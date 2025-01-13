Итальянский дизайн, китайские агрегаты, немецкие ассистенты
Марка JAC чаще всего сегодня вызывает ассоциации с «Москвичом» – его недавнее возрождение произошло на основе модельного ряда именно этой китайской компании, первым из новых «Москвичей» стал переименованный JAC JS4. Но JAC остается в России и под собственным именем. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманская модель компании на российском рынке, переднеприводный кроссовер JAC JS6.
Автомобиль дебютировал в Китае в 2021 году под именем Sehol QX, он стал детищем входящей в Volkswagen Group компании SEAT и совместного предприятия JAC–Volkswagen. Платформой послужила новая китайская MIS Haoxue (Modular Intelligence Structure), но использовавшая в том числе и модули «фольксвагеновской» платформы MQB. Машина получилась длиной 4605 мм, шириной 1890 мм, высотой 1700 мм и с колесной базой 2720 мм – всё в точности, как сегодня у тестового JAC JS6.
Под капотом JAC JS6 поперечно установлена бензиновая рядная турбированная «четверка» объемом 1499 куб. см., развивающая максимальные 174 л.с. в диапазоне 4850-5500 оборотов в минуту и выдающая 280 Нм крутящего момента при 1600-3500 об/мин. Этот двигатель HFC4GC16E JAC выпускает с 2020 года, на нашем рынке он известен например, владельцам «Москвича 6». Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров, прямой впрыск, два фазорегулятора, гидрокомпенсаторов нет, потребляет бензин не ниже 95-го октанового числа. Примерный ресурс – 300 тысяч километров пробега. В трансмиссии переднеприводного кроссовера – шестиступенчатый преселективный «робот» DTF632, рассчитаный на передачу крутящего момента до 300 Нм. При установленной регламентом замене масла каждые 80 тысяч километров пробега ходит без ремонта до 250 тысяч км. C этим силовым агрегатом разгон полуторатонного с небольшим JAC JS6 до 100 км/ч происходит за 9,8 секунды, максимальная скорость машины – 180 км/ч.
Рисовали кроссовер в итальянском Турине, в дизайн-центре JAC, который с 2011 года возглавляет известный итальянец Даниэле Гальоне. Получилось изящно, лаконично и современно. Чистые линии кузова, черные накладки на боках и на колесных арках, подоконная линия изгибается легкой волной, поднимаясь, ближе к корме. Двухэтажная передняя светотехника, сзади – единая световая полоса фонарей, соединенных перемычкой. В целом JAC JS6 выглядит сдержанно и с достоинством, как и положено продукту, предназначенному для глобального рынка.
Та же картина и в салоне. Спортивного вида сиденья с интегрированными подголовниками. Интеллигентные темно-серые пластик и кожзам, черный рояльный лак, вставки под алюминий. Широченный сдвоенный экран, объединяющий приборную панель и тачскрин мультимедийной системы. Из центрального тоннеля к передней панели растет и загибается вверх экранчик климатической установки – как на некоторых премиальных марках. Позади него площадка индукционной зарядки, ниже, под «парящей» центральной консолью, большая ниша, там же прячется USB-разъем. Над головой панорамная крыша, если обернуться – просторный задний ряд, а объем багажника JAC JS6, к слову, – внушительные 670 литров. Центральный подлокотник раскрывается по-мерседесовски, надвое, в нем – бокс с регулировкой охлаждения. На высоком центральном тоннеле – крупная поворотная шайба, это селектор, управляющий «роботом», он нефиксируемый, так что ориентироваться нужно по индикации подсвеченных литер: R, N, D, M – да-да, у «робота» есть и ручной режим, это не считая подрулеаых лепестков. В обычном режиме D нужную передачу выбрать можно ненадолго, потом коробка вернётся к автоматическому управлению. А если установить селектор на M, выбранная подрулевым выключателем передача сохранится.
Впрочем, ручное управление «роботом» в JAC JS6, скорее, «для галочки» ну или для съездов с асфальта на просёлок – для более серьезного бездорожья переднеприводный кроссовер с клиренсом 160 мм не предназначен. Хотя переднеприводный, напомню, JAC JS6 и вне асфальта не бессилен, его электроника умеет имитировать межколесные блокировки. Так, на подъеме с скользкой или рыхлой поверхностью она притормаживает то ведущее колесо, у которого меньше сцепление с дорогой, и заехать вверх в итоге можно.
