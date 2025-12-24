Автомобильный портал Motorpage
24 дек 2025

Появились подробности о новом пикапе KGM Musso

Автор фото: из открытых источников

Корейская марка KGM, ранее известная как SsangYong, готовит к выходу на рынок новый пикап под названием Musso. Неофициальные изображения новинки уже появились в сети

Судя по фотографиям, модель будет продаваться в двух исполнениях. Более дорогая версия получила бампер в цвет кузова, противотуманные фары и легкосплавные колесные диски. Базовая версия отличается черным пластиковым бампером, отсутствием дополнительной оптики и стальными дисками. Внутри установлены два отдельных экрана приборной панели и мультимедийной системы. Отделка выполнена из экокожи.

Предварительно известно, что модель получит бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 228 л.с. или дизельный 2,2-литровый агрегат на 184 л.с. В паре с двигателями будут работать механическая или автоматическая коробки передач. Привод полный по умолчанию.

Напомним, что KGM Musso будет представлен и с полностью электрической силовой установкой. Такая модификация отличается иным дизайном передней части кузова с более минималистичной светодиодной оптикой. Модель получила 80,6-киловаттную батарею с запасом хода 400 км и два электромотора суммарной мощностью 413 л.с.
 

