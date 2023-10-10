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О Jetour Dashing

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Джетур Дашинг

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Jetour Dashing (2023) вид спередиJetour Dashing (2023) вид спередиJetour Dashing (2023) вид сбокуJetour Dashing (2023) вид сзадиJetour Dashing (2023) вид сзади
Jetour Dashing (2023) логотип на капоте
Передок автомобиля украшен фирменным логотипом Jetour. Решётка радиатора чем-то напоминает кирпичную кладку
Jetour Dashing (2023) передний свет
Интересна передняя светотехника. Вверху — полоски дневных ходовых огней, ниже — основные фары. Они включаются и выключаются автоматически, в зависимости от освещения
Jetour Dashing (2023) боковое зеркало
Наружные зеркала на «ножках». В них встроены камеры системы кругового обзора. Отражающие элементы большие
Jetour Dashing (2023) ручка двери
Вот так оригинально выдвигаются наружные ручки при отпирании дверей. Если центральный замок разблокирован, ручки можно выдвинуть вручную
Jetour Dashing (2023) задний фонарь
Задние фонари — узкие, заострённые. Источниками света служат диоды
Jetour Dashing (2023) дверь
Внутренние панели дверей представляют сложные сочетания многочисленных материалов. Сборка — качественная, элементы подогнаны друг к другу тщательно
Jetour Dashing (2023) дверь
Впервые встречаю электронные дисплеи на дверях. Вот вам и бюджетный кроссовер
Jetour Dashing (2023) дверь
Красный «язычок» на двери имеет магнитный металлический элемент и, судя по всему, служит держателем зонтика, который можно разместить в нише в обивке двери
Jetour Dashing (2023) выключатель электрического стояночного тормоза
Долго я искал в автомобиле этот элемент. Уже решил, что его нет, а он нашёлся. Эта клавиша — выключатель электрического стояночного тормоза
Jetour Dashing (2023) салон
На первый взгляд, кроссовер оснащён по минимуму. На самом деле, богатству оснащения позавидуют и более дорогие модели
Jetour Dashing (2023) салон
Взглянем на торпедо со стороны переднего пассажирского кресла
Jetour Dashing (2023) руль
Шарообразные элементы на спицах руля способны не только вращаться, их можно нажимать влево и вправо
Jetour Dashing (2023) руль
Разобраться с органами управления на руле нетрудно. С правой спицы можно управлять «музыкой». А вращающийся элемент на левой спице позволяет изменять температуру в салоне
Jetour Dashing (2023) приборная панель
Собственно панель приборов в «Дашинге» небольшая, по размерам она чуть превосходит экран спартфона. Она легко вписывается в руль и отлично читается
Jetour Dashing (2023) подрулевой рычажок
Переключателем трансмиссии служит правый подрулевой рычажок
Jetour Dashing (2023) подрулевой рычажок
На левый рычажок вынесено множество функций, но разобраться с ними несложно, как и привыкнуть к необычному элементу
Jetour Dashing (2023) центральный динамик
Центральный динамик подобного оформления уже встречался мне в китайских моделях. Он не просто украшен диодной подсветкой,...
Jetour Dashing (2023) центральный динамик
...но и способен повторять сигналы поворота. В этом случае цвет подсветки меняется на жёлтый
Jetour Dashing (2023) монитор
При пуске двигателя автомобиль выдал на центральный экран карту мира, но на самом деле даже с географией Подмосковья система знакома не очень хорошо
Jetour Dashing (2023) монитор
С помощью этого экрана выбираем режим движения и контролируем расход топлива — средний и мгновенный
Jetour Dashing (2023) монитор
Настраиваем различные системы активной безопасности автомобиля. Их можно не только активировать, но и задать чувствительность
Jetour Dashing (2023) монитор
