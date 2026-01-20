Discovery — так называется топовая комплектация модели JETOUR T2, которая попала к нам на Ресурсный тест. Производитель заявляет, что этот автомобиль нацелен на комфортные путешествия в любых дорожных условиях. Разбираемся, так ли это?

Кому понравится, когда вдалеке от цивилизации где-нибудь на раскисшем поле у вас на приборной панели загорится предупреждающая лампочка о перегреве трансмиссии? На исключение такого сценария нацелено использование классической гидротрансформаторной коробки передач. Она более устойчива к экстремальным нагрузкам. А еще она плавнее передает усилие от мотора на колеса, позволяя водителю двигаться без рывков и, таким образом, повышает шансы успешного преодоления сложного внедорожного участка. Вот и присутствующий у нас на Ресурсном тесте JETOUR T2 в топовой комплектации Discovery отличается прежде всего оснащением восьмиступенчатой гидротрансформаторной коробкой передач, что, по идее, должно повышать его внедорожные способности.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

«Признаемся, что поначалу отношение к новой 8 ступенчатой гидромеханической коробке на JETOUR T2 Discovery у нас было скорее скептическое. Но этот довольно сложный элемент конструкции от китайской компании Fuzhen Auto Power System (FAPS), которая входит в периметр дочерних поставщиков концерна «Признаемся, что поначалу отношение к новой 8 ступенчатой гидромеханической коробке на JETOUR T2 Discovery у нас было скорее скептическое. Но этот довольно сложный элемент конструкции от китайской компании Fuzhen Auto Power System (FAPS), которая входит в периметр дочерних поставщиков концерна Chery , на деле проявил себя с лучшей стороны. Коробки этого производителя уже устанавливаются на JETOUR Dashing, правда, в несколько другой конфигурации с прицелом на передвижение по городу. Получается, что китайцы активно адаптируют свои коробки под задачи конкретных моделей. При этом заявлено, что коробки FAPS производятся на китайском предприятии с применением иностранных комплектующих — в частности, пакеты фрикционов в них немецкого происхождения, а соленоиды — японского».

Решительный настрой

Рубленые прямоугольные формы вместе с другими нестандартными дизайнерскими решениями однозначно выделяют JETOUR T2 в общем транспортном потоке. Свой настрой на борьбу с дорожными невзгодами машина демонстрирует большими «мускулистыми» колесными арками и массивным бампером, сверху установлены мощные рейлинги, снизу предусмотрены широкие подножки, изнутри на передних и центральных стойках — помогающие при посадке/высадке крепкие ухватистые ручки.

И хотя Т2 обвиняют в сходстве с культовым британским Defender, самобытность в этом автомобиле, безусловно, присутствует. Нашей редакции особенно понравился рисунок головной оптики и задних фонарей, а спереди выразительно смотрится большая святящаяся надпись JETOUR. Смелый дизайнерский ход — разукрасить автомобиль деталями ярко-салатового цвета, в который выкрашены центральные колпачки дисков, проушины на рейлингах, буксировочные петли спереди (они, к слову, являются бутафорскими, но настоящая буксировочная петля у машины, конечно же, есть).

В интерьере модель декларирует торжество цифровых технологий. Единственная «физическая» кнопка на панели спереди — это сигнал аварийной остановки, всем остальным, в том числе регулировкой боковых зеркал, предлагается управлять с помощью большого 15,6 дюймового дисплея. Правда, на напольном тоннеле рядом с селектором КПП и шайбой выбора режима движения клавишами дублируются четыре функции — внешний обзор камер, кондиционер, подогрев стекла, а также включение ассистента спуска с горы.

Василий Сергеев, автомобильный журналист

«Однозначно можно поприветствовать решение оснастить Т2 в комплектации Discovery полноценной запаской, которая помещена снаружи пятой двери (это не «докатка» в плаcтиковом кожухе). В случае неприятности с пробитием колеса нужно сделать ряд нехитрых манипуляций: снять камеру заднего вида (тут главное — не повредить хлипкие пластиковые усики) и открутить секретки прилагающимся в наборе специальным ключом (антивандальная защита). Особенно удобно, что вышедшее из строя грязное колесо можно опять же повесить снаружи сзади, а не искать для него место в багажнике».

Опции для путешествий

В отделке салона чувствуется внимание к мелочам: например, приятен на взгляд и на ощупь селектор АКП, который отделан теперь под хрусталь, а в темное время вкрадчиво подсвечивается. Высокая посадка за рулем обеспечивает хороший обзор, сиденья в целом удобные, хотя кому-то могут показаться жестковатыми. Кресло водителя снабжено массажером, а переднему пассажиру достается раскладная оттоманка с сервоприводом. На втором ряду также много места, тут усовершенствована система обогрева, у задних сидений теперь прогревается и спинка.

А еще внутри у Т2 масса разных приспособлений для хранения мелочевки, под правой рукой водителя есть глубокий бокс-подлокотник, два подстаканника, впечатляет довольно вместительный мягко выдвигающийся ящик под водительским сиденьем. Не знаете куда деть мокрый зонт в дождливую погоду? Так вот же в дверях предусмотрена для этого ниша с магнитными фиксаторами!

В багажнике распихать мелочевку можно по сеточкам и прижимным резинкам, много места в подполье, здесь пространство освободила запаска, которая переехала на пятую дверь. А еще в багажнике появилась розетка на 220 V, что можно назвать удобной опцией для путешествий.

