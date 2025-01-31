Флагманский китайский SUV на агрегатах Volkswagen

И снова, в который уже раз, подтверждается нехитрая истина: для удобной посадки за рулем машины не нужны никакие ухищрения, никакие особо навороченные кресла. Вот в Jetta VS7 – обычные сиденья. Просто правильная набивка и, главное, оптимальные пропорции спинки и подушки. Садишься и сразу удобно, есть опора под коленями, не нужен никакой выдвижной валик. Не нужно гнаться за премиальностью – достаточно просто нормальной посадки, унаследованной от Volkswagen.

От Volkswagen – потому что бренд Jetta был основан совместным предприятием китайской First Automotive Works (FAW) и этого немецкого производителя. Их сотрудничеству уже больше 30 лет, началось оно в 1988-м со сборки ста штук Audi 100 из готовых машинокомплектов. Потом в 1991-м в Китай перенесли оборудование с закрывшегося американского завода Volkswagen в Пенсильвании и начали собирать Volkswagen Jetta, к 1996-му это было уже полномасштабное производство, сотни тысяч машин в год. А в 2019-м в FAW-Volkswagen решили назвать именем своего суперпопулярного в Китае немецкого седана новый суббренд. Сегодня в линейке Jetta три модели, все они продаются в России.

Тест средней, кроссовера VS5, в motorpage.ru был опубликован недавно. Отчет о знакомстве с младшей, седаном VA3, уже готовится к публикации. А сегодня поговорим о флагмане марки – среднеразмерном кроссовере VS7.

Платформа и родственники

Jetta VS7 создан на «фольксвагеновской» платформе MQB A2, его ближайший родственник – испанский SEAT Tarraco, а из более знакомых нам машин – Skoda Kodiaq первого поколения и Volkswagen Tiguan второго, все из класса D. По размерам наш «китаец» ближе к «чеху», чем к «немцу», он меньше, чем Kodiaq, буквально на сантиметры: 4624 мм в длину, 1841 мм в ширину, 1624 мм в высоту, колесная база 2730 мм.

В 2024 году прошло обновление, VS7 второго рестайлинга тоже есть в России, но их отличия от предшественника косметические: чуть иное оформление передка, другой дизайн колесных дисков, более внушительный спойлер багажной двери и так далее. Агрегаты остались прежними. Вот и у тестового VS7, первый рестайлинг, 2022 года, – те же двигатель и коробка, что кстати, и у VS5, среднего кроссовера Jetta. Собственно, «седьмой» VS – это на 20,5 см удлиненная версия «пятого». Вместо люка – панорамная крыша, попросторнее салон… но не будем забегать вперед.

Агрегаты

Открыв капот VS7, видишь на пластиковой крышке на двигателе крупное W. Это известный «фольксвагеновский» мотор, рядная турбочетвёрка TSI объемом 1,4 литра семейства EA 211, выпускается с 2012 года. Форсированный до 150-сил, а именно такова мощность двигателя Jetta VS7, выдает крутящий момент 250 нМ. Алюминиевый блок и головка блока цилиндров, ремень в приводе ГРМ. Примерный ресурс – 250 тысяч километров.

В трансмиссии – гидромеханический шестиступенчатый «автомат» VW AQ250, клон японской Aisin TF-60SN, со спортивным режимом S и режимом tiptronic для ручного переключения передач, выпускается с 2003 года. Знаком нам, например, по Volkswagen Tiguan. Требует регулярной, через каждые 60 тысяч километров, замены трансмиссионной смазки и чистки внешнего радиатора и фильтра – при их наличии, конечно. В этом случае ресурс коробки может достигать 300 тысяч километров.

Этот тандем, согласно паспортным данным, разгоняет VS7 до максимальных 175 км/ч, а до 100 км/ч – за 9,7 секунды. Показатель выглядит не самым выдающимся, но если вспомнить про почти полторы тонны снаряженной массы машины, понятно, что он вполне приемлемый. Привод у VS7 только передний, высокий трансмиссионный тоннель в салоне – рудимент полноприводной платформы. Подвеска полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная – в отличие от, например, младших соплатформенных Volkswagen Taos и Skoda Karoq, у которых в переднеприводном исполнении сзади – торсионная балка.

