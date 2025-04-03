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О Jetour Dashing

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Джетур Дашинг

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Jetour Dashing 4WD (2025) вид спередиJetour Dashing 4WD (2025) вид сбокуJetour Dashing 4WD (2025) вид сзадиJetour Dashing 4WD (2025) салонJetour Dashing 4WD (2025) приборная панель
Jetour Dashing 4WD (2025) монитор
Анимация режимов эффектная, настройки — эффективные
Jetour Dashing 4WD (2025) передние кресла
Китайские приоритеты: массаж только для пассажира
Jetour Dashing 4WD (2025) консоль
У версий 2WD 1.5 консоль иная, традиционная
Jetour Dashing 4WD (2025) интерьер
Есть вариант светло-серого интерьера
Jetour Dashing 4WD (2025) дверьJetour Dashing 4WD (2025) задний диван
Jetour Dashing 4WD (2025) вид спереди
Так выглядит обновленный Dashing, который ждем
Jetour Dashing 4WD (2025) вид сбоку сзади

Jetour преподносит свои модели особенно подходящими для путешествий. А что полезно иметь при себе в дальней российской дороге? Да, флешку с музыкой, куда без нее, но мы о более практичном. Полный привод! Извольте, у кроссовера Dashing появилась система 4WD

Подумайте, какой Dashing — то есть «Лихой» — выискался! Прибыл к нам в 2023 году и уже вскоре попал в десятку самых покупаемых кроссоверов среднего класса. А за прошлый год продажи модели выросли сразу втрое. Почему?

Потому что — Дизайн! Автора Хакана Саракоглу китайцы схантили, между прочим, из компании Porsche. Хотя в работе художник будто бы оглядывался на Lamborghini Urus. Так или иначе рисовал стильно-модно, стараясь удивить молодежь, которой сперва адресовался бренд Jetour.

Но когда Dashing дебютировал, философию марки как раз поменяли с молодежной на автотуристическую. Коснулось и Dashing. Откинешь противосолнечный козырек, и там на зеркальце светится фраза иероглифами: «Молодые люди, немедленно в путь!»

Техника молодежи

До сего момента Dashing предлагали с типовым китайским набором: бензиновые турбодвигатели 1.5 (147 л.с.) и 1.6 (190 л.с.), базовая 6 ступенчатая механика и роботы с шестью или семью ступенями. Версии доступны и сейчас, все — переднеприводные.

А венчают линейку теперь «полноприводники». У них муфта Faps, а двигатель 1.6 совмещен с 8 ступенчатым автоматом — коробкой по образу и подобию Aisin. Ради гармоничного взаимодействия мотора с АКП мощность снижена до 186 л.с. Понизился из-за конструкции 4WD и клиренс — до 150 мм. А снаряженная масса прибавила порядка 80 кг.

Топ-комплектацией раньше была Luxury за 3?189?900 руб­лей. Новая Luxury 4WD дороже на 460 тыс., а максимальная Sport 4WD — еще на 150. Доплата в том числе за оснащение. Luxury 4WD получила противотуманки, регистратор, поддержку Android / Apple и адаптивный круиз-контроль. Sport 4WD вдобавок имеет «зеленые» тормозные суппорты, спортивные элементы кузова и салона, удлинитель подушки и массажер у правого кресла (у водительского массажа нет — обидно), а колесные диски тут 20 дюймовые.

В путь, говорите? Багажник маловат, поэтому континентальный тур отложим и смоделируем обычную поездку выходного дня километров на триста.

Внешность обманчива

Дороги на маршруте различаются сильно: трасса, местечковые извилистые шоссе с неплохим асфальтом или битым. Подвеска тоже «разная». Чем крупнее неровности, тем… комфортнее она их отрабатывает. Наоборот — на мелких постоянная дешевая тряска.

Вот с автоматом все однозначно: плюс за отменную плавность, минус за театральные паузы. Мотор рад бы проявить себя, но АКП ворует градус драйва. Не того сулит активный Дизайн. В «спортивном» режиме снова паузы, а затем — рывки, что крайне досаждает при стартах. Sport еще и громкий, а шумов без того чересчур. В итоге мы выбрали настройки Eco: раз машина диктует спокойный вояж, он должен быть экономичнее.