Михаил Козлов, автожурналист

«В лексиконе JETOUR литера T означает Traveler («путешественник»). И внешность Т2 говорит сама за себя. Подтянутый, «мускулистый», с подножками, рейлингами, установленной на заводе металлической защитой картера автомобиль прошел бы кастинг для участия в передачах туристических каналов. Еще обращаешь внимание на достойную оффроудную геометрию, а также на «умную» блокируемую муфту BorgWarner новейшего шестого поколения. Впрочем, за рулем Т2 органично будет смотреться не только бродяга-одиночка с недельной щетиной. Вполне городской стиль автомобилю обеспечивает качественная отделка пятиместного салона и массой систем комфорта — от двухзонного климат-контроля до вентиляции передних сидений и массажа водительского кресла».

Внедорожный арсенал

Во время Ресурсного теста мы проверили JETOUR T2 Discovery в разных дорожных условиях. Вообще-то формально эта модель не подходит под определение классического «проходимца». Тут нет рамы — модель с несущим кузовом построена на глобальной платформе T1Х, отсутствует понижающая передача.

Но времена меняются, классические технические решения теснят инновационные разработки. Вот, к примеру, проявление надвигающейся роботизации: в Т2 имеется межосевая блокировка и блокировка заднего межколесного дифференциала, но принудительно их активировать нельзя. Инженеры считают, что система полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения сама справится с задачей перераспределения крутящего момента, водителю лучше не участвовать в управлении процессом. При этом показатели геометрической проходимости у модели неплохие — это углы въезда/съезда по 28° и дорожный просвет в 220 мм. Уверенности добавляет 245 сильный турбированный двухлитровый двигатель с неплохой отдачей (375 Нм доступны с 1750 об/мин).

Этот внедорожный арсенал мы проверяем в деле в условиях осенней распутицы. Съезжаем с асфальта в довольно глубокую колею, щедро сдобренную лужами и грязевыми ямами, — машина уверенно держит курс. Впереди виднеется холм, становится особенно интересно, как справится автомобиль с подъемом на раскисшем грунте. Электроника предлагает выбрать один из семи режимов движения («Песок», «Камни», «Снег», «Нормальный», «Экономичный», «Спорт» и еще «интеллектуальный» режим Х). Ставим селектор в положение «Песок», идет подъем — и вот колеса начинают проскальзывать. Тут главное не делать резких движений и не сорвать колеса в интенсивную пробуксовку. Плавно дозирую газ. Есть зацеп! Без рывков карабкаемся вверх по грязевому косогору, можно выдыхать.

Григорий Алешин, автомобильный журналист, специалист по автопутешествиям

«JETOUR T2 может похвастаться не только брутальной внешностью, но и прекрасной геометрической проходимостью. Нам понравился «интеллектуальный» режим Х, в котором автомобиль сам подстраивается под особенности бездорожья (этакий внедорожный круиз-контроль). С таким электронным арсеналом даже новичок за рулем не спасует перед препятствиями и сможет почувствовать себя записным джипером. Одновременно JETOUR T2 не ощущается тяжелым, он отлично держит курс, не страдает излишними поперечными кренами при резких маневрах и всегда готов ускориться. Ведь под капотом — двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском, мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм в очень широком диапазоне от 1750 до 4000 об/мин. Если хочется взять управление на себя, можно воспользоваться подрулевыми «лепестками» ручного режима автомата, хотя, на наш взгляд, это совсем необязательная опция — в Спорте» и даже в обычном режиме T2 достаточно расторопен для быстрых обгонов».

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин BAIC BJ40

(универсал 5-дв.) Поколение I Тест-драйвов 2

Ну а что на трассе? Тут с лучшей стороны проявляет себя режим «Спорт». Он полностью стряхивает налет задумчивости с коробки, который в режиме «Нормальный» еще присутствует. В итоге разгон получается уверенным, без дерготни, свойственной роботу. Настраиваем руль на максимально острую реакцию (это можно сделать отдельно), в крутые повороты даже на высокой скорости Т2 заходит с минимальными кренами — это действительно драйверский автомобиль.

Четко работают и многочисленные электронные ассистенты: понравился адаптивный круиз-контроль, который уверенно корректирует дистанцию до попутных авто не только на больших скоростях, но и в пробках. Правда, в тесных дворах электроника, бывает, паникует раньше времени, сигнализируя о критическом сближении с другой машиной, но это лишний повод аккуратнее совершать маневр. Подсчитываем расход топлива: в смешанном цикле у нас получилось 10–11 л на 100 км. Хотя при активной езде по бездорожью бортовой компьютер высвечивал показатели в районе 15 л/100 км.

Резюмируя, отметим, что JETOUR T2 не разочарует на бездорожье, он удобен в городе и на скоростной трассе. При этом у модели достаточно конкурентная цена — с учетом маркетинговых предложений JETOUR T2 Discovery сейчас предлагается за 4 149 000 рублей.

Технические характеристики Jetour T2 Габариты 4785х2006х1880 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 220 мм Объем багажника 580–1494 л Снаряженная масса 2017 кг Двигатель бензиновый L4 Объем двиателя 1998 см3 Мощность 245 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 375 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автомат. 8?ступенчатая, Привод полный Макс. скорость 190 км/ч Время разгона до 100 км/ч 8,9 с Средний расход топлива 9,7 л/100 км Объем бака 70 л