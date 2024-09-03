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3 сен 2024

Stellantis официально заявил, что не будет продавать свои бренды

Stellantis официально заявил, что не будет продавать свои бренды

Концерн Stellantis опубликовал официальное сообщение, о том, что компания не намерена продавать ни один из своих 14 автомобильных брендов

Напомним, что соответствующие слухи стали распространяться после заявления генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса о возможном закрытии или продажи неприбыльных брендов концерна. Позже компания уверила, что марку Maserati это не коснется.

В ответ на недавние стремления Фрэнка Б. Роудса-младшего, являющегося потомком основателя Chrysler, выкупить исконно американские бренды Chrysler, Dodge и Plymouth, концерн Stellantis заявил, что не готов пока расставаться ни с одним из своих брендов. Согласно стратегии компании, им дано по 10 лет для развития своего бизнеса, и концерн не планирует менять такую концепцию.

Также не ясно, сможет ли Stellantis найти средства для дальнейшего финансирования марок, но судя по опубликованной информации, планы по развитию брендов имеются. На данный момент самые тяжелые времена переживает именно Chrysler, в арсенале которого имеется только минивен Pacifica. Роудс планировал полностью изменить модельный ряд, сделав автомобиль современным и технологичным, и в связи с этим даже опубликовал небольшой фильм, где рассказывается о былой славе компании. Однако главный вопрос оставался за кадром - где взять на все это деньги?  
 

При написании новости использовалась информация:
Carbuzz

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