Даже корректор фар здесь вынесен на центральный экран
Jetour Dashing (2023) монитор
Камеры кругового обзора предлагают отличные картинки и массу настроек — обратите внимание на левую часть экрана
Jetour Dashing (2023) отделка салона
В отделке салона также применено множество различных материалов. Один из них напоминает замшу с тиснением
Jetour Dashing (2023) подлокотник
Вот такой необычный здесь подлокотник — парящий в полном смысле слова. На нём расположены подстаканники и панель для беспроводной зарядки смартфона
Jetour Dashing (2023) подлокотник
Под парящим подлокотником — разъёмы USB. Слева, относительно водителя, гнездо для зарядки, справа — «музыкальное»
Jetour Dashing (2023) передние кресла
Сиденья — спортивного «покроя». Такие устанавливаются во все модификации кроссовера. Доступны два сочетания цветов: чёрный с красным и серый с белым
Jetour Dashing (2023) передние кресла
В спинках выполнены вот такие «окна», напоминающие прорези в спортивных «ковшах» для крепления пятиточечных ремней безопасности
Jetour Dashing (2023) передние кресла
В максимальной комплектации автомобиль имеет электрорегулировки обеих передних кресел
Jetour Dashing (2023) дверь
Пассажирские двери оснащены по нижним краям широким молдингом с уплотнителем. Благодаря этому пороги кузова чистые
Jetour Dashing (2023) молдинг
Так выглядит молдинг снаружи. Пластмасса рифлёная, что слегка напоминает карбоновую отделку
Jetour Dashing (2023) дверь
Отделка внутренних панелей задних дверей по качеству материалов не уступает отделке передних, но электронных дисплеев здесь нет
Jetour Dashing (2023) воздуховод
Торец центрального бокса-подлокотника со стороны заднего сиденья
Jetour Dashing (2023) задний диван
Относительно небольшой кроссовер просторен внутри. Ширина заднего дивана от двери до двери 145 см, расстояние для ног при посадке «за мной» 24 см
Jetour Dashing (2023) задний диван
Современный дизайнерский, молодёжный автомобиль вполне практичен: спинка заднего сиденья складывается по частям
Jetour Dashing (2023) багажное отделение
Багажник удобен тем, что высота под шторкой — без малого полметра. Сегодня чаще встречаются низкие, плоские пространства для груза
Jetour Dashing (2023) багажное отделение
Под фальшполом, который можно установить вот так, под углом, находится небольшое свободное пространство,...
Jetour Dashing (2023) запаска-докатка
...а под ним — запаска-докатка. Хотя здесь вполне можно было бы разместить полноразмерное колесо
Jetour Dashing (2023) задняя подвеска
Задняя подвеска независимая, это большой плюс модели
Jetour Dashing (2023) глушитель
В системе выпуска применён один основной глушитель, из которого «растут» два патрубка. Правда, в дизайне заднего бампера они никак не «обыграны»
Jetour Dashing (2023) моторный отсек
190-сильный турбодвигатель обеспечивает кроссоверу отличную динамику. Но его задорный характер лучше раскрывается на трассе
Jetour Dashing (2023) моторный отсек
Снимаем декоративную крышку. Под ней видны датчики фаз газораспределения и выстроившиеся в ряд катушки зажигания для каждой из четырёх свечей
Jetour Dashing (2023) моторный отсек
Так выглядит электронная заслонка. Механической связи с педалью «газа» у неё нет, управление происходит по проводам
Jetour Dashing (2023) моторный отсек
Агрегаты турбонаддува спрятались за двигателем ближе к моторному щиту
Jetour Dashing (2023) моторный отсек
Судя по «стаканам» крепления передних стоек подвески, поперечный и продольный наклоны стоек у кроссовера невелики
Jetour Dashing (2023) моторный отсек
Левая — по ходу автомобиля — часть моторного отсека. Здесь находятся аккумулятор, блок реле и предохранителей, корпус воздушного фильтра
Jetour Dashing (2023) вид спередиJetour Dashing (2023) вид сзадиJetour Dashing (2023) ключ-брелок

