8 марта подарит женщинам и кавалерам множество заторов

В преддверии 8 Марта и длинных выходных в Москве ожидается традиционное ухудшение дорожной ситуации в связи увеличением количества поездок и общего числа автомобилей в городе

«Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский рынки. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине — люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации», — отметили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве заявили, что в пятницу, 6 марта, выезжать из города лучше после окончания вечернего часа пик — после 20:00. При этом в следующие дни значительных затруднений на дорогах не ожидается.