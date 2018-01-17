Говорят, «правильные» Mercedes-Benz и BMW должны иметь изначально заднеприводную компоновку, к которой потом может быть «пристыкован» передний привод. А вот кроссоверы GLA и Х1, несмотря на четыре ведущих колеса, построены на «неправильных» переднеприводных шасси…

Баварский SUV держался до последнего – еще предыдущий BMW X1 имел платформу классического седана 3-й серии и даже выпускался в заднеприводных исполнениях. Но модель нового поколения перешла на переднеприводное шасси от «родственной» марки MINI, что незамедлительно сказалось на ее внешнем виде: кабина уже не сдвинута назад, удлинился передний свес, увеличилась высота. Словом, остался лишь намек на былую хищность и стремительность.

Mercedes-Benz GLA же к заднеприводным конструкциям с самого начала никакого отношения не имел. Он построен на переднеприводной платформе, которую используют еще и хэтчбеки А- и В-класса. Да и выглядит он скорее не по-кроссоверски, а как немного приподнятый хэтчбек. Зато на фоне коренастого соперника представитель Штутгарта смотрится прямо-таки спортсменом – подтянутым и стремительным.

В России GLA предлагается в трех бензиновых модификациях. Начальная версия оснащается передним приводом, 156-сильным 1,6-литровым двигателем и продается минимум за 2 170 000 рублей. За полноприводную 2-литровую версию мощностью 211 л.с. просят от 2 460 000 рублей. И, наконец, экстремальный вариант AMG с полным приводом и тем же 2-литровым агрегатом, но форсированным до 381(!) л.с., оценивается не менее чем в 3 230 000 рублей. Все модификации оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Дорожный просвет обычных (не AMG) моделей составляет 157 или 187 мм, а у 381-сильного «монстра» – всего 140 мм.

Линейка моторов у «баварца» более разнообразна. Начинается она с 3-цилиндрового 1,5-литрового бензинового агрегата мощностью 136 л.с. Вариант с этим двигателем может быть только переднеприводным, оснащен он 6-диапазонным «автоматом» и стоит от 1 880 000 рублей. Все остальные версии полноприводные и сочетаются с 8-диапазонными автоматическими коробками передач. Речь идет о 2-литровом 4-цилиндровом моторе, развивающем в зависимости от модификации 192 либо 231 л.с., а также о 2-литровом турбодизеле, который может выдавать 150, 190 или 231 л.с. Самый дорогой вариант оснащается 231-сильным турбодизелем и оценивается в 2 590 000 рублей. Дорожный просвет у всех модификаций составляет 183 мм.

В нашем тесте участвуют наиболее близкие по мощности модели. Это бензиновый BMW X1 xDrive20i, развивающий 192 л.с., и Mercedes-Benz GLA 250, чей силовой агрегат выдает 211 л.с. А еще у кроссовера с трехлучевой звездой на эмблеме увеличенный клиренс.

Выше или ниже?

Оказавшись за рулем BMW Х1, первым делом хочется опустить сиденье… Но не тут-то было – оно и так уже сдвинуто вниз до предела. Честно говоря, такой высокой посадки у баварских автомобилей, даже у кроссоверов, мы не припомним. Сидишь под потолком и где-то внизу видишь переднюю панель, приборы и рулевое колесо. Очень непривычно. Зато обзорность хороша. И сиденье классное – словно по твоей фигуре делали. Дизайн у салона фирменный, бээмвэшный, а вот качество отделочных материалов подкачало – много жесткого пластика, да и вид у него совсем недорогой.

После «баварца» в кресло Mercedes-Benz буквально проваливаешься – в нижнем положении оно расположено чуть ли не на полу. Профиль у сиденья так же хорош, набивка мягче, а валики боковой поддержки расставлены шире. То есть геометрия посадки за рулем GLA по-настоящему спортивная, но сидишь, будто в домашнем кресле, в то время как в BMW располагаешься за баранкой, словно в минивэне, зато в спорткаровском сиденье. По качеству материалов Mercedes-Benz является явным лидером в нашем сравнении – как визуально, так и на ощупь. А еще здесь уютнее.

По эргономике же, наоборот, соперника превосходит BMW благодаря интуитивно понятному интерфейсу iDrive. Мерседесовский Command тоже не требует инструкции для освоения, но меню у него более сложное. Впрочем, постоянные владельцы не будут испытывать неудобств в любом из этих автомобилей.

Перешедший на переднеприводную платформу BMW X1 заметно прибавил по части пространства для ног задних пассажиров – в отличие от модели предыдущего поколения, которая в этом плане простором не отличалась. Теперь, если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, перед его коленями останется около 10 см и столько же над головой. В Mercedes-Benz места для ног почти вдвое меньше, а над макушкой нависает панорамная крыша. Если ее не заказывать, пара-тройка сантиметров прибавится. И диван нам больше понравился у баварского кроссовера, к тому же он оснащен откидным центральным подлокотником, а также наклоном спинок. У GLA нет ни подлокотника, ни наклона спинок.

Объем багажника у «баварца» по паспортным данным чуть больше, чем у соперника, но в реальности отсеки практически идентичны. Впрочем, BMW может похвастаться еще и нишей для мелких вещей в подполье. При раскладывании спинок задних диванов у обоих соперников образуется ровная площадка. А вот ни запасных колес, ни «докаток» в GLA и Х1 нет, так как кроссоверы используют шины типа Runflat, позволяющие продолжать движение при проколе.

