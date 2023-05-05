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5 май 2023

9 мая в Москве будет ограничено движение

9 мая в Москве будет ограничено движение

Из-за праздника, проведения парада Победы и нескольких общественных акций – в Москве и Подмосковье будет ограничено движение

В Москве 7 и 9 мая также перекроют ряд улиц. Так, с 5:00 до 8:00 для проезда закроют Волгоградский проспект, Таганскую площадь и Садовое кольцо от Таганской площади до Новинского бульвара. С 5:30 и до окончания мероприятия не удастся проехать по большинству улиц Болотного острова от Софийской набережной до Кадашевской набережной. Также с 10 часов утра будут перекрыты Тверской и Страстной бульвары и другие центральные улицы.

Ограничения движения будут  в Одинцово, Красногорске, Фрязино, Истре и других регионах – из-за передвижения военных колон и техники.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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