Когда идёшь по площадке перед мультибрендовым дилерским центром, создаётся впечатление, что находишься на стартовой площадке космодрома будущего. Однако даже среди ультрасовременных моделей автомобилей, представленных сегодня на российском рынке, китайский кроссовер Jetour Dashing найти нетрудно. Он выделяется своим имиджем, собственным «лицом»

Плодятся, как кролики: по-другому о многочисленных китайских кроссоверах и не скажешь. Удивительно, но «поднебесным» инженерам и дизайнерам удаётся создавать оригинальные, непохожие друг на друга модели. Хотя Jetour Dashing и имеет  некоторое сходство с новинками от компании Changan. Например, благодаря решётке радиатора, похожей не на обычную «плетёнку», а, скорее, на кирпичную стену. А задние светодиодные фонари перекликаются с кроссовером Omoda C5.

Ничего обычного

В то же время новинка имеет немало оригинальных, броских деталей. Те же тонкие полоски передней светотехники. Это не основные фары, дорогу освещают другие, расположенные ниже, и освещают, надо сказать, неплохо. А верхние полоски — дневные ходовые огни.

На приближение владельца с оригинальным брелоком в кармане Dashing реагирует «откидыванием» утопленных в двери наружных ручек. Почти как «Ягуары». Только ручки у него не «выезжают» из дверей, а выдвигаются под углом. Под такой ручкой на водительской двери обнаруживается замочная скважина. Но где ключ от неё? Родной брелок напоминает четырёхугольный окатыш-гальку — тоже необычная вещица, честно говоря, впервые вижу такой.

Но интерьером автомобиль не просто поражает — шокирует. Отперев вам двери, он одновременно включает пару аккордов бравурной приветственной музыки и активирует экран в центре торпедо. Я не поленился измерить его диагональ рулеткой: получилось 42 сантиметра, по техническим же данным, здесь 15,6 дюйма, как в стандартном ноутбуке. Вы встречали где-нибудь подобное?

На всю поверхность экрана разворачивается карта мира. Этакая смелая заявка: китайский кроссовер готов доставить вас хоть в Австралию. Решаю проверить, а хорошо ли он знает географию. И задаю в поиске точку назначения: Khyber Pass. Это проход-перевал в горах между Пакистаном и Афганистаном, известный больше тысячи лет. Ну-ка, Dashing, если не маршрут до него из Москвы проложи, так хоть на карте отметь точечкой. Увы, автомобиль такого места не знает и сообщает об ошибке. По-русски.

Правда, карта Москвы на гигантском экране отображается довольно точно. И вообще экран богат функционалом. В движении на него выводятся все основные параметры, включая, например, средний и мгновенный расход топлива, давление воздуха в шинах, настройки аудиосистемы. Подключить смартфон по Bluetooth? Не проблема. Экран сенсорный, откликается быстро.

Не знаю, что означает слово Dashing по-китайски, но мне оно напомнило английский термин dash-board — панель приборов. Интересно, что эта самая панель в «Дашинге» очень маленькая, размером, наверное, со смартфон. Она с лёгкостью «вписывается» в обод рулевого колеса и отлично читается водителем, независимо от времени суток. Информации на ней немного, но это разумный минимум. Конечно, ни о каких стрелках спидометра и тахометра нет и речи, но в данном случае модерн оптимальнее классики.

Всё интереснее и интереснее… Кажется, ничего нового уже не придумать для оформления автомобильного интерьера, однако китайцы ухитрились и придумали. Верхнюю часть центрального туннеля «разорвали», получив парящий — вот уж действительно парящий — выступ-подлокотник с подстаканниками и панелью для беспроводной зарядки смартфона. Подзарядить гаджет можно и проводом, подключив его к разъёму USB на нижнем «этаже», под торпедо. Если же вставить в это гнездо флэшку, то музыка с неё прочитана не будет. Для этого есть другой вход, он расположен под парящим выступом. На ходу его не нащупаешь, лучше озаботиться подключением носителя до начала движения.

О современных автомобилях часто говорят: чего в них только нет. А ведь действительно — многого нет. Например, мне встретилась модель, у которой не оказалось щупа-указателя уровня масла. А в одном из «гибридов» не было никакой кнопки не то что пуска, даже активации силовой установки, хотите тронуться с места — нажмите педаль тормоза. Чего нет в «Дашинге»? На самом деле, в нём есть всё, только, пустив мотор кнопкой, я вдруг обнаружил, что не знаю, как ехать. Где хоть какой-то орган управления трансмиссией — джойстик, шайба-селектор или кнопки? С пуском двигателя ничего не появилось, и некоторое время я чувствовал себя угонщиком — героем фильма с Роуэном Аткинсоном. Он проник в салон, соединил необходимые для работы мотора провода — и тупо застыл, потому что предусмотрительный мистер Бин снял и унёс из салона руль…

Ширина салона у кроссовера спереди и сзади, соответственно, 148 и 145 см, расстояние для ног заднего пассажира при посадке «за мной» 24 см. Номинальная длина багажника 87 см, максимальная — при сложенных частях спинки второго ряда — 168 см. Высота под шторкой похвальная, 48 см. Сзади багажное пространство ограничено семисантиметровым порожком.

