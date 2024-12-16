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О Jetta VS5

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Jetta VS5 (2024) вид спереди
Эмблема на решетке радиатора говорит о том, что это SUV марки Jetta
Jetta VS5 (2024) вид сбоку
Но судя по форме кузова, это какой-то из кроссоверов VAG
Jetta VS5 (2024) вид сзади
Клиренс 180 мм позволяет Jetta VS5 ездить не только по асфальту
Jetta VS5 (2024) вид сзади
Парктроники вмонтированы в светоотражающую планку в верхней части бампера, они того же красного цвета
Jetta VS5 (2024) дверь
Дверные карты отделаны недорогими жесткими пластиками
Jetta VS5 (2024) салон
Самый практичный цвет салона – черный
Jetta VS5 (2024) передние кресла
Сиденья очень удобные, видимо, благодаря генам Volkswagen
Jetta VS5 (2024) передние кресла
Хотя набор электрорегулировок совершенно стандартный
Jetta VS5 (2024) передние кресла
Поясничный подпор регулируется рычажком на боковине спинки
Jetta VS5 (2024) салон
Архитектура передней панели, по нынешним временам, не самая модная, но очень эргономичная
Jetta VS5 (2024) руль
Мультируль с очень логичным алгоритмом настроек приборной панели
Jetta VS5 (2024) люк
Люк только над передним рядом сидений – по нынешним временам, скромно
Jetta VS5 (2024) приборная панель
1,4-литровый мотор можно смело крутить до 6000 об/мин
Jetta VS5 (2024) приборная панель
Запас хода на полном баке – 580 км
Jetta VS5 (2024) приборная панель
Шкала спидометра размечена с большим запасом, максимальная скорость машины– 170 км/ч
Jetta VS5 (2024) монитор
Центральный тачскрин с 8-дюймовой диагональю чуть развернут к водителю
Jetta VS5 (2024) монитор
У камер кругового обзора есть 3D-режим
Jetta VS5 (2024) монитор
Траектории треков – динамические
Jetta VS5 (2024) климатическая установка
Климатическая установка и подогревы управляются удобными физическими кнопками
Jetta VS5 (2024) розетки и разъемы
Два USB-разъема разных стандартов, розетка. У старшей комплектации была бы индукционная зарядка
Jetta VS5 (2024) 6АКПП
Шестиступенчатая АКПП имеет спортивный и ручной режимы
Jetta VS5 (2024) подстаканники
Под сдвижной шторкой – неглубокие подстаканники
Jetta VS5 (2024) бокс
А вот бокс в подлокотнике, наоборот, глубокий, хоть и неширокий
Jetta VS5 (2024) задний диван
Формовка заднего дивана указывает на, в основном, двухместное размещение
Jetta VS5 (2024) задний диван
При посадке «сам за собой» места для ног немного
Jetta VS5 (2024) воздуховод
Задним пассажирам предложен один USB-разъём
Jetta VS5 (2024)
Автомобиль переднеприводный, высокий трансмиссионный тоннель – наследие полноприводной платформы
Jetta VS5 (2024) багажник
Объем багажника – 485 литров
Jetta VS5 (2024) крышка багажника
Крышка багажника не имеет электропривода, изнутри есть удобная ручка
Jetta VS5 (2024) докатка
Под фальшполом – докатка и практически полное отсутствие шумоизоляции
Jetta VS5 (2024) спинка заднего ряда
Спинка заднего ряда складывается раздельно и разделена непривычно – узкая часть на водительской стороне
Jetta VS5 (2024) багажное отделение
Ровной площадки не получается, на полу образуется высокая ступенька
Jetta VS5 (2024) колесо
Автомобиль обут в шины LingLong Green Max HP размерности 225/50 R18
Jetta VS5 (2024) капот
Шумоизоляции капота нет, как и газовых упоров
Jetta VS5 (2024) моторный отсек
Под капотом – «турбочетверка» Volkswagen EA211 1,4 TSI
Jetta VS5 (2024) задняя подвеска
Задняя подвеска, в отличие от собратьев по концерну VAG, независимая
Jetta VS5 (2024) вид сзади

На первый взгляд, перед нами какой-то из кроссоверов концерна VA, напоминает Volkswagen Tiguan первого поколения, и это не случайно. На радиаторной решетке – треугольник тупым концом вниз, две стороны оправлены в хром и образуют стилизованную литеру J, первую букву слова Jetta.

