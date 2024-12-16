На первый взгляд, перед нами какой-то из кроссоверов концерна VA, напоминает Volkswagen Tiguan первого поколения, и это не случайно. На радиаторной решетке – треугольник тупым концом вниз, две стороны оправлены в хром и образуют стилизованную литеру J, первую букву слова Jetta.

Название одной из самых популярных моделей Volkswagen, Jetta, стало самостоятельной автомобильной маркой пять лет назад. Китайское отделение немецкого концерна и китайская марка FAW создали Jetta, чтобы предлагать внутреннему рынку Китая бюджетные модели Volkswagen. В России сегодня продаются все три Jetta – седан VA3, кроссоверы VS5 и VS7. Сегодня на тесте в motorpage.ru – младший SUV, Jetta VS5.

Что изменилось

Этот компактный кроссовер – родной брат известных и даже выпускавшихся на заводе VAG в Нижнем Новгороде Skoda Karoq и Volkswagen Taos. Все три машины построены на «фольксвагеновской» платформе MQB-A1. У всех трех в гамме двигателей присутствует «фольксвагеновская» рядная турбированная «четвёрка» TSI объемом 1,4 литра семейства EA 211. Мотор выпускается с 2012 года, его 150-сильная версия, которая стоит под капотом Jetta VS5, развивает крутящий момент 250 нМ и ходит без капремонта примерно 250 тысяч километров.

Кузов у «китайского Volkswagen» отличается собственным оформлением передней части и кормы и формой заднего бокового окошка. А вот проемы дверей, похоже, те же, что у немецкого и чешского собратьев. Но есть у нашего «китайца» как минимум два важных внутренних отличия: во-первых, у него в трансмиссии – не «робот», а гидромеханический шестиступенчатый «автомат» VW AQ250, клон японской Aisin, выпускается с 2003 года, им в линейке Volkswagen оснащались более старшие модели кроссоверов, например, Tiguan. Ресурс этой АКПП – примерно 250 тысяч километров пробега, как и у двигателя. Во-вторых, в отличие от Taos и Karoq, задняя подвеска у Jetta VS5 не полунезависимая, с балкой и поперечным стабилизатором, а независимая многорычажная. А вот размеры у VS5 почти такие же, как у родственников, плюс-минус миллиметры: длина 4419 мм, колесная база 2630 мм. Компактный SUV класса C.

Что неизменно

Стоит сесть на место водителя и сразу понимаешь, что такое многолетний опыт в эргономике европейского в целом и немецкого, в частности, автопрома, опыт наработанный годами проб и ошибок. Jetta – автомобиль массового сегмента, никаких претензий на премиальность. Но, удивительное дело, впервые после череды многих тестовых китайских машин к посадке за рулем – никаких претензий. Садишься – и сразу удобно. Вроде и регулировок у сиденья совсем немного, три рычажка буквально: два электрических – высота подушки и наклон спинки, и третий ручной, механический – регулировка выдвижного поясничного подпора. Но, оказывается, особенно мудрить не нужно, надо просто хорошо спрофилировать сиденье под среднестатистическую европейскую фигуру, как это делает Volkswagen. И не будет никаких жалоб на ставшую уже притчей во языцех у автомобильных журналистов короткую в китайских автомобилях подушку сиденья. И материалам салона вовсе не обязательно быть роскошными, если посадка за рулем комфортная, а рулевая колонка регулируется в двух плоскостях.

Ну и дальше всё – по канонам классической автомобильной эргономики. Центральная консоль чуть развернута к водителю вместе с экраном мультимедиа, который не стоит торчком, перекрывая обзор в лобовом стекле, а имплантирован в переднюю панель заподлицо, как это было принято в 2010-х. Вообще за рулем VS5 человек, привыкший к архитектуре водительского места автомобилей тех лет, почувствует себя словно в удобной, привычной обуви. Вроде в отделке салона – жесткие пластики, на дверных картах и на сидениях из кожзама – скромная серая строчка: бюджетный вариант Volkswagen, как и было сказано выше. Но, оказывается, можно без роскоши, если есть удобство. Если чтобы настроить климат, нужно не копаться в недрах экрана, а просто нажать физическую кнопку и повернуть физическую ручку. То же и с подогревами передних сидений и заднего стекла. И единственный USB-разъем и отсутствие подлокотника на заднем ряду – не беда, если формовка дивана удачная. И без панорамной крыши легко можно обойтись, достаточно люка над передним рядом сидений, но если бы даже его не было, на восприятие автомобиля в целом это бы не повлияло.

