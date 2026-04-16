Чем еще интересен самый популярный в России пикап

По статистике в прошлом году самыми продаваемыми пикапами у нас в стране оказались пикапы JAC, их купили в количестве 4964 штук. И три с половиной тысячи из них – флагманские JAC T9. Которые в результате оказались в 2025 году самыми популярными пикапами у нас в стране. И заработали сразу две премии: «Золотои? Клаксон» в номинации «Пикап года» и «Коммерческии? автомобиль» 13-и? премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Сегодня JAC T9 на тесте в motorpage.ru – в дизельной версии.

Экстерьер и интерьер

Формально JAC T9 считается пикапом среднеразмерным. Но когда пытаешься выехать на нем с плотно заставленной другими машинами парковки пресс-парка, автомобиль ощущается просто огромным, хорошо, что выручают камеры кругового обзора.

Длина машины 5330 мм, ширина 1965 мм, высота 1880 мм, колесная база – 3110 мм. Дизельный JAC T9 внешне отличается от бензинового не хромированной, а черной решеткой радиатора. А так – те же металлические бамперы, так же колесные арки защищены по краям пластиковыми расширителями. Фиксированные металлические подножки облегчают посадку в салон, на передних стойках есть еще и удобные ручки, но вот задним пассажирам хвататься не за что. Еще тестовый автомобиль лишен задних буксировочных петель и подготовки под фаркоп – но установка его и лебедки на JAC T9 теперь сертифицирована.

Что еще важно для грузового полноприводника? Конечно, углы въезда и съезда, они у JAC T9 составляют 27 и 23 градуса соответственно. Длина переднего свеса 945 мм, заднего 1245 мм. Дорожный просвет хоть и не самый выдающийся, 210 мм, зато глубина преодолеваемого брода – 800 мм, едва ли не лучшая в классе.

В салоне – темные пластик и кожзам с красной прострочкой, вставки под алюминий. Интерьер не утилитарного пикапа, а действительно флагманской модели. Передние кресла с подогревом, над ними есть люк. Но руль не обогревается и регулируется только по высоте. За ним – семидюймовая цифровая комбинация приборов, правее, в центре передней панели сенсорный дисплей мультимедийной системы с диагональю 10,4 дюйма, под ним физические кнопки некоторых регулировок климата, еще ниже панель беспроводной зарядки, USB-разъемы, розетка. На широкой центральной консоли – джойстик управления коробкой, флажок выбора режимов движения, шайба управления раздаткой. Кнопки ручника, автохолда, подогревов стекол, Webasto, отключения ESP. Второй ряд сидений лишен подогревов, но здесь есть и свои дефлекторы вентиляции с регулировками, и два USB-разъема, и откидной подлокотник с подстаканниками.

Кузов тестовой машины накрыт трехсекционной складной крышкой, оборудован стальной дугой безопасности. Есть четыре крепежные петли, пол и стенки имеют антивандальное покрытие. Длина грузовой платформы 1520 мм, ширина 1590 мм, высота борта 470 мм. Откидной борт не имеет гидроупоров, но снабжен электрозамком, выдерживает нагрузку до 250 кг. Важно, что у дизельной версии JAC T9 паспортную грузоподъемность снизили до 980 кг, так что ограничения грузового каркаса на этот пикап не распространяются.

Агрегаты

Тестовый JAC T9 оснащен двухлитровым четырехцилиндровым рядным дизелем с турбиной Garrett, развивающим максимальную мощность в 163 л.с. при 3600 об/мин и выдающим максимум крутящего момента 410 Нм при 1500-2500 об/мин. Заводской код двигателя – HFC4DB22E1, этот дизель выпускается JAC с 2023 года и ставится также на пикап T8 Pro. В системе питания применена топливная рампа с непосредственным впрыском и давлением 2000 бар. Ресурс мотора с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока составляет примерно 300 тыс км. В приводе ГРМ – цепь. В дизельном JAC T9 с завода ставится предпусковой подогреватель Webasto.