Нет, руль в «Дашинге» наличествует, правда, представляет собой не баранку, а, скорее, боб: он срезан и сверху и снизу. А за ним обнаружилась небольшая трансмиссионная «кочерга» на месте правого подрулевого переключателя, обычно отвечающего за «дворники». Так вот где зарыта китайская собака.

Привыкнуть к «кочерге», как оказалось, легко. Сложнее — к левому переключателю, на который вынесено управление и светом, и «противотуманками», и теми же «дворниками», как передними, так и задним. Мне случилось несколько раз на ходу по привычке дёрнуть правый переключатель, но худшее, что при этом произошло — включилась «нейтраль». Так что трансмиссия защищена от забывчивого «дурака».

Огромный экран мультимедиасистемы, оригинальный переключатель трансмиссии, необычный руль и парящий подлокотник — не всё, чем может поразить вас Dashing. Меня при первой встрече он удивил передними креслами со спортивными силуэтами. О-о, вот это кресла.  Таким позавидует иной спорткар. Интегрированные подголовники (в максимальной версии – со встроенными динамиками), металлизированные «окошки» в спинках. Причём, силуэты силуэтами, но больше поразили не они, а тот факт, что эти кресла во всех комплектациях автомобиля одинаковы. Да ещё можно выбрать цвет: либо чёрный с красным, либо серый с белым, под стать отделке салона. А комплектации автомобиля весьма привлекательны по цене. Базовая, правда, с «механикой». Центральный экран в ней поменьше, парящего подлокотника нет, но всё остальное близко к «максималке», а цена — наоборот, к минимуму не только в данном классе, но и вообще на рынке. Так что есть, о чём задуматься.

Сиденья на поверку оказываются не такими уж спортивными. Посадка в кроссовере высокая, как во внедорожнике, при том, что привод у модели только передний, полного нет. Боковые валики не очень прочно поддерживают тело. Однако контуры, отделка, дизайн — всё это весьма привлекательно и стоит того, чтобы такие сиденья украшали салон вашего автомобиля. В тестовой версии оба передних кресла были снабжены электрорегулировками, а водительское — ещё и памятью настроек.

Беги, кролик, беги

Кролики — не зайцы, ножки у них покороче. Тем не менее, бегают они — попробуй догони. Особенно, если зверёк выскочит из клетки не в квартире, а, скажем, на дачном участке. Тут он покажет свою прыть. Пожалуй, лучше ловить его с охотничьей собакой, но та может поймать, да не отдать добычу хозяину. Так что, может, пусть живёт на вольном выпасе. Пока не сбежит в лес или к соседям, выкопав нору под забором.

Кроссовер Jetour Dashing в начале теста показался мне несколько флегматичным. Да, автомобиль со 190-сильным 1,6-литровым турбоагрегатом. Но на шоссе модель раскрылась. Заезды с секундомером показали, что первое впечатление о скоростных качествах обманчиво, и с 80 до 120 км/ч относительно высокий автомобиль разгоняется практически с такой же скоростью, как низкосидящие обтекаемые седаны. Лучший результат — 6,5 с в режиме Sport. Наряду с ним водителю доступны режимы Normak и ECO. Они проигрывают «Спорту», соответственно, полсекунды и секунду. А с места до сотни Dashing ускоряется за 10,5 с. В это верится с трудом, кажется, что на самом деле быстрее. Но, видимо, пик крутящего момента у «старшего» мотора в линейке реализуется на более высоких оборотах, двигателю требуется раскрутка. 147-сильные версии кроссовера достигают 100 км/ч более чем на секунду дольше.

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Разгон не происходит в полной тишине, греха таить не будем. И курсовая устойчивость у модели, скажем так, средняя. Низкое расположение центра тяжести не ощущается, потому что этот центр расположен относительно высоко. Добавьте к этому высокую посадку. Такое парение над дорогой не способствует спортивной управляемости. И руль не острый, и подвеска здесь больше комфортная, чем жёсткая. Только прилично загруженный автомобиль приседает и становится плотнее. Управлять им приятнее.

