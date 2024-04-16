Первая полноприводная модель марки Jetour в новой линейке под литерой T адресована активным и состоятельным путешественникам. Наш опыт показал, что эта модная новинка не ударит лицом в грязь на российских дорогах и направлениях

По 15,6 дюймовому «телевизору» центрального дисплея показывают кино про машину-невидимку. Я смотрю на колеса и дорогу через прозрачный кузов и выстраиваю оптимальную траекторию движения. Фирменная функция «обзора под автомобилем» — отличное подспорье прежде всего на «пересеченке», как и штатный внедорожный «круиз», позволяющий машине ползти на постоянной скорости. Но постойте, разве Т2 внедорожник? Ведь конструкция кузова здесь не рамная, мощные бамперы лишь выглядят силовыми, а буксировочные проушины — бутафорские (настоящая петля вкручивается в резьбовое отверстие под заглушкой в переднем бампере). К тому же здесь нет «понижайки» и принудительной блокировки межосевой муфты, а подключением колес задней оси ведает электроника. В общем, что такое Т2 и с чем его едят, мы разбирались в течение трех насыщенных дней, за которые проехали на Т2 из Москвы до Казани.

«Кубизм» как средство идентификации

Массивный капот и большая площадь остекления оптимизируют обзорность, а клиренс — 220 мм и углы въезда и съезда — 28° вкупе со стальной защитой картера двигателя и пластиковым обвесом сигнализируют, что машина не окажется беспомощной на бездорожье. Светодиодные кирпичики фар лишь имитируют своей конфигурацией оптику с матричными технологиями, но дорогу освещают при этом просто отлично.

В то же время брутальные нотки в дизайне дополнены гламурными «завлекалками» типа подсвечивающихся букв логотипа и желтых вставок в рейлингах. В модном кофре за распашной пятой дверью скрывается не запаска, а «докатка». Фактический клиренс под защитой картера — лишь 205 мм. К тому же проходимость ограничивают жестко зафиксированные боковые подножки.

Багажный отсек тоже практически прямоугольной формы и при этом не рекордного объема (580 л), да и погрузочная высота великовата. Но, во-пер­вых, диван можно сложить по частям в ровный пол, увеличив погрузочную площадку до 1494 л, а во-вторых, багажник дружелюбен к пользователям, здесь много устройств для крепления поклажи (сеточки, ниши с ремнями, выдвижные подстаканники, розетка на 12В, а под фальшполом — «тайник» для размещения инструмента.

Лимузин для проселка

Ключевые элементы интерьера даны по-мужски крупно: дефлекторы вентиляции и селектор трансмиссии выглядят монументально. Массивные двери с широкими проемами и ухватистые ручки создают ощущение надежности. Поручней, помогающих взобраться на сиденья и удержаться в седле во время болтанки на бездорожье, не сосчитать. Мест для хранения мелочевки, беспроводных и проводных зарядок тоже в избытке.

Наконец, к материалам отделки не придраться. Экокожа — стильных оттенков а-ля Porsche, металлизированные накладки с затейливой перфорацией покорят эстетов. Да и функционал по большей части реализован с претензией на премиальность. К примеру, двери захлопываются с породистым шлепком, двойные стекла успешно отфильтровывают шум от дороги, двухзонный климат-контроль дополнен салонным фильтром CN95 и системой ионизации воздуха. Слух услаждает добротная акустика Sony с сабвуфером и 12 динамиками, а для машин топовой комплектации предлагается огромная панорамная крыша с люком.

Гаджетоманы найдут в Т2 немало поводов для радости. К примеру, 15,6 дюймовый планшет «мультимедийки» — это настоящий центр управления полетами. Он очень шустрый благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8155, поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, графика, включая картинку системы кругового обзора, замечательная, меню — сверхнасыщенное. Жаль только, что многие ключевые функции (отключение ESP, настройки климатической системы, различные подогревы и даже функционал настройки внешних зеркал) запрятаны глубоко в меню, — приходится отвлекаться от дороги. Лаконичная виртуальная приборка на 10,25 дюйма несоразмерна тачскрину, а потому выглядит... «бедной родственницей». Зато она не бликует на солнце, данные о скорости считываются отлично, чего, правда, не скажешь о показаниях тахометра без каких-либо шкал. В целом цифровой инструментарий выполнен добротно.

Статус подтвержден?

Получается, Jetour вывел на наш рынок де-факто премиальный продукт? К сожалению, экономия производителя «на спичках» не позволяет нам подтвердить такой статус. Взять хотя бы передние сиденья. У них длинные подушки, развитая боковая поддержка, подогрев, вентиляция и регулируемые, как в авиалайнерах, подголовники.

Водительское кресло имеет в том числе регулируемый поясничный подпор, руль авангардной формы настраивается по высоте и вылету на большом плече, так что устроиться удобно не проблема. Но с пассажирским передним креслом вышла незадача — ему недодали регулировку по высоте, устроиться с комфортом не получается.

