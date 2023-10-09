9 октября 1988 года скончался создатель роторного двигателя - Феликс Ванкель

Ровно 35 лет назад 9 октября 1988 года ушел из жизни Феликс Ванкель, немецкий инженер и изобретатель, который оставил неизгладимый след в истории автомобильных технологий благодаря своему революционному изобретению - роторному мотору

Феликс Ванкель родился 13 августа 1902 года в Ларе, Германия. В середине 20-х годов Феликс Ванкель начал экспериментировать с идеей создания роторного двигателя. Он был мотивирован сделать мотор, который был бы более компактным, легким и эффективным по сравнению с традиционными поршневыми ДВС.

Суть роторного мотора Феликса Ванкеля заключалась в использовании вращающегося треугольного ротора, который двигался внутри овальной камеры. Этот ротор создавал циклы сжатия, сгорания и выпуска гораздо более эффективно и плавно, чем поршневые двигатели. Благодаря этой уникальной конструкции, роторный мотор обеспечивал высокую мощность при минимальных вибрациях.

Феликс Ванкель усиленно работал над совершенствованием своего изобретения и получил несколько патентов на разработку своего двигателя. Впоследствии он сотрудничал с различными автомобильными компаниями и производителями мотоциклов, чтобы внедрить свой роторный мотор в автомобили. Немецкая компания NSU стала одной из первых, которая начала выпускать автомобили, оснащенные роторными моторами Феликса Ванкеля. Начиная с 1957 года, NSU выпустила модели, такие как NSU Spider и NSU Ro 80, которые использовали роторные моторы Ванкеля. В Советском Союзе также была попытка использовать роторные моторы в автомобилях. МАЗ сотрудничала с Феликсом Ванкелем, чтобы разработать роторный двигатель, который использовался в некоторых советских грузовиках и автобусах. Но до серийного производства автомобилей с таким мотором дело не дошло.

Хотя роторные моторы Ванкеля не стали доминирующей технологией в автомобильной индустрии, они нашли свое применение в авиации и других областях. Их уникальная конструкция продолжает вдохновлять инженеров и исследователей по всему миру, которые ищут новые пути для улучшения двигателей и снижения воздействия на окружающую среду.