В более богатых комплектациях VS5 обещана, например, площадка индукционной зарядки смартфона, а в тестовой машине ее нет. При этом есть Apple CarPlay Android Auto, а на центральном тоннеле бюджетного, вроде бы, кроссовере – кнопка AutoHold. Есть у Jetta VS5 даже система Start/Stop, глушащая двигатель на светофорах, которую уж никак не ожидаешь встретить в модели массового сегмента.

Впрочем, расход топлива это уменьшает все-таки не сильно, в реальности 51-литрового топливного бака Jetta VS5, согласно маршрутному компьютеру, хватает на 590 километров пробега в смешанном режиме город/трасса, получается, двигатель потребляет примерно 8,6 литров 95-го бензина на сотню километров. Как обычно, у заливной горловины бензобака есть надпись про «не ниже 92-го», но на 95-м Jetta VS5 едет гораздо лучше, в ходе теста я сравнивал, обещанные паспортом 9,5 секунд, который у автомобиля занимает разгон до сотни кажутся близкими к истине именно на бензине с этим октановым числом.

Как едет

Снаряженная масса Jetta VS5 – без малого тонна четыреста килограммов. Малообъемный двигатель, несмотря на его паспортные 150 сил, в первые секунды разгона остается в «турбояме», так что педаль «газа» можно жать хоть в пол – без особенного результата, особенно если в салоне не один водитель, а еще и два крупных пассажира. Чтобы достать из мотора 250 Нм, нужно раскрутить его до трех тысяч оборотов, а максимальную мощность он выдает вообще на шести тысячах, вплотную к «красной зоне» тахометра. Поэтому спортивный режим коробки здесь совсем не лишний. Нужно в режиме D однократно качнуть кулису назад, к корме, и на приборной панели индикация включенной передачи начнет сопровождаться литерой S, а отклик на педаль «газа» станет практически линейным. Для любителей совсем уж активной езды есть и ручной режим коробки, M, – нужно только сдвинуть рычаг АКПП от себя, в сторону пассажира.

Но и спортивного вполне достаточно. Да, в нем даже при движении накатом коробка начнет держать не шестую передачу, а пятую или даже четвертую, чтобы в любой момент быть готовой к мгновенному ускорению – отсюда, кстати, и указанный выше средний расход топлива в тестовом автомобиле, вышедший далеко за пределы паспортных 6,8 литров на сотню. Но взамен вы получите приятное чувство единства с машиной. Ощущение, что находитесь за рулем не семейного SUV с дорожным просветом 180 мм, а, скорее, какого-то из хэтчбеков Volkswagen. Начнете проходить связку поворотов на пустой загородной дороге на скорости 100-120 километров в час, с прибавлением газа, радуясь тому, как хорошо при этом машина стоит на курсе – в общем, получать удовольствие от сочетания настроек контроля тяги, руля, тормозов, подвески – собранной и энергоемкой, что на асфальте, что на грунтовке. Единственная претензия к подвеске – при проезде внедорожных неровностей на малых скоростях в ней иногда на вертикальных ходах возникает секундная расхлябанность и пластмассовый стук. Но только на грунтовке и изредка, эффект плавающий. Кстати, несмотря на явно бюджетный уровень шумоизоляции в Jetta VS5, в салоне при движении в крейсерском трассовом режиме сравнительно тихо.

Кому предназначен

Теоретически автомобиль мог бы заинтересовать тех, кому нужен семейный переднеприводный кроссовер с приличным, 482 литра, объемом багажника. Кого не смутит относительная несовременность Jetta VS5, а генетика Volkswagen, эргономика салона и связка «проверенный турбомотор + автомат», наоборот, привлечет. Эта машина – для тех, кто легко променяет размер и высокое разрешение экранов в салоне на нечасто встречающееся в наше время удовольствие от управления автомобилем – от руления, разгона, торможения.

Но это чисто теоретически. А практически самое серьезное возможное препятствие на пути Jetta VS5 к своей аудитории – его цена. Она, в зависимости от комплектации, начинается от 2,65 млн и доходит до 3,1 млн рублей, правда, всё без учета скидок. Но как бы там ни было, за эти деньги сегодня на российском рынке есть полноприводные одноклассники VS5. А уж среди моноприводных точно есть сильные конкуренты.

Технические характеристики Jetta VS5 ГАБАРИТЫ, ММ 4419/1841/1616 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2630 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1355 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1395 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 150 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 250 при 3000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 6-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 170 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8