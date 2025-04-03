Jetour преподносит свои модели особенно подходящими для путешествий. А что полезно иметь при себе в дальней российской дороге? Да, флешку с музыкой, куда без нее, но мы о более практичном. Полный привод! Извольте, у кроссовера Dashing появилась система 4WD

Подумайте, какой Dashing — то есть «Лихой» — выискался! Прибыл к нам в 2023 году и уже вскоре попал в десятку самых покупаемых кроссоверов среднего класса. А за прошлый год продажи модели выросли сразу втрое. Почему?

Потому что — Дизайн! Автора Хакана Саракоглу китайцы схантили, между прочим, из компании Porsche. Хотя в работе художник будто бы оглядывался на Lamborghini Urus. Так или иначе рисовал стильно-модно, стараясь удивить молодежь, которой сперва адресовался бренд Jetour.

Но когда Dashing дебютировал, философию марки как раз поменяли с молодежной на автотуристическую. Коснулось и Dashing. Откинешь противосолнечный козырек, и там на зеркальце светится фраза иероглифами: «Молодые люди, немедленно в путь!»

Техника молодежи

До сего момента Dashing предлагали с типовым китайским набором: бензиновые турбодвигатели 1.5 (147 л.с.) и 1.6 (190 л.с.), базовая 6 ступенчатая механика и роботы с шестью или семью ступенями. Версии доступны и сейчас, все — переднеприводные.

А венчают линейку теперь «полноприводники». У них муфта Faps, а двигатель 1.6 совмещен с 8 ступенчатым автоматом — коробкой по образу и подобию Aisin. Ради гармоничного взаимодействия мотора с АКП мощность снижена до 186 л.с. Понизился из-за конструкции 4WD и клиренс — до 150 мм. А снаряженная масса прибавила порядка 80 кг.

Топ-комплектацией раньше была Luxury за 3?189?900 руб­лей. Новая Luxury 4WD дороже на 460 тыс., а максимальная Sport 4WD — еще на 150. Доплата в том числе за оснащение. Luxury 4WD получила противотуманки, регистратор, поддержку Android / Apple и адаптивный круиз-контроль. Sport 4WD вдобавок имеет «зеленые» тормозные суппорты, спортивные элементы кузова и салона, удлинитель подушки и массажер у правого кресла (у водительского массажа нет — обидно), а колесные диски тут 20 дюймовые.

В путь, говорите? Багажник маловат, поэтому континентальный тур отложим и смоделируем обычную поездку выходного дня километров на триста.

Внешность обманчива

Дороги на маршруте различаются сильно: трасса, местечковые извилистые шоссе с неплохим асфальтом или битым. Подвеска тоже «разная». Чем крупнее неровности, тем… комфортнее она их отрабатывает. Наоборот — на мелких постоянная дешевая тряска.

Вот с автоматом все однозначно: плюс за отменную плавность, минус за театральные паузы. Мотор рад бы проявить себя, но АКП ворует градус драйва. Не того сулит активный Дизайн. В «спортивном» режиме снова паузы, а затем — рывки, что крайне досаждает при стартах. Sport еще и громкий, а шумов без того чересчур. В итоге мы выбрали настройки Eco: раз машина диктует спокойный вояж, он должен быть экономичнее.

Полный привод убедителен! Логику настроек китайцы не комментируют, и мы проверяли ее опытным путем, а именно — путем по снежной опушке. Если оставлены «стандартные» настройки, 4WD подключает задние колеса с заминкой — не в прок. Режим Mud реагирует гораздо быстрее и допускает активные пробуксовки всеми четырьмя — так-то оно эффективнее. Пресет Off-road кажется оптимальным: система ловко перебрасывает момент вперед-назад или разделяет примерно поровну. Вывешивания не проблема.

Вывод — пределы вероятного путешествия раздвинуты. Стоит расширить и границы сознания — эргономическая специфика кроссовера требует привычки.

Отвлекающая моторика

Креатив в угоду молодежи экстерьером не ограничивается. Устроившись за рулем… Э, погодите, в салон еще надо сесть. Выдвижные ручки-планки настолько неудобны, что у обновленного Dashing — кстати, он вот-вот сюда приедет — ручки заменены обычными. Вероятно, по заявкам, точнее, по проклятиям клиентов. К тому же после рестайлинга появился ряд «физических» кнопок.

А здесь «физического» наперечет: колесики на спицах, кнопка пуска, «аварийка» и шайба режимов. Прочее сведено в меню: «климат» — пускай, но там и пульт внешнего света, и активация регулировки зеркал — жмешь иконку, корректируешь колесиками. Удивляет, что не анимирован сам руль — разумеется, овальный, — крутить бы изображение пальцем, а на месте колонки организовать столик для лавандового рафа. Ведь «шайба» вытеснила один подстаканник.

Не отрицая сами экраны, мы — за минимум действий. А жизнь с Dashing полна отвлекающей моторики — найди то, подтверди это. Расшифруй! «Уве. о безо.» наши немолодые умы осилили. И тотчас закипели (орфография сохранена): «Посл.выкл.нап.не от.при вых.функц.инт.пилота.Вкл.и нт.пил:посл.акт.конд.наж.уд.кн.функц.акт.кр-контр. На рул.дл.вкл.инт.пил.». Госп. помил. нас грешн.! Кто-то перечитывал Dashing перед выпуском?

Зато у приборов есть вид-минимум: скорость, указатели топлива и температуры, одометр — ну, право, большего и не нужно. Прикольна нависающая консоль. Похвалим держатели смартфонов и беспроводную зарядку повышенной мощности. У пассажирских дверей на подлокотниках кнопки голосовой системы. Зона второго ряда очень свободная. И в целом снова — Дизайн!

Кроссовер изобилия

Полный привод — хорошо, полнота комплектации — лучше. Версии Luxury 4WD и Sport 4WD оснащены панорамной крышей, атмосферной подсветкой (она дублирует указатели поворота!), аудиосистемой Sony, кожаными сиденьями, электроприводом пятой двери, камерами кругового обзора, видеорегистратором и комплексом систем «безо.». «Зимний» пакет тоже полноценный, обогреваются лобовое стекло, руль, кресла и диван.

Судя по российскому успеху модели, наши замечания для покупателей не принципиальны. Как, вероятно, и полноприводность. Путешествия ведь могут быть городскими. Главный аргумент новых версий 4WD — формула «все включено». А для пущего эффекта можно переименовать топовый кроссовер в Jetour Dashing All Inclusive.

Технические характеристики Jetour Dashing 4WD Габариты 4590х1900х1688 мм Колесная база 2720 мм Дорожный просвет 150 мм Объем багажника 486/977 л Снаряженная масса 1735 кг Двигатель бензин. L4 турбо Объем двигателя 1598 см3 Мощность двигателя 186 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 275 Нм при 2000–4000 об/мин Трансмиссия автоматическая 8-ступенчатая Привод полный Макс. скорость 180 км/ч Время разгона до 100 км/ч 10,9 с Средний расход топлива 8,7 л/100 км