А что это за знакомый логотип на декоративной крышке двигателя? Ну да, как выяснилось, двигатели «Джетурам» поставляет компания Chery. Только у первых модели получаются, по ощущениям, несколько более динамичными, видимо, настройки электроники меняются. Заправлять кроссоверы Jetour можно и 92-м бензином, но во время теста применялся только 95-й. На трассе модель Dashing демонстрировала расход от 6,9 до 7,4 л на сотню, в среднем за тест — порядка 9 л.

Грузоперевозочные возможности у модели также средние. Сложенный второй ряд сидений обеспечивает максимальную длину пространства для груза 168 см. Понравилась глубина багажника — почти полметра. Сегодня в моде почему-то относительно плоские багажники, большой чемодан на ребро не поставишь.

Отметим, что кроссовер комплектуется запаской-докаткой. На этом фоне приятной неожиданностью было обнаружить полноразмерное запасное колесо в багажнике бизнес-седана, тоже китайского. На самом деле, мне кажется, кроссоверу оно нужнее.

Но продолжим о ходовых качествах кроссовера. У него независимая задняя подвеска. Конечно, полный привод был бы предпочтительнее. Даже при дорожном просвете в 160 мм, хотя мне эта цифра кажется преуменьшенной. Большие колёса с диаметром дисков 20 дюймов также способствуют приличному поведению на асфальте. Правда, шины чувствительны к асфальтовым колеям. Собрат «Дашинга», более дорогой и массивный кроссовер X90 Plus их попросту игнорировал.

«Стабилизатор» не дремлет

Самая богатая комплектация отлично оснащена системами активной безопасности. Здесь есть и система контроля «слепых» зон, и система слежения за разметкой. Несколько странно сработал адаптивный круиз-контроль, но, возможно, я просто до конца не разобрался с ним. При его активации автомобиль сразу же начинает «видеть» соседей по потоку и поддерживать скорость относительно них. Только эта скорость мгновенно сбрасывается, стоит как добавить «газ», так и тормознуть.

Ещё понравилось то, что автомобиль может при перестроении на полосу справа демонстрировать то, что на этой полосе происходит. Представьте себе эту картинку на большом экране мультимедиа — она очень реалистична. Помогают при этом камеры кругового обзора. Боковые камеры установлены в наружных зеркалах, задняя — в эффектном спойлере на двери багажного отделения. Есть особый режим демонстрации того, что происходит под днищем автомобиля.

Понравилась работа системы стабилизации. На песчаной дороге она срабатывала мгновенно, как я заметил — раньше и эффективнее, чем у многих конкурентов. У них приходилось до нелепости сильно добавлять «газ» в поворотах, чтобы ощутить электронную «помощь». Здесь же достаточно было лишь тронуть педаль «газа», чтобы сработала задержка.

В целом, считаю, модель Jetour Dashing удалась. Откровенных недостатков тест не выявил, а на те, что были отмечены, можно с лёгкостью закрыть глаза. А основное достоинство — это ультрасовременный дизайн, насыщенность электронным оборудованием топового уровня. Причём, это не тот случай, когда чересчур молодёжное, до детскости, оформление может отпугнуть консервативных покупателей. Нет, современности здесь в меру, и она не противоречит практичности модели, как это иногда бывает. Просто он такой, этот Dashing. Броский и яркий, но в то же время заслуживающий должности «рабочей лошадки». Или нет — это кролик. Который представляет из себя не только носителя ценного меха, но и содержит пару килограммов нежного, вкусного и полезного мяса. И при этом быстро бегает. Кто догонит?

Цены на китайский кроссовер Jetour Dashing начинаются с 2,3 млн рублей. Но «младшие» комплектации оснащаются 1,6-литровым турбодвигателем всего о 147-ми лошадиных силах, а в качестве трансмиссий предлагаются «механика» и шестиступенчатый «робот». В тесте принял участие автомобиль в наиболее дорогой версии — за три с небольшим миллиона рублей.

       

Технические характеристики Jetour Dashing 1.6T 7DCT

ГАБАРИТЫ, ММ

4590 х 1900 х 1685

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2720

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

160

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

486 / 977

СНАРЯЖЁННАЯ МАССА, КГ

1655

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С., ПРИ ОБ/МИН

190 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ/МИН

275 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

передний

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

н. д.

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

10,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,4

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

57

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