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Против правил

BMW X1 xDrive 2016 вид спереди
BMW X1 xDrive 2016 вид спереди
BMW X1 xDrive 2016 вид сбоку
Несмотря на переднеприводную платформу, баварский кроссовер остался автомобилем для водителя
BMW X1 xDrive 2016 вид сзади
BMW X1 xDrive 2016 салон
В BMW X1 на удивление высокая посадка и низкий центральный тоннель
BMW X1 xDrive 2016 приборная панельBMW X1 xDrive 2016 монитор
BMW X1 xDrive 2016 передние кресла
Спортивные сиденья плотно держат тело и имеют выдвижной подколенный валик
BMW X1 xDrive 2016 задний диванBMW X1 xDrive 2016 багажное отделение
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 вид спереди
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 вид спереди
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 вид сбоку
Mercedes-Benz потрясающе стабилен на прямой и надежен на извилистом шоссе
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 вид сзади
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 салон
В салоне Mercedes-Benz очень уютно – и водителю, и пассажирам
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 приборная панельMercedes-Benz GLA-klasse 2017 мониторMercedes-Benz GLA-klasse 2017 переднее кресло
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 задний диван
Спинка заднего дивана может складываться в пропорции 40:60
Mercedes-Benz GLA-klasse 2017 багажное отделение
BMW X1 xDrive20i 2016 и Mercedes-Benz GLA 250 2017 вид сзади
По внешнему виду Mercedes-Benz выглядит спортивнее, по ходовым качествам все наоборот

Говорят, «правильные» Mercedes-Benz и BMW должны иметь изначально заднеприводную компоновку, к которой потом может быть «пристыкован» передний привод. А вот кроссоверы GLA и Х1, несмотря на четыре ведущих колеса, построены на «неправильных» переднеприводных шасси…

Баварский SUV держался до последнего – еще предыдущий BMW X1 имел платформу классического седана 3-й серии и даже выпускался в заднеприводных исполнениях. Но модель нового поколения перешла на переднеприводное шасси от «родственной» марки MINI, что незамедлительно сказалось на ее внешнем виде: кабина уже не сдвинута назад, удлинился передний свес, увеличилась высота. Словом, остался лишь намек на былую хищность и стремительность.

Mercedes-Benz GLA же к заднеприводным конструкциям с самого начала никакого отношения не имел. Он построен на переднеприводной платформе, которую используют еще и хэтчбеки А- и В-класса. Да и выглядит он скорее не по-кроссоверски, а как немного приподнятый хэтчбек. Зато на фоне коренастого соперника представитель Штутгарта смотрится прямо-таки спортсменом – подтянутым и стремительным.

В России GLA предлагается в трех бензиновых модификациях. Начальная версия оснащается передним приводом, 156-сильным 1,6-литровым двигателем и продается минимум за 2 170 000 рублей. За полноприводную 2-литровую версию мощностью 211 л.с. просят от 2 460 000 рублей. И, наконец, экстремальный вариант AMG с полным приводом и тем же 2-литровым агрегатом, но форсированным до 381(!) л.с., оценивается не менее чем в 3 230 000 рублей. Все модификации оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Дорожный просвет обычных (не AMG) моделей составляет 157 или 187 мм, а у 381-сильного «монстра» – всего 140 мм.

Линейка моторов у «баварца» более разнообразна. Начинается она с 3-цилиндрового 1,5-литрового бензинового агрегата мощностью 136 л.с. Вариант с этим двигателем может быть только переднеприводным, оснащен он 6-диапазонным «автоматом» и стоит от 1 880 000 рублей. Все остальные версии полноприводные и сочетаются с 8-диапазонными автоматическими коробками передач. Речь идет о 2-литровом 4-цилиндровом моторе, развивающем в зависимости от модификации 192 либо 231 л.с., а также о 2-литровом турбодизеле, который может выдавать 150, 190 или 231 л.с. Самый дорогой вариант оснащается 231-сильным турбодизелем и оценивается в 2 590 000 рублей. Дорожный просвет у всех модификаций составляет 183 мм.

В нашем тесте участвуют наиболее близкие по мощности модели. Это бензиновый BMW X1 xDrive20i, развивающий 192 л.с., и Mercedes-Benz GLA 250, чей силовой агрегат выдает 211 л.с. А еще у кроссовера с трехлучевой звездой на эмблеме увеличенный клиренс.

