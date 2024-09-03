JAC JS6 имеет все шансы стать бестселлером российского рынка. Редакция «Автопанорамы» взялась тщательно изучить этот автомобиль во время длительного Ресурсного теста. Традиционно мы предлагаем отчет из нескольких частей, в первой — рассказ о том, какое отношение к «шестерке» имеют немцы и итальянцы
Автомобили марки JAC хорошо зарекомендовали себя на российском рынке. Линейка моделей в РФ представлена вариантами на любой вкус и для любой задачи, от компактного кроссовера JS3 до лифтбека J7 и даже пикапов T8, T8 Pro и флагмана T9. Одна из самых популярных моделей — среднеразмерный кроссовер JS6, о котором и пойдет речь дальше. В Поднебесной он носит название Sehol QX и является свежим продуктом. Продажи этого кроссовера в КНР начались в 2021 году.
JAC JS6 имеет в России сразу два ОТТС, в которых производителями указаны завод «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане и китайская Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.
По внешним габаритам (4605x1890x1700 мм) кроссовер сопоставим с Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Однако колесная база — 2720 мм — едва ли не самая большая в сегменте, и это одно из важных преимуществ модели, напрямую связанное с простором салона и багажника на 670 л.
Еще один сильный козырь — технологическое родство с моделями Volkswagen. В 2017 году Volkswagen Group и JAC создали СП, плоды этого сотрудничества проявились в полной мере и в нашем герое. В частности, JAC JS6 базируется на модульной платформе MIS Haoxue, разработанной совместно с немецкими инженерами. А именно в эту «тележку» интегрированы некоторые модули фольксвагеновской платформы MQB. Не без содействия немецкого автогиганта удалось обеспечить и пятизвездочный рейтинг безопасности по системе C-NCAP.
Внешний вид и интерьер JS6 создавали специалисты Центра дизайна JAC в итальянском Турине. Как следствие, кроссовер выглядит интересно и экспрессивно. Фактурные бамперы, двухъярусная оптика (галогеновая в «базе» и светодиодная в «старших» комплектациях), энергичные выштамповки боковин, волнообразная подоконная линия и дуэт патрубков выхлопа дополнены решениями, работающими на эргономику. Например, у модели крупные внешние зеркала на ножках, напоминающие по форме аналогичные элементы кроссоверов Volkswagen Group. Большая площадь остекления обеспечивает приличную обзорность. Широкие же двери полностью прикрывают пороги, так что одежду при высадке и посадке не испачкаешь.
Интерьер выглядит современно и презентабельно, многочисленные стилевые цитаты из грандов индустрии дополнены яркими оригинальными решениями. Виртуальный кластер 12,3 дюймовых приборки и тачскрина информативен и отличается четкой графикой. «Физических» кнопок не много, и почти все они расположены на напольной консоли. Селектор коробки передач выполнен в виде хромированной шайбы с насечкой на боковой грани.
Напольная консоль, как и оптика, — двухъярусная, причем нижний этаж очень просторный, сюда можно положить телефоны, ключи, кошельки и прочие мелочи. Отсек с беспроводной зарядкой находится за виртуальным блоком «климата», выполненного в виде небольшого заборчика.
Передние кресла с развитым профилем и интегрированными подголовниками привычнее видеть в спорткарах или как минимум в спортивных кроссоверах. По всей видимости, к их разработке также приложили руку немецкие спецы. Да и элементы фурнитуры (скажем, клавиши электрорегулировки) напоминают о моделях Volkswagen и Skoda. Между сиденьями смонтирован глубокий охлаждаемый бокс-подлокотник.
На российском рынке JAC сделал ставку на комбинацию бензинового двигателя объемом 1,5 л, мощностью 174 л. с. с 6 ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями и передний привод. Такое сочетание позволяет ускоряться до 100 км/ч за 9,8 с, развивать «максималку» 180 км/ч и расходовать в смешанном цикле 6,9 л/100 км бензина.
Принципиально, что кроссовер хорошо оснащен уже в базовой комплектации Comfort — здесь по умолчанию идут четыре подушки безопасности, ABS, ESP, электронная приборная панель и медиацентр с 12,3 дюймовыми экранами, камера заднего вида, задний парктроник, 18 дюймовые диски, обогрев передних сидений, датчик света, бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой и отделка сидений экокожей.
В среднем исполнении Luxury имеется уже шесть эйрбегов, панорамная крыша, полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, электропривод передних сидений и пятой двери, система кругового обзора 360° и беспроводная зарядка для гаджетов. Топовый же вариант Flagship — это прежде всего расширенный комплекс электронных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, автоматическая система аварийного торможения (АЕВ), функции предупреждения о фронтальном столкновении и выезде из занимаемой полосы движения, мониторинга слепых зон и автоматического переключения ближнего/дальнего света. С учетом того, что вилка цен составляет 2?399?000–2?849?000 рублей, потенциальные покупатели этого примечательного автомобиля могут подобрать вариант под свои потребности и кошелек, а приобретать машину по программам кредита и трейд-ин еще более выгодно.
|
Технические характеристики JAC JS6
|
Габариты
|
4605х1890х1700 мм
|
Колесная база
|
2720 мм
|
Дорожный просвет
|
160 мм
|
Объем багажника
|
490–1080 л
|
Снаряженная масса
|
1560–1590 кг
|
Двигатель
|
бензиновый L4 с турбонаддувом,
|
Объем
|
1499 см3
|
Мощность
|
174 л.с. при 4850–5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
280 Нм при 1600–3500 об/мин
|
Трансмиссия
|
робот. 6-ступенчатая
|
Привод
|
передний
|
Макс. скорость
|
180 км/ч
|
Средний расход топлива
|
6,9 л/100 км
|
Объем бака
|
55 л
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