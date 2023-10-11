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11 окт 2023

11 октября 1884 года родился создатель синтетического топлива Фридрих Бергиус

11 октября 1884 года родился создатель синтетического топлива Фридрих Бергиус

Фридрих Бергиус, немецкий химик и инженер, родился 11 октября 1884 года в городе Бреслау, Германия (ныне это территория Польши). В 1907 г. Бергиус получил докторскую степень в университете  Бреслау

В 1913 году совместно с Карлом Бошем, Бергиус разработал процесс гидрогенирования, который стал известен как "Бергиусовский процесс". Этот процесс позволял преобразовывать угольное сырье в жидкое топливо. Это стало важным научным достижением для Германии, которая столкнулась с серьезным дефицитом нефти и газа в связи с развязыванием войны на европейском континенте в 1914 году. Синтетическое топливо Бергиуса также имело огромную значимость для Германии в послевоенное время в 20-х годах, позволив стране стать более независимой от импорта нефти.

Фридрих Бергиус получил Нобелевскую премию по химии в 1931 году за свои исследования в области синтеза угольных и битуминозных материалов. Его работа продолжала оставаться актуальной после войны и послужила основой для развития современных процессов синтетического топлива. Бергиус ушел из жизни 30 марта 1949 года.

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