даниэле Гальоне. Получилось изящно, лаконично и современно. Чистые линии кузова, черные накладки на боках и на колесных арках, подоконная линия изгибается легкой волной, поднимаясь, ближе к корме. Двухэтажная передняя светотехника, сзади – единая световая полоса фонарей, соединенных перемычкой. В целом JAC JS6 выглядит сдержанно и с достоинством, как и положено продукту, предназначенному для глобального рынка.

Та же картина и в салоне. Спортивного вида сиденья с интегрированными подголовниками. Интеллигентные темно-серые пластик и кожзам, черный рояльный лак, вставки под алюминий. Широченный сдвоенный экран, объединяющий приборную панель и тачскрин мультимедийной системы. Из центрального тоннеля к передней панели растет и загибается вверх экранчик климатической установки – как на некоторых премиальных марках. Позади него площадка индукционной зарядки, ниже, под «парящей» центральной консолью, большая ниша, там же прячется USB-разъем. Над головой панорамная крыша, если обернуться – просторный задний ряд, а объем багажника JAC JS6, к слову, – внушительные 670 литров. Центральный подлокотник раскрывается по-мерседесовски, надвое, в нем – бокс с регулировкой охлаждения. На высоком центральном тоннеле – крупная поворотная шайба, это селектор, управляющий «роботом», он нефиксируемый, так что ориентироваться нужно по индикации подсвеченных литер: R, N, D, M – да-да, у «робота» есть и ручной режим, это не считая подрулеаых лепестков. В обычном режиме D нужную передачу выбрать можно ненадолго, потом коробка вернётся к автоматическому управлению. А если установить селектор на M, выбранная подрулевым выключателем передача сохранится.

Трансмиссия, режимы движения

Впрочем, ручное управление «роботом» в JAC JS6, скорее, «для галочки» ну или для съездов с асфальта на просёлок – для более серьезного бездорожья переднеприводный кроссовер с клиренсом 160 мм не предназначен. Хотя переднеприводный, напомню, JAC JS6 и вне асфальта не бессилен, его электроника умеет имитировать межколесные блокировки. Так, на подъеме с скользкой или рыхлой поверхностью она притормаживает то ведущее колесо, у которого меньше сцепление с дорогой, и заехать вверх в итоге можно.

Ну а для передвижения по дорогам общего пользования у JAC JS6 есть набор пресетов движения разнообразия которых хватает за глаза. Нужно только знать, что на втором уровне центрального экрана среди прочих значков-символов есть один неприметный, нажимая на который начинаешь перебирать: Eco, Comfort, Sport. И вот Sport в JAC JS6 – точно не «для галочки»: руль тяжелеет, подхват, и без того неплохой, становится еще убедительнее – и вот на приборной панели уже высвечивается 140.

Проблемы эргономики

У приборной панели JAC JS6 есть три дизайна на выбор, самым удобным мне показался, условно «спортивный», с двумя оранжевыми кругами – спидометр и тахометр. В остальных вариантах многовато непонятных деталей, которые похоже, чисто для красоты. Даже еще с анимацией. А это все-таки приборная панель, рабочий инструмент водителя, а не заставка компьютерного экрана в спящем режиме. Какое-то ядро атома с вращающимися вокруг него электронами – зачем оно тут?

Чтобы разом покончить с мелкими эргономическими претензиями: во-первых, панель климатической установки лишена шкал и цифровых показаний. Сделать виртуальными кнопками потеплее-похолоднее можно, но как понять, сколько сделал в градусах? Далеко не сразу, совершенно в другом месте, в верхней части экрана мультимедиа, замечаешь очень мелкие цифры – показания температуры. А во-вторых, панель климата расположена так, что перекрывает доступ к площадке индукционной зарядки. Каждый раз кладя на зарядку смартфон, приходится поворачивать его ребром и выворачивать кисть руки. Ну и еще излишняя крикливость JAC JS3; отпирается и запирается автомобиль с громким звуковым сигналом.

На асфальте и вне его

Стихия JAC JS6, конечно, асфальт. Только лучше сразу отключить систему удержания в полосе, иначе она будет незаметно, но очень настойчиво и постоянно подруливать, мешая управлять машиной. И это, пожалуй, единственная претензия к системам помощи водителю, пришедшим, похоже, из Volkswagen и не устающим предупреждать водителя: держите руль обеими руками! вы пересекаете сплошную линию разметки! Что в городе, что на трассе управлять JAC JS6 легко и приятно: точный руль с настройками в соответствии с выбранным режимом движения, тормоза с хорошей обратной связью – с первых же метров за рулем JAC JS6 привыкаешь нажимать педаль с нужным усилием, не больше, не меньше.

Подвеска

Она у JAC JS независимая и спереди и сзади. На асфальте к подвеске нет вопросов, хотя при проезде некоторых «лежачих полицейских» возникает ощущение некоторой её «разобранности». Но при проезде по дороге, состоящей из бетонных плит, скорость уже надо снижать до буквально пешеходной: проезд каждого стыка сопровождается неприятным стуком. А на твёрдом проселке наоборот, принцип «выше скорость – меньше ям». Помню, похоже вела себя подвеска Volkswagen Teramont – может быть, именно так в JAC JS3 проявляют себя элементы платформы MQB?

Шумоизоляция

Автомобиль очень тихий, на холостых оборотах двигателя в салоне не слышно. А он, на самом деле, работает довольно громко – что особенно хорошо понимаешь, когда выходишь из машины, не заглушив мотор. Так что шумоизоляция в JAC JS6 на высоте. Впрочем, на просёлке мелкие камешки цокают и звякают по кузову громче, чем этого ожидаешь, словно по голому металлу. И сколы на капоте у автомобиля с пробегом чуть больше трех тысяч километров уже «зацвели».

Кому может быть интересен

В топовой версии Flagship за JAC JS6 просят 2,849 млн рублей. Максимальная выгода при условии кредита и трейд-ина уменьшит эту сумму на 200 тысяч рублей – таковы данные официального российского сайта JAC на момент написания этого текста, первая декада октября. За пятиместный переднеприводный кроссовер, с понятным ресурсом агрегатов, с интеллигентным экстерьером и модным интерьером, с большим багажником? Городской семье из трех человек может подойти. Хотя в этой ценовой категории на российском рынке есть несколько моделей, так что выбор есть.

Технические характеристики JAC JS6 ГАБАРИТЫ, ММ 4605х1890х1700 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2720 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1560-1590 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С ПРИ ОБ/МИН 174/4850-5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 280/1600-3500 ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Робот, 6-ст DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,9