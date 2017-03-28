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28 мар 2017

Администрация президента не поддержала закон «о платном въезде»

Администрация президента не поддержала закон «о платном въезде»

Администрация президента раскритиковала закон «о платном въезде» и не дала Государственной Думе рекомендаций к его принятию

Причиной такой реакции, по мнению представителей правительства, стал коррупционный потенциал закона, а также расплывчатость формулировок и неточности.

Например, нет четкого определения, чем власти субъектов РФ будут руководствоваться, принимая решения о введении платного въезда в то или иное место, а значит, невозможно будет и проверить обоснованность такого решения. Помимо этого в законе ничего не сказано и про бесплатную альтернативную объездную дорогу, специальных указателей, а так же не понятно само определение «исторического центра», плату за въезд в который закон должен разрешить взимать.

Не ясно и то, как предложить альтернативный объезд для тех, кому в этот исторический центр попасть необходимо. В любом случае, нынешняя редакция закона, уже прошедшая первое чтение в Госдуме теперь возвращена на доработку и вряд ли пройдет второе чтение в нынешнем виде, однако, вероятность принятия новой редакции этой инициативы со счетов списывать нельзя.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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