Выше или ниже?

Оказавшись за рулем BMW Х1, первым делом хочется опустить сиденье… Но не тут-то было – оно и так уже сдвинуто вниз до предела. Честно говоря, такой высокой посадки у баварских автомобилей, даже у кроссоверов, мы не припомним. Сидишь под потолком и где-то внизу видишь переднюю панель, приборы и рулевое колесо. Очень непривычно. Зато обзорность хороша. И сиденье классное – словно по твоей фигуре делали. Дизайн у салона фирменный, бээмвэшный, а вот качество отделочных материалов подкачало – много жесткого пластика, да и вид у него совсем недорогой.

После «баварца» в кресло Mercedes-Benz буквально проваливаешься – в нижнем положении оно расположено чуть ли не на полу. Профиль у сиденья так же хорош, набивка мягче, а валики боковой поддержки расставлены шире. То есть геометрия посадки за рулем GLA по-настоящему спортивная, но сидишь, будто в домашнем кресле, в то время как в BMW располагаешься за баранкой, словно в минивэне, зато в спорткаровском сиденье. По качеству материалов Mercedes-Benz является явным лидером в нашем сравнении – как визуально, так и на ощупь. А еще здесь уютнее.

По эргономике же, наоборот, соперника превосходит BMW благодаря интуитивно понятному интерфейсу iDrive. Мерседесовский Command тоже не требует инструкции для освоения, но меню у него более сложное. Впрочем, постоянные владельцы не будут испытывать неудобств в любом из этих автомобилей.

Перешедший на переднеприводную платформу BMW X1 заметно прибавил по части пространства для ног задних пассажиров – в отличие от модели предыдущего поколения, которая в этом плане простором не отличалась. Теперь, если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, перед его коленями останется около 10 см и столько же над головой. В Mercedes-Benz места для ног почти вдвое меньше, а над макушкой нависает панорамная крыша. Если ее не заказывать, пара-тройка сантиметров прибавится. И диван нам больше понравился у баварского кроссовера, к тому же он оснащен откидным центральным подлокотником, а также наклоном спинок. У GLA нет ни подлокотника, ни наклона спинок.

Объем багажника у «баварца» по паспортным данным чуть больше, чем у соперника, но в реальности отсеки практически идентичны. Впрочем, BMW может похвастаться еще и нишей для мелких вещей в подполье. При раскладывании спинок задних диванов у обоих соперников образуется ровная площадка. А вот ни запасных колес, ни «докаток» в GLA и Х1 нет, так как кроссоверы используют шины типа Runflat, позволяющие продолжать движение при проколе.

Дань традициям

Оба автомобиля имеют под капотом 2-литровые бензиновые турбомоторы, при этом Mercedes-Benz мощнее – 211 л.с. против 192. Однако на деле «баварец» ощущается более резвым в разгоне. Все потому, что BMW резче реагирует на нажатие педали акселератора, а «автомат», даром что с обычным гидротрансформатором, молниеносно переключается и всегда «подтыкает» нужную передачу. Добавим сюда заводной, но не особо громкий звук мотора и получим настоящую «зажигалку», у которой к тому же отличные, хваткие тормоза.

Уроженец Штутгарта тоже реагирует на подачу топлива без промедления, хотя делает это куда более плавно. И «робот» с двумя сцеплениями настроен прежде всего на комфорт – даже в пробках не дергает, что типично для такого типа трансмиссии. Словом, разгоняется Mercedes-Benz быстро, но спокойно. Педаль тормоза у него тоже настроена плавно, тем не менее на эффективность замедления это не влияет.

Рулевое управление у каждого из кроссоверов настроено в соответствии с фирменной философией. По остроте рули практически одинаковы (2,75 оборота от упора до упора у GLA и 2,8 – у Х1), и реактивное усилие у них весьма насыщенное, но реагируют на управляющие действия машины по-разному. Так, баварская модель моментально меняет направление движения даже при небольших отклонениях баранки, в то время как Mercedes-Benz на руление в малых углах почти не реагирует. Да и в крутых виражах GLA отвечает на движение рук водителя подчеркнуто спокойно в отличие от быстрых реакций конкурента.