Название одной из самых популярных моделей Volkswagen, Jetta, стало самостоятельной автомобильной маркой пять лет назад. Китайское отделение немецкого концерна и китайская марка FAW создали Jetta, чтобы предлагать внутреннему рынку Китая бюджетные модели Volkswagen. В России сегодня продаются все три Jetta – седан VA3, кроссоверы VS5 и VS7. Сегодня на тесте в motorpage.ru – младший SUV, Jetta VS5.

Что изменилось

Этот компактный кроссовер – родной брат известных и даже выпускавшихся на заводе VAG в Нижнем Новгороде Skoda Karoq и Volkswagen Taos. Все три машины построены на «фольксвагеновской» платформе MQB-A1. У всех трех в гамме двигателей присутствует «фольксвагеновская» рядная турбированная «четвёрка» TSI объемом 1,4 литра семейства EA 211. Мотор выпускается с 2012 года, его 150-сильная версия, которая стоит под капотом Jetta VS5, развивает крутящий момент 250 нМ и ходит без капремонта примерно 250 тысяч километров.

Кузов у «китайского Volkswagen» отличается собственным оформлением передней части и кормы и формой заднего бокового окошка. А вот проемы дверей, похоже, те же, что у немецкого и чешского собратьев. Но есть у нашего «китайца» как минимум два важных внутренних отличия: во-первых, у него в трансмиссии – не «робот», а гидромеханический шестиступенчатый «автомат» VW AQ250, клон японской Aisin, выпускается с 2003 года, им в линейке Volkswagen оснащались более старшие модели кроссоверов, например, Tiguan. Ресурс этой АКПП – примерно 250 тысяч километров пробега, как и у двигателя. Во-вторых, в отличие от Taos и Karoq, задняя подвеска у Jetta VS5 не полунезависимая, с балкой и поперечным стабилизатором, а независимая многорычажная. А вот размеры у VS5 почти такие же, как у родственников, плюс-минус миллиметры: длина 4419 мм, колесная база 2630 мм. Компактный SUV класса C.

Что неизменно 

Стоит сесть на место водителя и сразу понимаешь, что такое многолетний опыт в эргономике европейского в целом и немецкого, в частности, автопрома, опыт наработанный годами проб и ошибок. Jetta – автомобиль массового сегмента, никаких претензий на премиальность. Но, удивительное дело, впервые после череды многих тестовых китайских машин к посадке за рулем – никаких претензий. Садишься – и сразу удобно. Вроде и регулировок у сиденья совсем немного, три рычажка буквально: два электрических – высота подушки и наклон спинки, и третий ручной, механический – регулировка выдвижного поясничного подпора. Но, оказывается, особенно мудрить не нужно, надо просто хорошо спрофилировать сиденье под среднестатистическую европейскую фигуру, как это делает Volkswagen. И не будет никаких жалоб на ставшую уже притчей во языцех у автомобильных журналистов короткую в китайских автомобилях подушку сиденья. И материалам салона вовсе не обязательно быть роскошными, если посадка за рулем комфортная, а рулевая колонка регулируется в двух плоскостях.

Ну и дальше всё – по канонам классической автомобильной эргономики. Центральная консоль чуть развернута к водителю вместе с экраном мультимедиа, который не стоит торчком, перекрывая обзор в лобовом стекле, а имплантирован в переднюю панель заподлицо, как это было принято в 2010-х. Вообще за рулем VS5 человек, привыкший к архитектуре водительского места автомобилей тех лет, почувствует себя словно в удобной, привычной обуви. Вроде в отделке салона – жесткие пластики, на дверных картах и на сидениях из кожзама – скромная серая строчка: бюджетный вариант Volkswagen, как и было сказано выше. Но, оказывается, можно без роскоши, если есть удобство. Если чтобы настроить климат, нужно не копаться в недрах экрана, а просто нажать физическую кнопку и повернуть физическую ручку. То же и с подогревами передних сидений и заднего стекла. И единственный USB-разъем и отсутствие подлокотника на заднем ряду – не беда, если формовка дивана удачная. И без панорамной крыши легко можно обойтись, достаточно люка над передним рядом сидений, но если бы даже его не было, на восприятие автомобиля в целом это бы не повлияло.

