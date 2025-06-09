Исследуем классический рамный внедорожник KGM Rexton, который вернулся на пике карьеры

В последние три года все, кто вдруг решает приобрести новый автомобиль, вынуждены столкнуться с дилеммой «если не китаец, то кто?» Официально — никто. Окольными тропами хоть «звезду с неба» — любой мировой бренд. Правда, звезда может быть любая, но небо, с высокой вероятностью, таки останется китайским. Эту ситуацию обсуждают в дружеских беседах, на форумах, в комментариях к видео, и мнения расходятся всегда, как у Карцева и Ильченко: сегодня, но «китаец» и (допустим) за 5 млн рублей, или завтра (под заказ), но за 4. Или завтра за 5, но «европеец» и без гарантии. Зато не «ки­таец»… И так до бесконечности.

И вот появляется альтернатива: породистый «кореец», сегодня, официально, с гарантией. Вроде бы похоже на хорошую сделку? И да и нет. Бренд KGM (в «девичестве» SsangYong) возвращается на российский рынок с 4 моделями и всеми «плюшками», положенными официальным поставкам: дилеры по всей стране, гарантия 5 лет или 100 000 км пробега, русификация и так далее. И главное, как вы поняли, эти автомобили КОРЕЙСКИЕ. Компактный Tivoli, средние Korando и модный Torres, а также флагманский рамный Rexton. Российский дистрибьютор устроил глобальный тест-драйв, в ходе которого журналистам и прочим медийным сущностям дали прокатиться на всех моделях. Правда, получилось слишком бегло: 4 модели за 2 дня при перерывах на обед, и в каждой машине по 2 специалиста. То есть максимум по часу на каждый автомобиль. Однако этого хватило, чтобы ощутить тот самый эффект «дежавю» в лучшем смысле: да это же те самые настоящие, честные, понятные и традиционные автомобили, по которым мы уже успели соскучиться!

В общем, не хватило нам времени, и потому уже после глобального теста наша редакция буквально чудом успела захватить на пару дней Rexton, дабы понять — это правда оно? Забежим вперед: это даже больше, чем «дежавю». Про Tivoli, Korando и Torres мы еще непременно расскажем в отдельных материалах, а пока — Rexton. Сегодня. Официально.

Эта модель прекрасно известна в России — SsangYong ког­да-то уверенно себя чувствовал на нашем рынке и вполне заслуженно сформировал вокруг себя целый пул клиентов, ценивших простоту, надежность и неприхотливость. Rexton в последней итерации с индексом Y400/Y450 выпускается с 2016 года и, снова спойлер, это определяет его основные особенности, они же — ключевые преимущества. Почтенный возраст для любого внедорожника, однако позволим себе предположить, что появление этой модели, именно в этом кузове и должно было произойти в России.

Тест на вменяемость

Здесь позвольте небольшое лирическое отступление. Ког­да-то в середине 1990 х отец автора этих букв уехал в Южную Корею в длительную командировку, во время которой успел весьма тесно познакомиться с бурно развивавшимся на тот момент корейским автопромом. SsangYong уже тогда смог выделиться из толпы: компания наняла британского дизайнера Кена Гринли, успевшего отметиться в Bentley, Panther и Aston Martin, и тот реально «отвел душу», выпустив несколько крайне харизматичных моделей. Особенно удался англичанину внедорожник Musso образца 1993 года — он позже даже выпускался в России под брендом TaGAZ. Модель этого автомобиля в масштабе 1:32 до сих пор стоит на полке и с каждым годом вызывает у автора все больше приятных воспоминаний. Не исключено, что этот момент повлиял и на впечатление от современного KGM — текст писал живой человек, а не нейросеть, потому эмоции исключать невозможно.

Позднее из-под карандаша мистера Гринли появились крайне противоречивые Actyon и Kyron, ставшие в нашей стране чуть ли не культовыми, причем они до сих популярны на рынке подержанных автомобилей. И был Rodius, при взгляде на который возникали сомнения во вменяемости британца. Кто помнит этот минивэн, меня поймет.

Тогда на положительный имидж SsangYong сыграла тесная интеграция с Mercedes — корейцы использовали двигатели и трансмиссии немецкого производства, а некоторые модели даже продавали через дилерскую сеть немцев. Дальнейшая судьба SsangYong богата на разных владельцев: Daewoo (а значит, General Motors), SAIC, Mahindra. На данный момент автобренд переименован в KG Mobility в честь актуального индустриального концерна KG. Но эмблема со стилизованными крылышками осталась. Как и сам автомобиль — яркий представитель «старой школы».

Умели делать!

KGM Rexton устроен, как все канонические рамные внедорожники. Рама, подключаемый полный привод (без межосевого дифференциала), задний неразрезной мост и независимая подвеска спереди, дизель и автомат. И такой Rexton существует на всех рынках, кроме российского: причудливая система тарификации утильсбора вынудила российских представителей поставлять к нам исключительно бензиновый вариант просто потому, что рабочий объем у него — 2 л, а у турбодизеля — 2,2, то есть последний уже в «целесообразный» тариф не попадает. Впрочем, сразу отметим — характеристики у мотора вполне приемлемые: 225 л.с. и 350 Нм момента.