На автомагистрали Mercedes-Benz стабилен и непоколебим, как и подобает представителю Штутгарта. Даже глубокая колейность, несмотря на широкие опционные 19-дюймовые покрышки, не оказывает на него никакого влияния. BMW, «обутый» в менее экстремальные 18-дюймовые шины, в колее слегка рыскает, хотя не криминально – с нервным поведением модели предыдущего поколения не сравнить.

Зато «баварец» отрывается на извилистом загородном шоссе – здесь он в своей стихии. Cразу вспоминаешь, что «донором» для него стал зажигательный MINI: что ни вираж, то песня! Управляется новый X1 ничуть не хуже великолепного в этом плане предшественника, поэтому о замене заднеприводной платформы на переднеприводную мы ничуть не жалеем. Главное не тип привода, а его настройки, и команда BMW справилась с задачей идеально!

Впрочем, и Mercedes-Benz управляется отлично, хотя делает это по-своему. Автомобиль спокойно и точно встает на дугу, а дальше вгрызается в траекторию мертвой хваткой. Кажется, никакие законы физики не способны сбить его с пути истинного. Кроссовер просто едет туда, куда укажет водитель, и делает это с феноменальной надежностью. В общем, управляются наши соперники прекрасно, но если баварский автомобиль буквально заводит водителя, то его визави, наоборот, словно дает ему изрядную порцию транквилизатора.

Вот бы еще плавность хода у GLA соответствовала фирменной философии… Но нет, шасси с увеличенным дорожным просветом на огромных для компактного автомобиля 19-дюймовых «ранфлетах» работает жестко. Особенно неприятны неровности с острыми краями, на которых машину сотрясают резкие и сильные толчки. На этом фоне «баварец» чуть сильнее зудит на зернистом асфальте, зато остальные типы неровностей проходит более мягко и упруго. Правда, на короткой волне BMW норовит превратиться в глиссер-попрыгунчик, в то время как соперник из Штутгарта в этих условиях держит кузов гораздо стабильнее.

По шумоизоляции в лидеры выходит Mercedes-Benz, потому как баварский кроссовер сильно гудит резиной. Впрочем, шины GLA тоже совсем не тихие, но они все же не напрягают барабанные перепонки, как у соперника. На высокой скорости в BMW чуть сильнее слышен ветер, и двигатель у него работает громче, хотя неприятным его звук не назовешь.

Осталось вынести вердикт. Но сделать это не так-то просто. Потому что нельзя сказать, что кто-то из них лучше или хуже, у каждого свои преимущества и немногочисленные недостатки, которые большей частью можно ликвидировать при выборе комплектации. Например, ни в коем случае не нужно заказывать большие колеса, да и от резины типа Runflat мы бы отказались – тогда автомобили поедут гораздо плавнее. В остальном же каждый из них создавался для определенной категории клиентов, которые практически не пересекаются. Причем, несмотря на «неправильную» компоновку, едут «немцы» «правильно» – так, как и подобает представителям этих брендов. А потому апологеты BMW выберут BMW, а почитатели Mercedes-Benz никогда не откажутся от трехлучевой звезды на эмблеме. 

Благодарим компанию Villagio Estate за помощь  в организации съемки

Технические характеристики BMW X1 xDrive20i

Габариты, мм

4439х1821х1598

Колесная база, мм

2670

Диаметр разворота, м

11,4

Дорожный просвет, мм

183

Объем багажника, л

505

Снаряженная масса, кг

1615

Тип двигателя

L4 бензиновый с турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

1998

Макс. мощность, л.с./об/мин

192/5000–6000

Макс. момент, Нм/об/мин

280/1250–4600

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

225/55R17

Макс. скорость, км/ч

223

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,4

Расход топлива (средний), л/100 км

6,4

Объем бака, л

61

Технические характеристики Mercedes-Benz GLA 250

Габариты, мм

4424х1804х1524

Колесная база, мм

2699

Диаметр разворота, м

11,84

Дорожный просвет, мм

187

Объем багажника, л

481

Снаряженная масса, кг

1580

Тип двигателя

L4 бензиновый с турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

1991

Макс. мощность, л.с./об/мин

211/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

350/1200–4000

Привод

полный

Трансмиссия

7-ступенчатая роботизированная

Шины спереди/сзади

215/60R17

Макс. скорость, км/ч

230

Время разгона 0–100 км/ч, с

6,6

Расход топлива (средний), л/100 км

6,6

Объем бака, л

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Mercedes-Benz GLA-Class

2013 - сегодня

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Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
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