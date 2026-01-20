Discovery — так называется топовая комплектация модели JETOUR T2, которая попала к нам на Ресурсный тест. Производитель заявляет, что этот автомобиль нацелен на комфортные путешествия в любых дорожных условиях. Разбираемся, так ли это?
Кому понравится, когда вдалеке от цивилизации где-нибудь на раскисшем поле у вас на приборной панели загорится предупреждающая лампочка о перегреве трансмиссии? На исключение такого сценария нацелено использование классической гидротрансформаторной коробки передач. Она более устойчива к экстремальным нагрузкам. А еще она плавнее передает усилие от мотора на колеса, позволяя водителю двигаться без рывков и, таким образом, повышает шансы успешного преодоления сложного внедорожного участка. Вот и присутствующий у нас на Ресурсном тесте JETOUR T2 в топовой комплектации Discovery отличается прежде всего оснащением восьмиступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач, что, по идее, должно повышать его внедорожные способности.
Рубленые прямоугольные формы вместе с другими нестандартными дизайнерскими решениями однозначно выделяют JETOUR T2 в общем транспортном потоке. Свой настрой на борьбу с дорожными невзгодами машина демонстрирует большими «мускулистыми» колесными арками и массивным бампером, сверху установлены мощные рейлинги, снизу предусмотрены широкие подножки, изнутри на передних и центральных стойках — помогающие при посадке/высадке крепкие ухватистые ручки.
И хотя Т2 обвиняют в сходстве с культовым британским Defender, самобытность в этом автомобиле, безусловно, присутствует. Нашей редакции особенно понравился рисунок головной оптики и задних фонарей, а спереди выразительно смотрится большая святящаяся надпись JETOUR. Смелый дизайнерский ход — разукрасить автомобиль деталями ярко-салатового цвета, в который выкрашены центральные колпачки дисков, проушины на рейлингах, буксировочные петли спереди (они, к слову, являются бутафорскими, но настоящая буксировочная петля у машины, конечно же, есть).
В интерьере модель декларирует торжество цифровых технологий. Единственная «физическая» кнопка на панели спереди — это сигнал аварийной остановки, всем остальным, в том числе регулировкой боковых зеркал, предлагается управлять с помощью большого 15,6 дюймового дисплея. Правда, на напольном тоннеле рядом с селектором КПП и шайбой выбора режима движения клавишами дублируются четыре функции — внешний обзор камер, кондиционер, подогрев стекла, а также включение ассистента спуска с горы.
В отделке салона чувствуется внимание к мелочам: например, приятен на взгляд и на ощупь селектор АКП, который отделан теперь под хрусталь, а в темное время вкрадчиво подсвечивается. Высокая посадка за рулем обеспечивает хороший обзор, сиденья в целом удобные, хотя кому-то могут показаться жестковатыми. Кресло водителя снабжено массажером, а переднему пассажиру достается раскладная оттоманка с сервоприводом. На втором ряду также много места, тут усовершенствована система обогрева, у задних сидений теперь прогревается и спинка.
А еще внутри у Т2 масса разных приспособлений для хранения мелочевки, под правой рукой водителя есть глубокий бокс-подлокотник, два подстаканника, впечатляет довольно вместительный мягко выдвигающийся ящик под водительским сиденьем. Не знаете куда деть мокрый зонт в дождливую погоду? Так вот же в дверях предусмотрена для этого ниша с магнитными фиксаторами!
В багажнике распихать мелочевку можно по сеточкам и прижимным резинкам, много места в подполье, здесь пространство освободила запаска, которая переехала на пятую дверь. А еще в багажнике появилась розетка на 220 V, что можно назвать удобной опцией для путешествий.
Во время Ресурсного теста мы проверили JETOUR T2 Discovery в разных дорожных условиях. Вообще-то формально эта модель не подходит под определение классического «проходимца». Тут нет рамы — модель с несущим кузовом построена на глобальной платформе T1Х, отсутствует понижающая передача.
Но времена меняются, классические технические решения теснят инновационные разработки. Вот, к примеру, проявление надвигающейся роботизации: в Т2 имеется межосевая блокировка и блокировка заднего межколесного дифференциала, но принудительно их активировать нельзя. Инженеры считают, что система полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения сама справится с задачей перераспределения крутящего момента, водителю лучше не участвовать в управлении процессом. При этом показатели геометрической проходимости у модели неплохие — это углы въезда/съезда по 28° и дорожный просвет в 220 мм. Уверенности добавляет 245 сильный турбированный двухлитровый двигатель с неплохой отдачей (375 Нм доступны с 1750 об/мин).
Этот внедорожный арсенал мы проверяем в деле в условиях осенней распутицы. Съезжаем с асфальта в довольно глубокую колею, щедро сдобренную лужами и грязевыми ямами, — машина уверенно держит курс. Впереди виднеется холм, становится особенно интересно, как справится автомобиль с подъемом на раскисшем грунте. Электроника предлагает выбрать один из семи режимов движения («Песок», «Камни», «Снег», «Нормальный», «Экономичный», «Спорт» и еще «интеллектуальный» режим Х). Ставим селектор в положение «Песок», идет подъем — и вот колеса начинают проскальзывать. Тут главное не делать резких движений и не сорвать колеса в интенсивную пробуксовку. Плавно дозирую газ. Есть зацеп! Без рывков карабкаемся вверх по грязевому косогору, можно выдыхать.
Ну а что на трассе? Тут с лучшей стороны проявляет себя режим «Спорт». Он полностью стряхивает налет задумчивости с коробки, который в режиме «Нормальный» еще присутствует. В итоге разгон получается уверенным, без дерготни, свойственной роботу. Настраиваем руль на максимально острую реакцию (это можно сделать отдельно), в крутые повороты даже на высокой скорости Т2 заходит с минимальными кренами — это действительно драйверский автомобиль.
Четко работают и многочисленные электронные ассистенты: понравился адаптивный круиз-контроль, который уверенно корректирует дистанцию до попутных авто не только на больших скоростях, но и в пробках. Правда, в тесных дворах электроника, бывает, паникует раньше времени, сигнализируя о критическом сближении с другой машиной, но это лишний повод аккуратнее совершать маневр. Подсчитываем расход топлива: в смешанном цикле у нас получилось 10–11 л на 100 км. Хотя при активной езде по бездорожью бортовой компьютер высвечивал показатели в районе 15 л/100 км.
Резюмируя, отметим, что JETOUR T2 не разочарует на бездорожье, он удобен в городе и на скоростной трассе. При этом у модели достаточно конкурентная цена — с учетом маркетинговых предложений JETOUR T2 Discovery сейчас предлагается за 4 149 000 рублей.
|
Технические характеристики Jetour T2
|
Габариты
|
4785х2006х1880 мм
|
Колесная база
|
2800 мм
|
Дорожный просвет
|
220 мм
|
Объем багажника
|
580–1494 л
|
Снаряженная масса
|
2017 кг
|
Двигатель
|
бензиновый L4
|
Объем двиателя
|
1998 см3
|
Мощность
|
245 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
375 Нм при 1750–4000 об/мин
|
Трансмиссия
|
автомат. 8?ступенчатая,
|
Привод
|
полный
|
Макс. скорость
|
190 км/ч
|
Время разгона до 100 км/ч
|
8,9 с
|
Средний расход топлива
|
9,7 л/100 км
|
Объем бака
|
70 л
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках