Автомобильный портал Motorpage
12 июл 2018

2000 рублей в сутки: во столько обойдется езда без техосмотра

2000 рублей в сутки: во столько обойдется езда без техосмотра

Минэкономразвития подготовило новый проект поправок в КоАП и Уголовный кодекс, вводящий ответственность за отсутствие техосмотра у водителей и нарушения у операторов, выдающих диагностические карты

Так, по пути в правительство штраф за непройденный техосмотр вырос более чем в два раза. Ранее министерство предлагало штрафовать нарушителей на 800 рублей, а сейчас уже на две тысячи рублей.

При этом проверять наличие действующей диагностической карты будут комплексы фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме. Так как на дорогах их все больше, Минэкономразвития предлагает выписывать штраф не чаще раза в сутки.

Увеличены штрафы и для операторов. За выдачу диагностической карты на неисправный автомобиль или вообще без проведения техосмотра оператор заплатит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, пишут «Известия». Такой же штраф ждет тех, кто внесет данные в единую базу данных. Сейчас штраф предусмотрен только для юрлиц (100-300 тысяч рублей).

Экспертов и оператора, проводящих техосмотр тех категорий автомобилей, к которым они не имеют доступа, ждет штраф в размере 3-5 тысяч рублей для физических лиц и 30-50 тысяч — юридических. В случае повторного нарушения для юрлица штраф вырастает в десять раз, а эксперт будет дисквалифицирован на срок до трех лет.

Поправки должны были быть рассмотрены правительственной комиссией еще 9 июля, но дату перенесли. В любом случае, в случае одобрения в правительстве, законопроект поступит в Госдуму уже в осеннюю сессию.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

ГИБДД не будет выдавать автомобильные номера

12 июля 2018
Mercedes-Benz C-класса W205

Названы самые надежные подержанные автомобили. Исследование

12 июля 2018
ГБО

ГИБДД упростила процедуру установки ГБО

12 июля 2018
Audi Q3

Audi тестирует новую Q3 в России

12 июля 2018
Skoda Rapid

Skoda готовит второе поколение Rapid

12 июля 2018

Каршеринг оказался не дешевле собственного автомобиля. Исследование

12 июля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- harley-davidson sport glide легким движением руки Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"
Ravon R4 - ravon r4 2016 спутник дачника
Тест драйв
06 июля 2018

Ravon R4
"Спутник дачника"
Lexus ES - lexus es 2019 радикально изменил характер
Тест драйв
04 июля 2018

Lexus ES
"Lexus ES радикально изменил характер"

Написано новостей:

2 1 5 4 6