Этот мотор в сочетании с правильно настроенным 6 диапазонным автоматом абсолютно адекватен для автомобиля массой до 2229 кг в топ-комплектации — в городе динамики хватает в любых ситуациях, будь то монотонное движение или прострелы между светофорами, на трассе тяги для безопасных обгонов тоже достаточно. Нельзя не отметить настройку выхлопа и шумоизоляцию. Даже сильно нагруженный двигатель не гудит, как забитый пылесос, а скорее похож по звуку на 6 цилиндровые агрегаты — в звуке преобладают средние и низкие частоты. Кто-то может придраться — мол, слишком общие фразы, конкретики не хватает. Да, но в этом вся суть Rexton, он не претендует на неординарный статус, а просто делает свою работу. Едет ровно так, как нажмешь на педаль. Ровно в той же манере и замедляется — как следует. Без усилий, без надрыва, без суеты. И это сразу настраивает на спокойный, даже умиротворенный лад: за рулем Rexton не хочется выходить за пределы скоростных ограничений.

Подвеска внедорожника настроена… да, вы правильно поняли. Нормально. 100% е попадание в ожидание: энергоемкость на высшем уровне, паразитных вибраций от неподрессоренных масс (то есть тяжелых колес с 20 дюймовыми дисками) почти нет, фильтрация мелких неровностей отличная. Есть намеки на благородное покачивание — многие любят внедорожники именно за эффект «яхты». В поворотах — вы не поверите! Крены! Настоящие, предсказуемые, четко намекающие на близкий предел сцепных свойств шин. Да, руль слегка задемпфирован, но обратная связь есть — о положении колес не приходится гадать.

Отсутствие каких-либо ярких перекосов не означает, что автомобиль скучный. Нет. От интерьера веет старомодностью и… добротностью. Собрано крепко. Ничего нигде не скрипит, панели подогнаны аккуратно, материалы выглядят качественными. Можно, конечно, подискутировать на тему цветовой комбинации — тестовый Rexton был с бежевым салоном, что хорошо для фото, но в повседневной жизни сулит более частые визиты в детейлинг. Впрочем, в продаже есть и черный вариант, он выглядит строже и дольше сохраняет товарный вид — кому-то это важно для последующей перепродажи.

И на втором ряду здесь нормально даже для рослых пассажиров. И багажник имеется, и он не номинальный, а вполне вместительный. Заявлен объем в 1051 л, но это явно «под потолок». Реально же под шторкой (которая, заметьте, есть уже в перечне стандартного оснащения) уместится не менее 500 л.

Как мы любили

Интерьер выглядит абсолютно обычно для всех, кто так и не смог привыкнуть к китайскому «хай-теку»: козырек за рулем создает ощущение нормальных приборов, хоть они и нарисованы на экране, а отдельный дисплей мультимедийной системы был моден еще задолго до массового исхода автобрендов из России. Правда, если приборный кластер устроил целиком и полностью, то центральный монитор огорчил — матрице остро не хватает яркости и контрастности. В солнечную погоду картинка практически нечитаема. Как попытка «подсластить пилюлю» — поддержка протоколов Android Auto и Apple CarPlay, но только по проводу. Само меню простовато, шрифты отрисованы мелко. Возраст дает о себе знать. Но есть русский язык — для автомобиля не из КНР, привезенного в РФ, это уже преимущество.

Однако даже не самые передовые цифровые решения не могут заглушить непередаваемый восторг от общей аналоговости салона внедорожника. Блок двухзонного «климата» — отдельный, хоть и сенсорный, но понятный и доступный всегда, а не через два-три меню. Дисплей в корпусе центрального зеркала и вовсе умиляет, кажется, корейцы пытались инсталлировать в автомобиль хоть что-то из репертуара тенденций двадцатых годов. Но пользоваться камерой заднего вида все же не так удобно. Можно выключить и использовать обычное оптическое отражение, хотя при перезапуске цифровое зеркало включится снова.

И так во всем. Да, водитель Rexton погружается в атмосферу 2000 х, но именно в этом вся суть: здесь все, как мы привыкли во времена, когда впереди виделись светлое будущее и рост благосостояния. На кнопках, рычажках, крутилочках — все отлито из нормального пластика, а не нарисовано в интерфейсе. Сел — и пользуешься, еще и не без удовольствия. Так что потенциально автомобиль имеет все шансы на успех. Он уже имеется в наличии и в ассортименте, осталось только приехать и забрать.

Впрочем, тут есть маленькая особенность, способная омрачить даже самые амбициозные планы дистрибьютора: цены. Они не завышенные, а, простите, ближе к абсурдным. По состоянию на начало мая 2025 года KGM Rexton стоил от 6,8 млн рублей за комплектацию Dream и от 7,2 млн за Icon.

И вот ведь парадокс, на мероприятии для прессы присутствовали все, кто эти автомобили сюда привозит: и отдел маркетинга, и руководство, и продажники. Все — специалисты, давно знакомые журналистам по другим брендам, люди с несомненным опытом и пониманием не только продукта, но и запросов покупателей. Они сознают, что надо что-то менять, и работают над этим. Уже заявлена локализация на крупном российском предприятии — по слухам, речь идет об «Автоторе». Может, она позволит приблизить стоимость к более адекватным значениям? Хочется в это верить. На нашем рынке сейчас очень не хватает автомобилей, которым можно доверять сразу и безоговорочно, без периода привыкания и борьбы с собой. KGM имеет шанс стать таковым, если пересмотрит ценовую политику. Чтобы было завтра, но по пять, а не сегодня по семь. Скрестим пальцы.

Технические характеристики KGM Rexton Габариты 4850х1960х1825 мм Колесная база 2865 мм Дорожный просвет 203 мм Объем багажника 1051/1977 л Снаряженная масса 2085–2229 кг Двигатель бензиновый L4, турбо Объем двигателя 1998 см3 Мощность 225 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 350 Нм при 1500–4500 об/мин Трансмиссия автомат. 6-ступ. Привод подключаемый полный Макс. скорость 185 км/ч Средний расход топлива 10,4 л/100 км Объем бака 70 л