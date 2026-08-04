Jetta представил новый электрический седан M6

Совместное предприятие FAW Volkswagen опубликовало официальные изображения седана Jetta M6, который станет первым серийным электрокаром бренда

Судя по опубликованным снимкам, дизайн модели выполнен в новой стилистике и стал больше напоминать современные китайские электрокары. Выделяется седан угловатой светодиодной оптикой, спортивными бамперами и динамичным профилем. Изображений интерьера пока нет, но известно, что модель получит D-образное рулевое колесо, панорамную крышу, а также отдельные экраны «приборки» и мультимедийной системы.

Длина седана составляет 4806 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1500 мм, а колесная база – 2820 мм. Для сравнения, модель на 19 мм короче, на 12 мм уже и на 31 мм выше знакомого российским автомобилистам Geely Preface. Снаряженная масса электромобиля в зависимости от комплектации составляет от 1557 до 1628 кг.

Базовая версия оснащается электромотором мощностью 154 л.с. Максимальная скорость такого седана достигает 166 км/ч. Старшая модификация получила электродвигатель мощностью 197 л.с. Максимальная скорость – 172 км/ч. Емкость тяговой батареи и запас хода обеих версий пока не раскрываются.