В трансмиссии машины применена восьмидиапазонная автоматическая коробка ZF 8HP50, которая выпускается на заводе в Германии с 2014 года. Этот агрегат используют в своих автомобилях BMW, Chrysler, Dodge, Jeep. Коробка рассчитана на передачу крутящего момента до 500 Нм в системе заднего или полного привода и при замене масла и фильтра каждые 60 тысяч км пробега имеет примерный ресурс в 300 тыс км.

С этими двигателем и коробкой JAC T9, имеющий снаряженную массу 2055 кг, разгоняется до максимальной скорости 150 км/ч. Время разгона до сотни производитель не указывает. Паспортный расход топлива – 7,8 литра на 100 км пробега в смешанном цикле движения.

Конструкция JAC T9 – кузов на раме лестничного типа. Привод полный, крутящий момент постоянно передается на задние колеса в режиме 2WD. Передние раздаточная коробка BorgWarner с электронным управлением и пониженным рядом передач подключает по схеме part-time в режимах 4H и 4L, межосевого дифференциала нет. Дифференциал в переднем мосту свободный, задний – самоблокирующийся Eaton производства США. Передняя подвеска JAC T9 пружинная на параллельных рычагах, в задней использованы пятилистовые рессоры. Впрочем, недавно появились JAC T9 в комплектации Urban, с независимой многорычажной задней подвеской Multilink.

В движении

Первое впечатление за рулем JAC T9 – высокая посадка, хороший обзор, как во всяком большом пикапе. Поначалу ощущается нехватка регулировки рулевой колонки по вылету. Придвигаешь сиденье к рулю – ноги слишком согнуты, колени слишком подняты. Отодвигаешь, чтобы стало удобно ногам – приходится слишком вытягивать руки, чтобы достать до руля. Но потом как-то приспосабливаешься.

Точно так же нужно время, чтобы привыкнуть к работе тормозов, научиться дозировать усилие на педали, переборщишь – и JAC T9 сразу резко клюет носом. А машина-то тяжелая. Это добавляет некоторой нервности в вождение. К тому же тестовая машина уже на зимней шипованной резине, а на улице хоть и ноябрь с мокрым снегом и дождем, но при этом плюс пять, так что асфальт еще голый. И стоит немного пережать педаль тормоза – двухтонный с лишним заднеприводный грузовик идет на шипах по асфальту юзом, занося корму. Почему заднеприводный? Потому что еду в режиме 2WD – полнопривродный режим 4H, не говоря уж о 4L, для JAC T9 на твердых поверхностях запрещен, как уже было сказано, нет межосевого дифференциала. И, забегая вперед, даже после короткого, в два километра, проезда на небольшой скорости по влажной грунтовке в кабине машины запахло горелым. Так что второй мост, в сущности, тут только чтобы красться по камням, пашне, глубокому снегу, проезжать броды. И все это JAC T9 делает успешно, в чем легко убедиться, съехав с подмосковной дороги на поле, и переведя селектор в положении 4L – через нейтраль коробки, конечно.

Но вот по городскому зимнему асфальту волей-неволей едешь медленнее, чем позволяет двигатель. И на трассе до нештрафуемых 128 км/ч разгоняешься только на прямых: есть ощущение, что в случае чего машину даже в легком повороте можно не поймать. А еще добавляющий неустойчивости высокий профиль шин, а еще автомобиль даже на прямой нуждается в подруливании – задняя подвеска на рессорах не добавляет курсовой устойчивости при незаслуженном кузове. К слову, обратную связь от руля можно настроить в трех вариантах: Sport, Standart, Comfort.

Ну и ощущение, что тормоза эту махину осаживают с трудом. Поэтому дистанцию до впереди идущего автомобиля держишь увеличенную. И когда в этот просвет все время всовываются легковые машины, начинаешь нервничать, понимать водителей большегрузов. В общем, комфортный предел скорости на JC T9 – 90 км/ч. К тому же дальше уже начинает немного давит на уши гул от шипованных шин, в разговоре с пассажиром приходится их перекрикивать. А вот голос дизельного двигателя, против ожиданий, хоть и различим, но не досаждает.

