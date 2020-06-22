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22 июн 2020

23 июня. Объявление победителей Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

23 июня. Объявление победителей Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Совсем скоро будет раскрыт главный автомобильный секрет года. Автомобильные эксперты назовут лучшие автомобили, которые представлены на российском рынке

Уже восьмой год подряд авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ собираются вместе, чтобы выразить консолидированное независимое мнение об автомобильных новинках и самых влиятельных персонах в автомобильной отрасли в России. Начиная с ноября 2019 года жюри конкурса, состоящее, более чем, из пятидесяти авторитетных российских автомобильных экспертов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на рынке за 2019 год, по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности.

Совсем недавно жюри сделали свой решающий выбор, проголосовав за лидеров в каждой номинации, 23 числа их голоса будут обнародованы, и в прямом эфире организационным комитетом премии будут объявлены победители, включая того, кто завоюет главный титул – «Car of the Year».  Смотрите прямую трансляцию объявления победителей на нашем портале!

При написании новости использовалась информация:
Официальный сайт премии «ТОП-5 АВТО»

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