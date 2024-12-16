Китайская марка Jetta пополнилась флагманским седаном VA7

Компания Jetta, созданная концерном FAW и Volkswagen, выводит на рынок новый седан VA7, который займет место флагмана в модельном ряду бренда. Цены на седан стартуют от 118 777 юаней (примерно 1 660 000 миллиона рублей)

Дизайн Jetta VA7 практически полностью повторяет дорестайлинговый Volkswagen Sagitar, за исключением иных бамперов и фирменной решетки с хромированными элементами. Внутри установлен другой экран мультимедийной системы, который не интегрирован в переднюю панель, а слегка возвышается над ней. Точные габариты модели: 4773/1789/1469 мм., при колесной базе 2731 мм.

Оснащен VA7 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Этот же агрегат ставился на Sagitar предыдущей генерации. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - передний.