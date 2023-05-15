AC Cars представила новую «Кобру»

Британский производитель мелкосерийных спорткаров AC Cars представил новое поколение культовой модели Cobra. Машину, по заявлению производителя, создали буквально с нуля, хотя ретро-дизайн может и ввести вас в заблуждение

Да, новая «Кобра» похожа на свой классический аналог из шестидесятых, но кузов здесь действительно спроектирован заново – с активным применением легких сплавов и углепластикового волокна. Разумеется, новинка получилась очень легкой – снаряженная масса даже не доходит до полутора тонн (1457 килограмм).

Что касается двигателя, то здесь инженеры использовали пятилитровый V8 от Ford. Номинальная мощность – 454 лошадиные силы. Мы не случайно использовали слово «номинальная», так как у AC Cars существует официальный тюнинг-пакет, который повышает отдачу до 654 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется либо 10-ступенчатый автомат, либо 6-ступенчатая механика.