Дань традициям

Оба автомобиля имеют под капотом 2-литровые бензиновые турбомоторы, при этом Mercedes-Benz мощнее – 211 л.с. против 192. Однако на деле «баварец» ощущается более резвым в разгоне. Все потому, что BMW резче реагирует на нажатие педали акселератора, а «автомат», даром что с обычным гидротрансформатором, молниеносно переключается и всегда «подтыкает» нужную передачу. Добавим сюда заводной, но не особо громкий звук мотора и получим настоящую «зажигалку», у которой к тому же отличные, хваткие тормоза.

Уроженец Штутгарта тоже реагирует на подачу топлива без промедления, хотя делает это куда более плавно. И «робот» с двумя сцеплениями настроен прежде всего на комфорт – даже в пробках не дергает, что типично для такого типа трансмиссии. Словом, разгоняется Mercedes-Benz быстро, но спокойно. Педаль тормоза у него тоже настроена плавно, тем не менее на эффективность замедления это не влияет.

Рулевое управление у каждого из кроссоверов настроено в соответствии с фирменной философией. По остроте рули практически одинаковы (2,75 оборота от упора до упора у GLA и 2,8 – у Х1), и реактивное усилие у них весьма насыщенное, но реагируют на управляющие действия машины по-разному. Так, баварская модель моментально меняет направление движения даже при небольших отклонениях баранки, в то время как Mercedes-Benz на руление в малых углах почти не реагирует. Да и в крутых виражах GLA отвечает на движение рук водителя подчеркнуто спокойно в отличие от быстрых реакций конкурента.

На автомагистрали Mercedes-Benz стабилен и непоколебим, как и подобает представителю Штутгарта. Даже глубокая колейность, несмотря на широкие опционные 19-дюймовые покрышки, не оказывает на него никакого влияния. BMW, «обутый» в менее экстремальные 18-дюймовые шины, в колее слегка рыскает, хотя не криминально – с нервным поведением модели предыдущего поколения не сравнить.

Зато «баварец» отрывается на извилистом загородном шоссе – здесь он в своей стихии. Cразу вспоминаешь, что «донором» для него стал зажигательный MINI: что ни вираж, то песня! Управляется новый X1 ничуть не хуже великолепного в этом плане предшественника, поэтому о замене заднеприводной платформы на переднеприводную мы ничуть не жалеем. Главное не тип привода, а его настройки, и команда BMW справилась с задачей идеально!

Впрочем, и Mercedes-Benz управляется отлично, хотя делает это по-своему. Автомобиль спокойно и точно встает на дугу, а дальше вгрызается в траекторию мертвой хваткой. Кажется, никакие законы физики не способны сбить его с пути истинного. Кроссовер просто едет туда, куда укажет водитель, и делает это с феноменальной надежностью. В общем, управляются наши соперники прекрасно, но если баварский автомобиль буквально заводит водителя, то его визави, наоборот, словно дает ему изрядную порцию транквилизатора.

Вот бы еще плавность хода у GLA соответствовала фирменной философии… Но нет, шасси с увеличенным дорожным просветом на огромных для компактного автомобиля 19-дюймовых «ранфлетах» работает жестко. Особенно неприятны неровности с острыми краями, на которых машину сотрясают резкие и сильные толчки. На этом фоне «баварец» чуть сильнее зудит на зернистом асфальте, зато остальные типы неровностей проходит более мягко и упруго. Правда, на короткой волне BMW норовит превратиться в глиссер-попрыгунчик, в то время как соперник из Штутгарта в этих условиях держит кузов гораздо стабильнее.

По шумоизоляции в лидеры выходит Mercedes-Benz, потому как баварский кроссовер сильно гудит резиной. Впрочем, шины GLA тоже совсем не тихие, но они все же не напрягают барабанные перепонки, как у соперника. На высокой скорости в BMW чуть сильнее слышен ветер, и двигатель у него работает громче, хотя неприятным его звук не назовешь.

Осталось вынести вердикт. Но сделать это не так-то просто. Потому что нельзя сказать, что кто-то из них лучше или хуже, у каждого свои преимущества и немногочисленные недостатки, которые большей частью можно ликвидировать при выборе комплектации. Например, ни в коем случае не нужно заказывать большие колеса, да и от резины типа Runflat мы бы отказались – тогда автомобили поедут гораздо плавнее. В остальном же каждый из них создавался для определенной категории клиентов, которые практически не пересекаются. Причем, несмотря на «неправильную» компоновку, едут «немцы» «правильно» – так, как и подобает представителям этих брендов. А потому апологеты BMW выберут BMW, а почитатели Mercedes-Benz никогда не откажутся от трехлучевой звезды на эмблеме.

Благодарим компанию Villagio Estate за помощь в организации съемки

Технические характеристики BMW X1 xDrive20i Габариты, мм 4439х1821х1598 Колесная база, мм 2670 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм 183 Объем багажника, л 505 Снаряженная масса, кг 1615 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 192/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 280/1250–4600 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 225/55R17 Макс. скорость, км/ч 223 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,4 Расход топлива (средний), л/100 км 6,4 Объем бака, л 61

Технические характеристики Mercedes-Benz GLA 250 Габариты, мм 4424х1804х1524 Колесная база, мм 2699 Диаметр разворота, м 11,84 Дорожный просвет, мм 187 Объем багажника, л 481 Снаряженная масса, кг 1580 Тип двигателя L4 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1991 Макс. мощность, л.с./об/мин 211/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1200–4000 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 215/60R17 Макс. скорость, км/ч 230 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,6 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 56