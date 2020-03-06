Автомобильный портал Motorpage
6 мар 2020

8 марта подарит женщинам и кавалерам множество заторов

8 марта подарит женщинам и кавалерам множество заторов

В преддверии 8 Марта и длинных выходных в Москве ожидается традиционное ухудшение дорожной ситуации в связи увеличением количества поездок и общего числа автомобилей в городе

«Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине — люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации», — отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве заявили, что в пятницу, 6 марта, выезжать из города лучше после окончания вечернего часа пик — после 20:00. При этом в следующие дни значительных затруднений на дорогах не ожидается.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Дилеры станут ставить автомобили на учет уже совсем скоро

06 марта 2020

2020 будет самым худшим годом для автопроизводителей

06 марта 2020

Менять резину рано

06 марта 2020
Mansory Mercedes-AMG G 63

Знаменитый «Гелик» стал пикапом

05 марта 2020

Британский производитель люксовых автомобилей «умер»

05 марта 2020

В BMW рассказали о значениях своего нового логотипа

05 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross 2018 мутафрукт Тест драйв
06 марта 2020

Citroen C3 Aircross
"Мутафрукт"
Lexus RX - lexus rx 2020 отделяет зерна от плевел в области тьмы
Тест драйв
04 марта 2020

Lexus RX
"Lexus RX отделяет зерна от плевел в области тьмы"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 чья кровь сильнее
Тест драйв
02 марта 2020

Opel Grandland X
"Чья кровь сильнее в Opel Grandland X"
Mitsubishi Outlander - энергия келаря
Автопутешествия
19 февраля 2020

Mitsubishi Outlander
"Энергия Келаря "

Написано новостей:

2 5 3 7 2