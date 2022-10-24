Abarth возобновит производство старинного родстера

Компания Abarth подтвердила намерение наладить сборку ретро-спорткара 1000 SP.

Инсайдеры говорят, что новинку выполнят в стилистике оригинальной модели шестидесятых годов. При этом весь автомобиля не превысит тонны. Такие показатели будут достигнуты за счет широкого использования углепластика.

В техническом же плане новинка будет базироваться на современном шасси от модели Alfa Romeo 4C. Соответственно под капотом спорткара будет располагаться турбо-мотор объемом 1.7 литра. Причем силовую установку форсируют и ее мощность превысит отметку в 240 лошадиных сил. Впервые о проекте возрождения культовой для итальянской компании модели стало известно ещё в конце прошлого года, однако подтверждение запуска появилось только сейчас. В прошлом году сообщалось, что Abarth построит только пять таких автомобилей