Похожая история — с особенностью работы некоторых электронных помощников. К примеру, во внешних зеркалах прорисована кайма индикаторов контроля слепых зон. Но «откопать» пункт меню об активации такой системы мы не смогли. Пришлось ориентироваться на приборку, куда выводятся мультяшные предупреждающие. Желтая машинка — сигнал о том, что «попутка» висит где-то в районе «кормы», красный — значит сосед по потоку уже где-то у вашего борта.

Впрочем, пробелы в комплектации можно при желании автопроизводителя оперативно устранить, и мы надеемся, что так оно и произойдет. Пока же Т2 предлагает покупателям массу других приятных бонусов. Например, пассажиры «галерки» оценят солидный запас пространства перед коленями и над головой. Они также смогут настроить спинку дивана по наклону, включить себе подогрев сидений и подключить к USB-слотам смартфоны.

В разных стихиях

Кроссовер с форм-фактором параллелограмма по определению не может быть аэродинамически совершенным. Хотя специалистам Jetour удалось научить «двушку» цепко держаться за траекторию. Парусность начинает докучать лишь на скоростях, заметно превышающих разрешенные ПДД. На рыскания или уводы с траектории в колеях или ямах нет и намека.

По плавности же хода этот кроссовер даст фору очень многим соперникам. Подвеска успешно сглаживает незначительные дорожные изъяны, а глубокие ямы отрабатывает звучно, но без намека на пробои. Крены в поворотах невелики. В результате мчать на таком кроссовере на большие расстояния — одно удовольствие. Придраться можно разве что к настройкам руля, который при приемлемой информативности остается легким даже на высоких скоростях и в режиме «Спорт».

Комплимента заслуживает и работа электронных ассистентов, завязанных на комфорт и безопасность. Связка ассистента контроля рядности и адаптивного круиз-контроля позволяет двигаться де-факто в режиме полуавтопилота. Искусственный интеллект Т2 уверенно и плавно отворачивает от разметки, не давая машине сместиться на встречку в поворотах. Адаптивный «круиз» свое­временно, пусть и грубовато, поддерживает заданную дистанцию. Словом, эта IT-парочка позволяет водителю сберечь силы на дальних перегонах.

Модный «дальнобойщик»

Бензиновый 2 литровый турбоагрегат мощностью 245 л. с. не только ладит с 7 ступенчатым преселективом, но и максимально его оберегает. К примеру, если от души нажать на газ на старте, Т2 отреагирует с вальяжностью, мол, легкомысленные спурты — не его амплуа. С другой стороны, ускорение со средних скоростей получается мощным и даже дерзким.

Ну а что же бездорожье? На заснеженных участках загородных грунтовок Т2 уверенно гребет всеми колесами, причем задняя ось подключается оперативно, не давая машине закопаться. Оно и понятно — полноприводная система BorgWarner 6 го поколения с электронно-управляемой муфтой работает с преднатягом. При этом в оснащение входит задний блокируемый дифференциал, который усиливает сцепление на сложном рельефе.

Для более уверенного штурма проселка можно тасовать предустановки «Снег», «Песок» и «Камни». Для ленивых же предусмотрен еще и режим Х, при выборе которого электроника все сделает за вас, заставив систему полного привода и имитации межколесных блокировок работать оптимальным для данной дорожной ситуации образом. А еще мы заметили на заснеженном проселке, что привод начинает активнее перекидывать тягу назад именно в режиме Х. При предустановке же «нормальный» система стремится по максимуму задействовать переднеприводный режим ради экономии топлива. Кстати, при движении в бодром темпе по трассе испытуемый требовал примерно 11 л/100 км 92 го бензина.

ЦЕНА ВОПРОСА

Кроссовер предложен у нас в двух комплектациях — Voyage и Expedition за 3 759 000 и 3 999 000 рублей соответственно. Особенность базового варианта — 19 дюймовые колеса, полный «зимний» пакет (подогрев зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, руля и всех кресел), тачскрин на 15,6 дюйма, двухзонный «климат», шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль. В топовом варианте появляются 20 дюймовые колеса, вентиляция передних сидений, панорамный люк в крыше, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга слепых зон и помощи при движении в пробках. Для сравнения, полноприводный Haval Dargo X стоит от 3 349 000 до 3 549 000 рублей, а за Great Wall Tank 300 попросят от 4 099 000 до 4 699 000 рублей

Технические характеристики Jetour T2 Габариты 4785х2006х1880 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 220 мм Объем багажника 580–1494 л Снаряженная масса 1915–1955 кг Максимальная глубина преодолеваемого брода 700 мм Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом, 1998 см3 Мощность 245 л.с. при 5500 об/мин, 375 Нм при 1750–4000 об/мин; Трансмиссия роботизированная 7?ступенчатая, Привод полный Макс. скорость 180 км/ч Время разгона до 100 км/ч Средний расход топлива л/100 км 9,3 Объем бака 70 л