Подвеска JAC T9 на небольшой скорости в деталях передает водителю информацию о мельчайших дорожных неровностях, а при увеличении скорости легко справляется даже с крупными, больше скорость – меньше ям, «лежачих полицейских» автомобиль проходит, не требуя замедления, уверенно, с мягким толчком.

Так что приятнее всего на JAC T9 неспешно ехать по тихой загородной дороге, не ставя рекордов скорости и управляемости. И обгоны – не конек этого пикапа. На знакомом отрезке пути, где снято ограничение по обгону, обычно тут же давишь педаль газа, чтобы обогнать грузовики, которые тащатся впереди. Но вот я за рулем JAC T9, передо мной на 60 км/ч пыхтит груженая «Газель», и у меня совершенно нет никакого желания ее обгонять. «Фишка» дизельного JAC T9 – равномерная тяга, а не динамика. Несмотря на то, что у автомобиля есть четыре режима движения, включая Sport, позволяющий крутить двигатель в отсечку. Normal – понятно, Snow полностью отключает первую передачу и автомобиль стартует со второй. Выбирай любой тумблером-флажком – но в повседневной жизни достаточно и Eco, который стремится держать обороты двигателя в диапазоне 1500–1700. И в этом «экономичном» на трассе при постоянных 80 км/ч автомобиль показал расход в 6,8 литра на 100 км. А пробег на полном баке составил 1200 км.

Мультимедиа JAC T9 удивила: при подключении смартфона через Apple CarPlay иногда вдруг гаснет экран. Только что он показывал маршрут на гугл-карте, играла музыка, а потом раз – тишина и темнота. Дальше на экране загорается фирменная заставка JAC, система перезагружается и возвращается к работе. Но вдруг – опять: зависание, отключение, перезагрузка. И так несколько раз. Что особенно неприятно, когда едешь по незнакомому маршруту, сверяясь с картой, а карты-то вдруг и нет. В пресс-парке объяснили, что это особенность работы с чуждой для китайцев Apple CarPlay, с их родным Android Auto такого в JAC T9 не бывает.

Кого может заинтересовать автомобиль

Выбор китайских пикапов в России сегодня широкий: Changan, Dongfeng, Foton, Great Wall, Huanghai и так далее, причем у некоторых марок не по одной, а по две-три модели машин с грузовой площадкой позади пассажирской кабины. И разброс цен – от 2,8 млн до 5,6 млн рублей. По части цены дизельный JAC T9 выглядит золотой серединой, на момент написания этого текста за тестовый автомобиль в комплектации Explore просили 3,819 млн рублей.

Теоретически с такой ценой JAC T9 мог бы выступить в роли универсального полноприводника, альтернативы семейному кроссоверу. Но этому мешают его размеры, мало приемлемые в городской эксплуатации, не самый просторный задний ряд, отсутствие багажника в его привычном виде. А главное – схема полного привода, не имеющего режима auto. Что на асфальте делает этот пикап, трехтонный с лишним при полной загрузке, моноприводным. Летом это еще ничего, но зимой ежедневное управление тяжелой заднеприводной машиной в снежно-гололедной каше на городской улице станет удовольствием не для всех. Несмотря на помощь электронных ассистентов.

Так что JAC T9 больше заинтересует людей, живущих за городом, тех, кому важны его грузовые и одновременно внедорожные возможности. Привезти стройматериалы для загородного дома или запас топлива на зиму. Доставить квадроцикл или снегоход к месту покатушек. Гарантированно выехать утром из своего поселка по заваленной снегом или раскисшей от дождя грунтовке и вернуться обратно. Преодолеть ручей, который превращается весной в небольшую речку. Все ему будет по силам.

Плюс к этому JAC T9 на вид – не бюджетная «рабочая лошадка», он красив.

Технические характеристики JAC T9 ГАБАРИТЫ, ММ 5330х1965х1880 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3110 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2055 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный, L4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1999 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 163 при 3600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 410 при 1500-2500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКП-8 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С н/д СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,8