Ну а для передвижения по дорогам общего пользования у JAC JS6 есть набор пресетов движения разнообразия которых хватает за глаза. Нужно только знать, что на втором уровне центрального экрана среди прочих значков-символов есть один неприметный, нажимая на который начинаешь перебирать: Eco, Comfort, Sport. И вот Sport в JAC JS6 – точно не «для галочки»: руль тяжелеет, подхват, и без того неплохой, становится еще убедительнее – и вот на приборной панели уже высвечивается 140.
У приборной панели JAC JS6 есть три дизайна на выбор, самым удобным мне показался, условно «спортивный», с двумя оранжевыми кругами – спидометр и тахометр. В остальных вариантах многовато непонятных деталей, которые похоже, чисто для красоты. Даже еще с анимацией. А это все-таки приборная панель, рабочий инструмент водителя, а не заставка компьютерного экрана в спящем режиме. Какое-то ядро атома с вращающимися вокруг него электронами – зачем оно тут?
Чтобы разом покончить с мелкими эргономическими претензиями: во-первых, панель климатической установки лишена шкал и цифровых показаний. Сделать виртуальными кнопками потеплее-похолоднее можно, но как понять, сколько сделал в градусах? Далеко не сразу, совершенно в другом месте, в верхней части экрана мультимедиа, замечаешь очень мелкие цифры – показания температуры. А во-вторых, панель климата расположена так, что перекрывает доступ к площадке индукционной зарядки. Каждый раз кладя на зарядку смартфон, приходится поворачивать его ребром и выворачивать кисть руки. Ну и еще излишняя крикливость JAC JS3; отпирается и запирается автомобиль с громким звуковым сигналом.
Стихия JAC JS6, конечно, асфальт. Только лучше сразу отключить систему удержания в полосе, иначе она будет незаметно, но очень настойчиво и постоянно подруливать, мешая управлять машиной. И это, пожалуй, единственная претензия к системам помощи водителю, пришедшим, похоже, из Volkswagen и не устающим предупреждать водителя: держите руль обеими руками! вы пересекаете сплошную линию разметки! Что в городе, что на трассе управлять JAC JS6 легко и приятно: точный руль с настройками в соответствии с выбранным режимом движения, тормоза с хорошей обратной связью – с первых же метров за рулем JAC JS6 привыкаешь нажимать педаль с нужным усилием, не больше, не меньше.
Она у JAC JS независимая и спереди и сзади. На асфальте к подвеске нет вопросов, хотя при проезде некоторых «лежачих полицейских» возникает ощущение некоторой её «разобранности». Но при проезде по дороге, состоящей из бетонных плит, скорость уже надо снижать до буквально пешеходной: проезд каждого стыка сопровождается неприятным стуком. А на твёрдом проселке наоборот, принцип «выше скорость – меньше ям». Помню, похоже вела себя подвеска Volkswagen Teramont – может быть, именно так в JAC JS3 проявляют себя элементы платформы MQB?
Автомобиль очень тихий, на холостых оборотах двигателя в салоне не слышно. А он, на самом деле, работает довольно громко – что особенно хорошо понимаешь, когда выходишь из машины, не заглушив мотор. Так что шумоизоляция в JAC JS6 на высоте. Впрочем, на просёлке мелкие камешки цокают и звякают по кузову громче, чем этого ожидаешь, словно по голому металлу. И сколы на капоте у автомобиля с пробегом чуть больше трех тысяч километров уже «зацвели».
В топовой версии Flagship за JAC JS6 просят 2,849 млн рублей. Максимальная выгода при условии кредита и трейд-ина уменьшит эту сумму на 200 тысяч рублей – таковы данные официального российского сайта JAC на момент написания этого текста, первая декада октября. За пятиместный переднеприводный кроссовер, с понятным ресурсом агрегатов, с интеллигентным экстерьером и модным интерьером, с большим багажником? Городской семье из трех человек может подойти. Хотя в этой ценовой категории на российском рынке есть несколько моделей, так что выбор есть.
|
Технические характеристики JAC JS6
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4605х1890х1700
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2720
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
160
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1560-1590
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензиновый L4, турбонаддув
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1499
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С ПРИ ОБ/МИН
|
174/4850-5500
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН
|
280/1600-3500
|
ПРИВОД
|
Передний
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Робот, 6-ст DCT
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
180
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
9,8
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
6,9
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