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25 окт 2021

25 октября: дата в автомобильной истории

25 октября: дата в автомобильной истории

Сегодняшняя дата будет посвящена известным автомобильным личностям – дизайнеры, инженеры, основатели автомобильных марок -  поговорим обо всех!

А личностей будет ровно две, и, говоря о первой, мы вспоминаем печальный повод. 25 октября 1998 года в городе Оснабрюк (Германия) скончался автодизайнер Вильгельм Карманн-младший. С 1952 года после смерти своего отца – основателя семейного дела, Вильгельм возглавлял кузовостроительную фирму Karmann.  Именно его перу принадлежит  облик известнейшей модели Karmann Ghia – изящного купе с агрегатами «народного автомобиля».  Еще бы, ведь машина построена на платформе обычного Volkswagen Beetle.  Правда, стоил он в полтора раза дороже «Жука», что не помешало ему продержаться на конвейере двадцать лет и разойтись по миру тиражом почти в полмиллиона экземпляров.

Теперь о хорошем. 25 октября 1864 года родился один из пионеров американской автомобильной промышленности – Джон Додж – сооснователь (вместе со своим братом Орасом) одноименной автомобильной марки. В первый год компания братьев Додж начала производить запчасти для автомобильной промышленности. В 1902 году братья Додж выиграли контракт на поставку трансмиссий для компании Oldsmobile (тогда еще Olds Motor Vehicle), а чуть позже они заключили контракт на изготовление двигателей для Ford. Как автопроизводитель фирма Dodge состоялась в 1914 году, когда стала производить грузовики для армии США.

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