Полный привод убедителен! Логику настроек китайцы не комментируют, и мы проверяли ее опытным путем, а именно — путем по снежной опушке. Если оставлены «стандартные» настройки, 4WD подключает задние колеса с заминкой — не в прок. Режим Mud реагирует гораздо быстрее и допускает активные пробуксовки всеми четырьмя — так-то оно эффективнее. Пресет Off-road кажется оптимальным: система ловко перебрасывает момент вперед-назад или разделяет примерно поровну. Вывешивания не проблема.

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Вывод — пределы вероятного путешествия раздвинуты. Стоит расширить и границы сознания — эргономическая специфика кроссовера требует привычки.

Отвлекающая моторика

Креатив в угоду молодежи экстерьером не ограничивается. Устроившись за рулем… Э, погодите, в салон еще надо сесть. Выдвижные ручки-планки настолько неудобны, что у обновленного Dashing — кстати, он вот-вот сюда приедет — ручки заменены обычными. Вероятно, по заявкам, точнее, по проклятиям клиентов. К тому же после рестайлинга появился ряд «физических» кнопок.

А здесь «физического» наперечет: колесики на спицах, кнопка пуска, «аварийка» и шайба режимов. Прочее сведено в меню: «климат» — пускай, но там и пульт внешнего света, и активация регулировки зеркал — жмешь иконку, корректируешь колесиками. Удивляет, что не анимирован сам руль — разумеется, овальный, — крутить бы изображение пальцем, а на месте колонки организовать столик для лавандового рафа. Ведь «шайба» вытеснила один подстаканник.

Не отрицая сами экраны, мы — за минимум действий. А жизнь с Dashing полна отвлекающей моторики — найди то, подтверди это. Расшифруй! «Уве. о безо.» наши немолодые умы осилили. И тотчас закипели (орфография сохранена): «Посл.выкл.нап.не от.при вых.функц.инт.пилота.Вкл.и нт.пил:посл.акт.конд.наж.уд.кн.функц.акт.кр-контр. На рул.дл.вкл.инт.пил.». Госп. помил. нас грешн.! Кто-то перечитывал Dashing перед выпуском?

Зато у приборов есть вид-минимум: скорость, указатели топлива и температуры, одометр — ну, право, большего и не нужно. Прикольна нависающая консоль. Похвалим держатели смартфонов и беспроводную зарядку повышенной мощности. У пассажирских дверей на подлокотниках кнопки голосовой системы. Зона второго ряда очень свободная. И в целом снова — Дизайн!

Кроссовер изобилия

Полный привод — хорошо, полнота комплектации — лучше. Версии Luxury 4WD и Sport 4WD оснащены панорамной крышей, атмосферной подсветкой (она дублирует указатели поворота!), аудиосистемой Sony, кожаными сиденьями, электроприводом пятой двери, камерами кругового обзора, видеорегистратором и комплексом систем «безо.». «Зимний» пакет тоже полноценный, обогреваются лобовое стекло, руль, кресла и диван.

Судя по российскому успеху модели, наши замечания для покупателей не принципиальны. Как, вероятно, и полноприводность. Путешествия ведь могут быть городскими. Главный аргумент новых версий 4WD — формула «все включено». А для пущего эффекта можно переименовать топовый кроссовер в Jetour Dashing All Inclusive.

            

Технические характеристики Jetour Dashing 4WD

Габариты

4590х1900х1688 мм

Колесная база

2720 мм

Дорожный просвет

150 мм

Объем багажника

486/977  л

Снаряженная масса

1735 кг

Двигатель

бензин. L4 турбо

Объем двигателя

1598 см3

Мощность двигателя

186 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

275 Нм при 2000–4000 об/мин

Трансмиссия

автоматическая 8-ступенчатая

Привод

полный

Макс. скорость

180 км/ч

Время разгона до 100 км/ч

10,9  с

Средний расход топлива

8,7 л/100 км

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