В более богатых комплектациях VS5 обещана, например, площадка индукционной зарядки смартфона, а в тестовой машине ее нет. При этом есть Apple CarPlay Android Auto, а на центральном тоннеле бюджетного, вроде бы, кроссовере – кнопка AutoHold. Есть у Jetta VS5 даже система Start/Stop, глушащая двигатель на светофорах, которую уж никак не ожидаешь встретить в модели массового сегмента.

Впрочем, расход топлива это уменьшает все-таки не сильно, в реальности 51-литрового топливного бака Jetta VS5, согласно маршрутному компьютеру, хватает на 590 километров пробега в смешанном режиме город/трасса, получается, двигатель потребляет примерно 8,6 литров 95-го бензина на сотню километров. Как обычно, у заливной горловины бензобака есть надпись про «не ниже 92-го», но на 95-м Jetta VS5 едет гораздо лучше, в ходе теста я сравнивал, обещанные паспортом 9,5 секунд, который у автомобиля занимает разгон до сотни кажутся близкими к истине именно на бензине с этим октановым числом.

Как едет

Снаряженная масса Jetta VS5 – без малого тонна четыреста килограммов. Малообъемный двигатель, несмотря на его паспортные 150 сил, в первые секунды разгона остается в «турбояме», так что педаль «газа» можно жать хоть в пол – без особенного результата, особенно если в салоне не один водитель, а еще и два крупных пассажира. Чтобы достать из мотора 250 Нм, нужно раскрутить его до трех тысяч оборотов, а максимальную мощность он выдает вообще на шести тысячах, вплотную к «красной зоне» тахометра. Поэтому спортивный режим коробки здесь совсем не лишний. Нужно в режиме D однократно качнуть кулису назад, к корме, и на приборной панели индикация включенной передачи начнет сопровождаться литерой S, а отклик на педаль «газа» станет практически линейным. Для любителей совсем уж активной езды есть и ручной режим коробки, M, – нужно только сдвинуть рычаг АКПП от себя, в сторону пассажира.

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Но и спортивного вполне достаточно. Да, в нем даже при движении накатом коробка начнет держать не шестую передачу, а пятую или даже четвертую, чтобы в любой момент быть готовой к мгновенному ускорению – отсюда, кстати, и указанный выше средний расход топлива в тестовом автомобиле, вышедший далеко за пределы паспортных 6,8 литров на сотню. Но взамен вы получите приятное чувство единства с машиной. Ощущение, что находитесь за рулем не семейного SUV с дорожным просветом 180 мм, а, скорее, какого-то из хэтчбеков Volkswagen. Начнете проходить связку поворотов на пустой загородной дороге на скорости 100-120 километров в час, с прибавлением газа, радуясь тому, как хорошо при этом машина стоит на курсе – в общем, получать удовольствие от сочетания настроек контроля тяги, руля, тормозов, подвески – собранной и энергоемкой, что на асфальте, что на грунтовке. Единственная претензия к подвеске – при проезде внедорожных неровностей на малых скоростях в ней иногда на вертикальных ходах возникает секундная расхлябанность и пластмассовый стук. Но только на грунтовке и изредка, эффект плавающий. Кстати, несмотря на явно бюджетный уровень шумоизоляции в Jetta VS5, в салоне при движении в крейсерском трассовом режиме сравнительно тихо.

Кому предназначен

Теоретически автомобиль мог бы заинтересовать тех, кому нужен семейный переднеприводный кроссовер с приличным, 482 литра, объемом багажника. Кого не смутит относительная несовременность Jetta VS5, а генетика Volkswagen, эргономика салона и связка «проверенный турбомотор + автомат», наоборот, привлечет. Эта машина – для тех, кто легко променяет размер и высокое разрешение экранов в салоне на нечасто встречающееся в наше время удовольствие от управления автомобилем – от руления, разгона, торможения.

Но это чисто теоретически. А практически самое серьезное возможное препятствие на пути Jetta VS5 к своей аудитории – его цена. Она, в зависимости от комплектации, начинается от 2,65 млн и доходит до 3,1 млн рублей, правда, всё без учета скидок. Но как бы там ни было, за эти деньги сегодня на российском рынке есть полноприводные одноклассники VS5. А уж среди моноприводных точно есть сильные конкуренты.

     

Технические характеристики Jetta VS5

ГАБАРИТЫ, ММ

4419/1841/1616

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2630

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1355

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый R4, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1395

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

150 при 6000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

250 при 3000 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

6-АКПП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

170

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,8

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