Интерьер

Он у VS7 ощутимо «фольксвагеновский»: цвета и фактура отделочных материалов, компоновка салона, форма руля, архитектура передней панели и центрального тоннеля, – все напоминает об исходных немецких генах. С поправкой разве что на еле уловимую большую бюджетность. Впрочем, в интерьере тестового VS7 есть и нарядные коричневые вставки на сиденьях, в дверных картах и на передней панели, и рояльный лак на центральном тоннеле.

А может быть просто дело в том, что идеологически это Volkswagen конца 2010 – начала 2020-х. И пусть у рестайлингового VS7 климатическая панель управляется сенсорными кнопками, а не физическими, как у самого первого поколения, которое в Россию не приезжало, – это все-таки кнопки, а не иконки на дисплее, как сейчас принято. Так что водители старшего поколения будут в салоне VS7 почти как дома – эргономика близка к идеальной, правая рука точно ложится на рукоятку АКПП, в самый раз для управления в ручном режиме. Хотя при этом есть все приметы современности: площадка индукционной зарядки в нише под «бородой», связь со смартфоном по Bluetooth.

Про посадку на переднем ряду мы уже говорили в начале, а места на заднем даже больше, чем ожидаешь. Но то, что досталось заднему ряду, отнято у багажника, объем в 548 литров для кроссовера D-класса – не самый выдающийся. И никаких практичных приспособлений а-ля «шкодовская» система Simply Clever в нем нет. И даже в самой богатой комплектации пятую дверь VS7 нужно открывать и закрывать вручную.

В движении

Почему, ну почему для стабильного поведения в поворотах одним автомобилям возможностей подвески не хватает даже с полным приводом, а другим их достаточно даже с передним? VS7 вроде и кроссовер, то есть центр масс у него выше, но дугу на скорости 100 километров в час держит прекрасно, почти как седан – вот как так? Может быть, помогает сравнительно небольшой, 160 мм, дорожный просвет, но скорее всего – порода и многолетний «подвесочный» опыт Volkswagen. Плюс хорошая развесовка, так что в поворот на VS7 ввинчиваешься с удовольствием. На грунтовке в работе подвески нет никакой расхлябанности и даже, похоже, ощущается больший запас прочности, чем, помнится, был в 2019 году у тестового Volkswagen Tiguan, вот бы сравнить сейчас…

В городском потоке даже в обычном режиме коробки, D, VS7 – автомобиль вполне резвый, с совершенно достаточной динамикой. Чётко работает autohold, почти без задержки – start/stop, но если есть желание ускорить старт со светофора, их можно отключить. Если хочется большего спорта, нужно перевести селектор АКПП в положение S, и тогда – ни малейшего зависания в потоке, ни малейшего запаздывания реакции на дорожную обстановку, VS7 совершенно не «тормозит» – хотя, тормозит-то он как раз очень уверенно и предсказуемо, – но за рулем этого SUV не чувствуешь себя на дороге ущемлённым ни по какому параметру ни в какой ситуации. Открывавшееся окно в потоке, или, наоборот, необходимость резко замедлиться – совершенно достаточная динамика, управляемость, мощность тормозов. На трассе VS7 тоже очень неплох, 130-140 км/ч – его нормальная скорость, кстати, во вкладке Drive Assist на центральном экране можно выбрать одну из настроек – STD, Eco, Com, Sport, это скорость, с которой VS7 будет тормозить и ускоряться со включенным адаптивным круиз-контролем.

Кого может заинтересовать Jetta VS7? Не самый остромодный и высокотехнологичный, но очень удобный. С просторным салоном, но не самым большим багажником, с проверенными временем агрегатами. Первым делом вспоминаешь про такси или каршеринг, но затем понимаешь, что Jetta VS7 может быть интересен ценителям продукции концерна VAG. Не последних моделей, – они нам недоступны по известным причинам, – а предыдущих. В конце ноября 2024-го, на момент написания этого текста, Jetta VS7 в такой же, как у тестового экземпляра, комплектации Enjoyment стоит без учета скидок 3,217 млн рублей. Сегодня это средняя цена нового автомобиля в России.

Технические характеристики Jetta VS7 ГАБАРИТЫ, ММ 4624/1841/1624 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2730 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1425 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1395 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 150 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 250 при 3000 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-АКПП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 175 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,7