Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2025

KGM откладывает локализацию производства в России на фоне слабых продаж

Автор фото: Автопанорама

Корейская компания KGM, ранее известная как SsangYong, отложила запуск сборки автомобилей в России. Ранее производство планировалось начать до конца 2025 года на калининградском заводе «Автотор»

По данным аналитиков, планы реализовать 20 тысяч автомобилей за год оказались недостижимыми. Цены на модели KGM заметно выше, чем у китайских конкурентов: кроссовер Tivoli стоит около 2,6 млн рублей, а флагманский внедорожник Rexton превышает отметку в 6 млн. При этом потребители все чаще выбирают более доступные китайские автомобили, многие из которых собираются в России.

Дополнительным фактором стала загруженность «Автотора», который уже выпускает автомобили марок Jetour, Omoda и Baic, а также развивает собственный бренд «Амберавто».

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

