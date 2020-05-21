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21 май 2020

Acura анонсировала спортивный седан с новым турбомотором V6

Acura анонсировала спортивный седан с новым турбомотором V6
Автор фото: фирма-производитель

В конце мая японский бренд представит «заряженную» версию седана TLX второго поколения

Марка Acura опубликовала тизер седана TLX следующего поколения, у которого будет «заряженная» модификация Type S с новым наддувным шестицилиндровым двигателем. Премьера автомобиля состоится 28 мая 2020 года.

Седан Acura TLX второго поколения станет первой за последние 10 лет моделью японского бренда, которая получит спортивную модификацию Type S. Автомобиль оснастят совершенно новым трехлитровым турбоагрегатом V6.

По предварительным данным, отдача двигателя составит около 400 лошадиных сил. Двигатель будет работать вместе с фирменной SH-AWD, которая при необходимости способна перебрасывать до 100% крутящего момента на каждое из задних колес.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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