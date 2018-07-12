Минэкономразвития подготовило новый проект поправок в КоАП и Уголовный кодекс, вводящий ответственность за отсутствие техосмотра у водителей и нарушения у операторов, выдающих диагностические карты

Так, по пути в правительство штраф за непройденный техосмотр вырос более чем в два раза. Ранее министерство предлагало штрафовать нарушителей на 800 рублей, а сейчас уже на две тысячи рублей.

При этом проверять наличие действующей диагностической карты будут комплексы фиксации нарушений, работающие в автоматическом режиме. Так как на дорогах их все больше, Минэкономразвития предлагает выписывать штраф не чаще раза в сутки.

Увеличены штрафы и для операторов. За выдачу диагностической карты на неисправный автомобиль или вообще без проведения техосмотра оператор заплатит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей, пишут «Известия». Такой же штраф ждет тех, кто внесет данные в единую базу данных. Сейчас штраф предусмотрен только для юрлиц (100-300 тысяч рублей).

Экспертов и оператора, проводящих техосмотр тех категорий автомобилей, к которым они не имеют доступа, ждет штраф в размере 3-5 тысяч рублей для физических лиц и 30-50 тысяч — юридических. В случае повторного нарушения для юрлица штраф вырастает в десять раз, а эксперт будет дисквалифицирован на срок до трех лет.

Поправки должны были быть рассмотрены правительственной комиссией еще 9 июля, но дату перенесли. В любом случае, в случае одобрения в правительстве, законопроект поступит в Госдуму уже в осеннюю сессию.